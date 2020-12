LIVE Schio-Ekaterinburg 61-83, Eurolega basket femminile DIRETTA: il divario finale non rispecchia la più che buona partita del Famila

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Schio tiene testa a Ekaterinburg per 35 minuti, ma nel finale le russe dilagano

Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di giornata.

TOP SCORER – SCHIO: Sottana 14; EKATERINBURG: Jones 20

Finisce qui, scappa solo nel finale l’UMMC per il +22, che è un divario del tutto non veritiero per quel che si è visto in 37 minuti su 40 di questa partita. Prossimo impegno per il Famila tra due giorni, ancora alle 17, con le lettoni del TTT Riga.

61-83 Gran canestro di Quigley da sotto.

Infrazione dei 24 per Schio, con Gruda che non vede il cronometro nel passaggio per Keys.

Ultimo minuto.

61-81 Jones in avvicinamento. 1’20” alla fine.

61-79 Primi due della partita per Kim Mestdagh.

59-79 Vandersloot dalla media per il +20 Ekaterinburg.

59-77 Vola in appoggio Torrens, e a questo punto scorrono i titoli di coda.

59-75 Stewart in appoggio, nuovo parziale di 0-7 per l’UMMC.

59-73 Pescata sotto Jones che segna facilmente.

59-71 1/2 Torrens.

Area vuota, Torrens ci si butta, Cinili costretta al fallo che manda in lunetta la spagnola. 3’49” al termine.

59-70 2/2 Jones.

Crippa si aggancia con Jones, il fallo è della scledense, liberi.

59-68 CRIPPA! Da tre! E questa partita non è ancora finita!

Ultimi 5′.

56-68 Bel canestro di Sottana! Controparziale di 8-0 Schio.

Costretto al time out con poco più di 5′ da giocare Miguel Mendez.

54-68 Quattro in fila di Achonwa con questo canestro dalla media!

52-68 Finta a destra e penetrazione dai sei metri a sinistra, dal lato destro, di Achonwa che appoggia.

50-68 2/2 Torrens

Penetra sulla linea centrale Torrens partendo dal lato destro, Cinili la ferma mentre sta andando verso il canestro e regala così due liberi.

50-66 Primi due per Jasmine Keys, 7′ alla fine.

48-66 Vadeeva si gira in semigancio contro Andrè e segna.

48-64 Entra dal lato destro Torrens e segna.

48-62 Pronta la risposta di Torrens.

48-60 Sottana da tre apre l’ultimo quarto!

TOP SCORER – SCHIO: Gruda 9; EKATERINBURG: Jones 14

Crippa ha la chance del -12 dall’arco, ma spara in aria un air ball e finisce così il terzo quarto.

Dotto che aveva evidentemente il piede sull’arco dei tre punti, eventualità occorsa spesso nella partita, in generale.

45-60 Dotto nell’angolo: a segno! Super partita finora di Francesca!

Difesa spaventosa dell’UMMC che non fa nemmeno girare Gruda per tirare. Infrazione dei 24, 1’23” a fine terzo quarto.

43-60 Altra gran bella cosa di Dotto, che va a rubar palla e a segnare solitaria in contropiede.

41-60 A segno Vadeeva.

Sbaglia l’aggiuntivo Dotto.

41-58 Gran canestro di Dotto sulla linea di penetrazione centrale, c’è il fallo di Beglova che la manderà anche in lunetta.

39-58 Tripla di Beglova, quasi frontale.

39-55 Scarico di Mestdagh per Andrè appostata sul mezzo angolo da sei metri, e sono due punti.

37-55 Stesso film di pochi secondi fa, time out per Vincent.

37-53 Rubata di Vandersloot che appoggia facilmente.

37-51 Brillante entrata di Quigley.

37-49 Sottana da tre! E Schio si riavvicina a metà quarto.

34-49 Gruda si ritrova sola dai sei metri, si alza e segna.

32-49 Meraviglioso gioco sull’asse Quigley-Stewart, che appoggia al volo una palla difficile per tante.

