LIVE Olimpia Milano-Brindisi 53-48, Serie A basket in DIRETTA: continua l’equilibrio al Forum

53-48 Canestro di Thompson

53-46 Canestro di Thompson

53-44 Canestro di LeDay e +9 Milano

51-44 Fallo tecnico a Vitucci, nervoso in panchina

51-44 Canestro di Willis

51-42 Tripla di Datome!

48-42 Uno su due dalla lunetta per Harrison

48-41 Canestro di Perkins, miglior marcatore del match con 13 punti, e fallo subito

48-39 Due su due dalla lunetta per Tarczewski

46-39 Canestro di Willis

46-37 Ancora una tripla, questa volta di Datome!

43-37 Una su due dalla lunetta per Perkins

43-36 Tripla di Punter a inizio ripresa!

40-36 Canestro di Shields a chiudere il primo tempo

38-36 Canestro di Gaspardo

38-34 Canestro di Shields

36-34 Ancora due liberi per Brindisi con Harrison e -2 per gli ospiti

36-32 Due su due di Perkins ai liberi

36-30 Due su due di Willis dalla lunetta

36-28 Canestro di Datome e timeout Vitucci

34-28 Canestro di LeDay

32-28 Canestro di Thompson e torna sotto Brindisi

32-26 Tripla di Harrison e si chiude il parziale per Milano

32-23 Canestro di Punter

30-23 Tripla di LeDay e parziale di 10-0 per Milano!

27-23 Si rivede Datome che mette la tripla del +4

24-23 Ancora Moraschini che ruba palla e poi segna

22-23 Due su due per Moraschini dalla lunetta

20-23 Canestro di Perkins che abbatte lo stesso Micov

20-21 Primo canestro del secondo quarto è di Micov

18-21 Canestro di Zanelli che chiude il primo quarto

18-19 Canestro di Brooks e Milano torna sotto

16-19 Due su due dai liberi per Moraschini

14-19 Tripla di Zanelli e allungano gli ospiti a 70 secondi dalla fine del quarto!

14-16 Tripla di Harrison!

14-13 Canestro di Roll

12-13 Tripla di Bell e sorpasso Brindisi!

12-10 Due su due ai liberi per Harrison

12-8 Uno su due ai liberi per Micov

11-8 Canestro di LeDay

9-8 Canestro di Shields

7-8 Canestro di Perkins e vantaggio Brindisi

7-6 Canestro di Willis

7-4 Canestro di Tarczewski dopo diversi errori da entrambe le parti

5-4 Ancora Perkins con una schiacciata

5-2 Canestro di Tarczewski

3-2 Canestro di Perkins

3-0 Dopo un minuto senza canestri arriva la tripla di Shields!

16.55 Tutto pronto al Forum di Assago per la palla a due.

16.50 Milano fino a ora ha Zach LeDay miglior marcatore con 142 punti, seguito da Shavon Shields con 137 punti. Per Brindisi, invece, top scorer è D’Angelo Harrison con 168 punti, con Darius Thompson con 125 e anche Nick Perkins (116) oltre 100 punti segnati.

16.45 Big match di giornata tra la prima e la seconda in classifica, con i ragazzi di Messina ancora imbattuti in stagione, mentre gli ospiti arrivano da otto vittorie consecutive.

16.40 Buongiorno a tutti per la diretta live di Olimpia Milano-Brindisi, valido per la undicesima giornata della Serie A di Basket.

Il programma del match

Buon pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del big match di Serie A 2020-2021 di basket tra l’A|X Armani Exchange Milano, che ospiterà al Forum d’Assago l’Happy Casa Brindisi.

Le due squadre sono attualmente al primo e secondo posto del campionato, con l’Olimpia Milano a punteggio pieno con 9 vittorie su 9 partite, mentre Brindisi segue con otto successi e un solo ko sino a ora. I ragazzi di Ettore Messina vogliono mantenere il perfetto score e reagire dopo la sconfitta subita in Eurolega contro il Barcellona in Spagna questa settimana. Da capire, per Messina, se avrà di nuovo a disposizione il Cacho Rodriguez o se il play sarà ancora infortunato.

Di contro, Brindisi è in un momento di forma splendido. Dopo la sconfitta all’esordio con Venezia, infatti, i ragazzi di coach Francesco Vitucci non hanno sbagliato più nulla in campionato, ottenendo una storica striscia di otto vittorie consecutive, tra le quali spicca sicuramente quella contro la Virtus Bologna, fiore all’occhiello di una squadra che punta decisa ai playoff. Brindisi che convince anche in Europa, con 2 vittorie e una sconfitta sino a ora in Champions League.

La sfida tra A|X Armani Exchange Milano e Happy Casa Brindisi inizierà alle ore 17:00. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

Credit: Ciamillo