Basket, Eurolega: Olimpia Milano, con il Panathinaikos per il poker

Appuntamento domani sera, con fischio d’inizio alle 20.45, per l’A|X Armani Exchange Milano contro il Panathinaikos nel match valido per la dodicesima giornata dell’Eurolega di basket. E dopo le vittorie contro Kaunas, Maccabi e Berlino i ragazzi di Ettore Messina cercano il quarto successo consecutivo.

L’A|X Armani Exchange Milano è attualmente sesta in classifica, con sei vittorie e tre sconfitte, ma anche due match da recuperare che virtualmente potrebbero portarla sul podio europeo. E Datome e compagni arrivano all’appuntamento di domani sera forti di tre successi consecutivi, compreso quello netto e convincente di ieri contro l’Alba Berlino, dove la difesa biancorossa ha fatto la differenza, concedendo solo 55 punti ai tedeschi.

Di contro, il Pana degli ex arriva a Milano dopo il brutto ko per 97-73 in casa del Villeurbanne ieri, nel recupero della terza giornata, e ha una striscia di cinque sconfitte negli ultimi sei match giocati. I greci segnano mediamente 79,1 punti a partita, subendone 84,9, con una percentuale di 35,6% dall’arco dei tre punti. Ma, soprattutto, in trasferta soffre tantissimo la difesa del Panathinaikos, con una media di 91,6 punti concessi lontano dal parquet di casa e sarà, dunque, l’attacco di Milano la prima arma per Rodriguez e compagni per vincere.

Come detto, tanti gli ex tra le fila del Panathinaikos, con Nemanja Nedovic, Aaron White e Shelvin Mack che torneranno al Forum da avversari. Ed è proprio Nedovic l’arma più pericolosa per i greci, con il serbo che è il miglior marcatore dei suoi in Eurolega quest’anno. Da tenere d’occhio anche le prestazioni di Howard Sant-Roos e Georgios Kalaitzakis, soprattutto in fase difensiva, per capire se l’Olimpia potrà avere vita facile domani sera.