32-47 Taglio dalla linea di fondo di Alba Torrens, una per cui i punti non dicono mai tutto.

32-45 2/2 Sottana. 7’13” a fine terzo quarto.

Sottana cerca di spezzare il raddoppio e prova il trick shot, subisce il fallo e guadagna due tiri liberi.

30-45 Sottana fa partire una brillante circolazione scledense che si chiude con la penetrazione dal lato destro di Harmon.

28-45 2/2 Stewart.

Due tiri liberi ora per Breanna Stewart.

28-43 Riparametrato da due il tiro di Harmon, dall’altra parte segna da tre Quigley.

29-40 Harmon da tre! Parziale velocissimo di Schio, 5-0 in 1’10”.

26-40 Segna dalla media Achonwa imbeccata da Sottana.

17:55 Terzo quarto di giococ he prende il via con Schio che manda in campo Sottana, Harmon, Mestdagh, Achonwa e Gruda.

17:53 Meno di due minuti all’inizio del terzo quarto.

Percentuali e palle perse: sono qui due delle ragioni del vantaggio russo fino a questo momento. Il Famila si è spesso trovato a dover reggere a fatica la pressione della difesa dell’UMMC, più volte in grado di anticipare linee di passaggio. In termini di percentuali, Ekaterinburg tira con il 65% da due contro il 45% abbondante di Schio, e le percentuali generali sono 55.56% da una parte e 40.74% dall’altra.

C’è anche un’altra partita in corso, ed è quella tra Dinamo Kursk e Nadezhda (sotto il cui nome si cela Orenburg): 45-31 per le biancoblu in prossimità dell’intervallo, con la quinta scelta al draft WNBA 2019 (Dallas Wings), Arike Ogunbowale, finora autrice di 16 punti.

TOP SCORER – SCHIO: Gruda 7; EKATERINBURG: Jones 14

Ekaterinburg non riesce neanche a trovare una rimessa buona, palla direttamente nelle mani di Gruda che da 17 metri prova il tiro della disperazione che non va, e finisce così il secondo quartoo.

Prima dell’intervallo però c’è un time out di Schio, che arriva perché rimane un secondo.

24-40 C’è la (quasi) tripla di Valeria De Pretto! E arriva proprio sulla sirena, per ridurre un divario comunque ampio lasciato dalle favorite della competizione.

22-40 Prende tutta la linea di penetrazione dal lato destro Vandersloot, appoggiando da quello sinistro.

22-38 Bel tiro dalla media di Gruda, proprio mentre comincia l’ultimo minuto del quarto.

20-38 2/2 Quigley.

Gruda tocca la mano di Quigley dopo il tiro, liberi.

20-36 2/2 Vandersloot, rimessa Torrens con 1’21” sul cronometro prima dell’intervallo.

Si rientra con i liberi di Vandersloot per l’antisportivo, misterioso, fischiato contro Stefania Trimboli.

C’è ancora un time out in campo, stavolta chiamato da Miguel Mendez, l’uomo che prima di Vincent sedeva sulla panchina di Schio.

20-34 Quigley entra in scena, come sempre, quando il gioco si fa duro: sua la tripla del +14.

20-31 Bel canestro dalla media di Cinili!

18-31 1/2 Cinili.

Beliakova finisce addosso a Cinili, due liberi. Minuti anche per Trimboli intanto.

17-31 1/2 Vandersloot.

Si riprende con due liberi per Vandersloot.

Fallo fischiato contro Francesca Dotto sul palleggio di Vandersloot. Time out chiamato da Pierre Vincent con 2’56” prima dell’intervallo.

17-30 1/2 Jones.

Transizione difficile da fermare dell’UMMC, ci prova Keys a stoppare Jones, ma commette fallo: sono due liberi.

17-29 Segna dalla media Vandersloot.

17-27 Doppio blocco per Dotto, che libera il taglio dal fondo di Achonwa che appoggia.

15-27 Jones si libera facilmente di Keys e appoggia.

