LIVE Olimpia Milano-Panathinaikos, Eurolega basket in DIRETTA: una vittoria per continuare a scalare la classifica

La presentazione del match

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Olimpia Milano-Panathinaikos, match valido per la dodicesima giornata dell’Eurolega 2020-2021 di basket.

Al “Mediolanum Forum” di Assago l’Olimpia Milano andrà a caccia del quarto successo consecutivo in Europa dopo le vittorie contro Zalgiris Kaunas, Maccabi Tel Aviv e Alba Berlino. La squadra allenata da Ettore Messina è attualmente sesta in classifica con il record di 6-3 (e con due partite da recuperare) e punta a battere i greci per scalare ulteriormente la graduatoria. La situazione è sicuramente meno florida per il Panathinaikos, che arriva in Lombardia con il bilancio di tre vittorie e sette sconfitte, tra cui anche l’ultima di martedì in casa dell’ASVEL Villeurbanne con l’eloquente punteggio di 97-73. Sono diversi i giocatori biancoverdi che hanno recentemente militato tra le fila dell’AX Armani Exchange: stiamo parlando di Aaron White, Shelvin Mack e soprattutto Nemanja Nedovic, l’arma offensiva più pericolosa a disposizione del team ateniese. Nella scorsa annata i meneghini si sono imposti due volte contro il Panathinaikos: di misura in Grecia (78-79) e con uno scarto più ampio in casa (96-87).

La palla a due del match tra Olimpia Milano e Panathinaikos è programmata per le ore 20.45. OA Sport vi offrirà la Diretta Live testuale con aggiornamenti in tempo reale. Buon divertimento!

