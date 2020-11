Calendario Eurolega basket femminile: orari partite Schio a Girona, tv, programma, streaming

Sarà la stagione più particolare di sempre, quella di quest’anno, per quanto riguarda l’Eurolega (e, di riflesso, anche l’EuroCup) femminile: gironi rivoluzionati, format cambiato anche se mantenuto fedele all’originale e, soprattutto, bolle. La prima è in arrivo questa settimana.

Il Famila Schio è stato inserito nel girone C, con concentramento in quel di Girona, in Spagna. A formare il suo raggruppamento le russe dell’UMMC Ekaterinburg, da anni tra le prime quattro d’Europa e con la possibilità di usufruire di svariate star della WNBA, le padrone di casa dello Spar Girona, di comprovata esperienza e con la guida dell’eterna Laia Palau in cabina di regia, e le lettoni del TTT Riga, che hanno nel roster la coppia ex Lucca formata da Binta Drammeh e Taisiia Udodenko. Per il Famila, che ha cambiato due volte straniere (Natalie Achonwa per Stefanie Dolson tra le lunghe, Kim Mestdagh per Natasha Cloud tra le piccole), l’obiettivo è quello di iniziare bene il cammino per poi “puntare” i quarti di finale nella seconda bolla di gennaio.

I match del Famila Schio in Eurolega femminile si terranno da martedì 1° dicembre a venerdì 4 dicembre. Sarà possibile seguirli in diretta streaming sul canale YouTube della FIBA, che trasmetterà tutti gli incontri della manifestazione. OA Sport ne offrirà inoltre la DIRETTA LIVE scritta, per non perdersi davvero nulla.

EUROLEGA 2020-2021, BOLLA DI GIRONA: PROGRAMMA SCHIO

MARTEDÌ 1 DICEMBRE

Ore 17:00 UMMC Ekaterinburg-Famila Schio

GIOVEDÌ 3 DICEMBRE

Ore 17:00 Famila Schio-TTT Riga

VENERDÌ 4 DICEMBRE

Ore 20:00 Spar Girona-Famila Schio

EUROLEGA 2020-2021, BOLLA DI GIRONA: STREAMING

DIRETTA STREAMING – FIBA (canale YouTube)

DIRETTA LIVE SCRITTA – OA Sport

Foto: Paolo Marcato | ufficio stampa Famila Schio