15-25 Andrè dai sei metri.

13-25 Quigley legge il passaggio di Mestdagh per Gruda, lanciando in contropiede Vandersloot.

13-23 Gran palla sotto per Jones che appoggia facilmente.

13-21 Rimessa di Dotto direttamente nelle mani di Gruda che dai sei metri segna, cinque di fila per lei.

11-21 Andrè manca l’anticipo su Jones, che appoggia indisturbata.

11-19 1/2 Gruda, 7’30” a fine secondo quarto.

Vadeeva non tiene la partenza di Gruda, commettendo fallo quando va per appoggiare e regalando due liberi alla francese, nella scorsa stagione eletta nel miglior quintetto di Eurolega.

10-19 Primo tiro e primo canestro dalla media per Gruda.

8-19 Partenza, palleggio, arresto e tiro di Papova.

Inizia il secondo quarto.

TOP SCORER – SCHIO: Sottana 4; EKATERINBURG: Jones 7

8-17 Vadeeva batte Keys, si gira e appoggia i punti che chiudono il primo quarto in una partita nella quale, finora, l’UMMC ha eseguito il piano partita finché è stata in campo, tenendone fuori Sandrine Gruda.

Infrazione dei 24 per Schio su difesa molto forte di Ekaterinburg, soprattutto su Harmon. Ultimo possesso per le russe.

8-15 Gran transizione dell’UMMC con Quigley che appoggia, tentativo di allungo.

8-13 2/2 Vadeeva. Ultimo minuto del periodo.

Olbis Andrè tiene come può Vadeeva, riesce anche a stopparla, ma commette poi fallo mandandola in lunetta con due tiri liberi.

8-11 Vadeeva sposta (letteralmente) Achonwa e appoggia in semigancio.

Due minuti alla fine del primo quarto.

8-9 Fino in fondo Sottana!

6-9 Primi due di Stewart in appoggio al tabellone.

6-7 Gran canestro di Sottana dai sei metri! 3’10” alla prima sierna.

4-7 Jones rimane sola sotto il ferro, appoggiando piuttosto facilmente. Dall’altra parte Stewart fa calare una stoppata micidiale su Sottana.

Achonwa si mangia un paio di notevoli occasioni per il sorpasso.

Achonwa fa reparto, con Gruda troppo indietro, praticamente da sola, Jones e Stewart non si capiscono e Schio recupera palla.

Due triple di fila sbagliate da Quigley, quasi un evento.

4-5 COSA S’E’ INVENTATA FRANCESCA DOTTO! Passaggio dietro la schiena in contropiede per Achonwa che appoggia!

Tante infrazioni di vario genere da una parte e dall’altra, e più in generale di imprecisioni. Momento un po’ particolare della partita, dopo 3’15”.

2-5 Bella partenza dal palleggio di Francesca Dotto, che segna i primi due punti per Schio.

0-5 Gran circolazione dell’UMMC che porta al tiro da tre a segno Jones.

Gran difesa dell’UMMC, che costringe il Famila all’infrazione dei 24.

0-2 Jones si butta sulla linea di passaggio tra Dotto e Gruda, andando ad appoggiare in contropiede.

Sbagliano Stewart dalla media e Cinili in giro e tiro.

Alzata la prima palla a due, ed è di Ekaterinburg.

17:00 QUINTETTI – SCHIO: Dotto Mestdagh Cinili Achonwa Gruda; EKATERINBURG: Vandersloot Torrens Quigley Stewart Jones

16:59 Squadre in panchina dai loro coach, tra poco il via!

16:57 Particolare situazione che si è verificata nelle scorse ore: Raffaella Masciadri e Paolo De Angelis hanno consegnato ad Allie Quigley quello scudetto che, per ragioni di vario genere, non hanno mai potuto consegnarle nel momento in cui le scledensi lo avevano vinto con lei in squadra.

16:55 Effettuata la presentazione: pochi minuti al via!

