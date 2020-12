Basket femminile, Eurolega 2020-2021: Schio tiene testa a Ekaterinburg per 35 minuti, ma nel finale le russe dilagano

La Famila Wuber Schio, nel match odierno di Eurolega 2020-2021 di basket femminile, è stata autrice di una buona prestazione contro la corazzata russa di Ekaterinburg. Il sodalizio veneto, come era lecito aspettarsi, ha faticato contro la squadra attualmente più forte d’Europa, ma a tre minuti dalla fine la forbice tra i due team era ancora relativamente contenuta. Solo nel finale, con le ragazze della squadra italiana ormai esauste, Ekaterinburg è riuscita a dilagare.

Le due squadre sono rimaste a contatto nei primi otto minuti del primo quarto. Sul finire della frazione inaugurale di gioco, tuttavia, Ekaterinburg ha premuto il piede sull’acceleratore e ha piazzato un parziale di 8-0, propiziato da sei punti di Vadeeva, e ha chiuso i primi dieci minuti avanti 8-17. Nel secondo periodo le russe hanno continuato ad affondare il colpo, guidate da una Jones che ha chiuso la prima metà di gioco a quota 14 punti, e all’intervallo lungo si è andati con Schio sotto 24-40.

Le venete, però, non hanno alzato bandiera bianca e all’inizio della terza frazione, grazie a una Sottana ispirata e a una Gruda che pian piano è entrata in partita, sono tornate a -12, sul 37-59. Beglova e Vadeeva, tuttavia, hanno ripreso in mano la situazione ed Ekaterinburg ha rispedito indietro Schio. La Famila Wuber ha toccato anche il -19, ma Dotto, Crippa e Sottana, neanche questa volta si sono scoraggiate e tra la fine del penultimo periodo e l’inizio di quello conclusivo, Schio ha risposto colpo su colpo alle avversarie e a cinque minuti dalla fine ha riportato lo svantaggio in singola cifra sul 59-68.

A questo punto, però, Ekaterinburg ha mostrato di avere ancora benzina nel serbatoio e ha alzato ulteriormente l’intensità. Grazie a Torrens e a una Jones che ha ripreso a dominare dopo qualche minuto sottotono, il sodalizio russo, nei minuti conclusivi, ha piazzato un parziale di 15-2 e ha mandato il match in archivio con il risultato finale di 61-83.