16:53 Chiamate in panchina le due squadre per dar modo alla presentazione di essere svolta.

16:50 A Istanbul si è già giocato lo scontro d’alta quota tra Fenerbahce e USK Praga, vinto dalle turche per 77-70. Giornata no di Cecilia Zandalasini, 2 punti frutto di un 1/7 al tiro, ma a fare la voce grossa è Satou Sabally, tedesca e seconda scelta assoluta all’ultimo draft WNBA, autrice di 30 punti e 11 rimbalzi. E dire che la sorella Nyara, proveniente da due anni di infortuni, a livello di potenziale non è meno forte di lei.

16:45 Nelle scorse ore ha fatto parlare la polemica lanciata da Natalie Achonwa, penultima arrivata a Schio, in merito al concetto di bolla. Tramite Twitter, la canadese ha definito “fuffa” le regole, descrivendo un ambiente di gente che va e viene. Probabile la presenza, alla base del tweet, dell’esperienza della bolla WNBA, che la lunga di Toronto ha vissuto con la maglia delle Indiana Fever, che dal 2015 veste al di là dell’Oceano.

16:40 Sfida difficilissima, quella odierna, per il Famila, che lo scorso marzo ha dovuto interrompere la corsa alle Final Four poche ore prima di gara1 con l’USK Praga, a causa del blocco degli eventi in terra ceca disposto dal Ministero della Salute locale quando le scledensi erano già in loco.

16:35 Si gioca a Girona, casa dell’UNI sponsorizzato Spar, e che è arrivato dal turno di qualificazione. Curiosamente, se non si fosse qualificato si sarebbe andati in Romania, in casa del Sepsi, l’avversario della squadra spagnola.

16:30 Buon pomeriggio, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra Schio ed Ekaterinburg che segna l’esordio del Famila in quest’edizione di Eurolega.

L’Eurolega delle bolle – Il programma della prima bolla – Giorgia Sottana, Eurolega e non solo

Buon pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del primo match di Eurolega femminile 2020-2021 per il Beretta Famila Schio, impegnato nella bolla di Girona contro l’UMMC Ekaterinburg.

L’ultima Eurolega si è conclusa senza una squadra vincitrice. Quella attuale riparte tra le quattro bolle di questa prima tranche della regular season, che ha cambiato format in corsa con i due gironi da otto trasformati in quattro da quattro. E per il Famila c’è l’esordio forse più duro che si possa immaginare: dall’altra parte ci sono, solo negli ultimi 20 anni, 14 campionati russi, 9 Coppe di Russia e 5 titoli di Eurolega, 4 dei quali tra il 2013 e il 2019, oltre a quattro titoli della Supercoppa europea targata FIBA, che esiste in quanto tale dal 2009.

Dalle colonne della Nazionale russa alle superstar internazionali, Ekaterinburg ha quasi il pacchetto completo che serve non solo per passare il girone, ma anche per puntare alla vittoria finale. Tra le molte stelle della WNBA a roster, spicca Breanna Stewart, una delle più forti giocatrici del nostro tempo, campionessa al di là dell’oceano con le Seattle Storm e con un elenco di vittorie già lunghissimo a 26 anni (e una rottura del tendine d’Achille). Sarà anche lo scontro tra belghe ex campionesse della lega americana: Emma Meesseman da una parte, Kim Mestdagh (sostituta di Natasha Cloud in quota Schio) dall’altra.

Il club di Pierre Vincent arriva a questo incontro sulla scia del successo in campionato con San Martino di Lupari, che ha portato il bilancio a 7 vittorie e 1 sconfitta (quella con la Reyer Venezia). La formazione che ha segnato il basket italiano negli ultimi vent’anni ha nel mirino il superamento del girone, e intende iniziare a lanciare segnali già dalla sfida odierna, nella quale Giorgia Sottana torna a giocare la massima competizione europea con la maglia del Famila per la prima volta dal 2017.

La sfida tra Beretta Famila Schio e UMMC Ekaterinburg inizierà alle ore 17:00. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

