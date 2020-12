LIVE Modena-Verona 3-1 Superlega volley in DIRETTA: i Canarini conquistano un successo importante

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

19.10 Grazie per aver vissuto con noi le emozioni della sfida tra Modena e Verona e buon proseguimento di giornata.

19.07 Successo meritato per Modena che, al netto di un pesantissimo passaggio a vuoto nella parte finale del secondo set, ha gestito per larghi tratti il match. Verona troppo a fasi alterne con momenti di grande intensità alle quali seguivano distrazioni ed errori fin troppo evidenti. I ragazzi di Andrea Gianni danno così continuità alle tre vittorie in Champions League e rilanciano le proprie ambizioni anche in Superlega.

25-19 Errore al servizio di Kaziyski! Modena porta a casa la vittoria!

24-19 Pestata la linea da Mazorra. Giani chiama il time out per evitare si possa ripetere il calo di concentrazione che c’è stato nel secondo set.

24-18 In rete il servizio di Rinaldi!

24-17 La difesa di Verona non tiene sull’attacco di Mazorra e Mazzone è praticamente inarrestabile a rete! Sette match ball per Modena.

23-17 Primo tempo vincente di Aguenier.

23-16 Pipe perfetta di Karlitzek!!!!!

22-16 Mani out di Kaziyski.

22-15 ACEEEEEEEE CHRISTENSOOOON!!!!!

21-15 Modena difende bene e Laviaaaaaa mette giù una bomba incredibile!!!! Grandissimo punto!

20-15 MUROOOOOOOOO LAVIAAAAAAAAAAA!!!!!! Chiusa la porta in faccia a Jaeschke!

19-15 Christenson sbaglia completamente il palleggio ma Kaziyski in appoggio sul contrattacco commette una clamorosa invasione.

18-15 Verona tiene sul primo tempo di Mazzone e sul contrattacco Jaeschke è incontenibile.

18-14 Che confusione in casa Modena. Vettori sbaglia la ricezione, Lavia tira in rete il bagher! Immediato time-out chiamato da Giani.

18-13 In rete il servizio di Karlitzek.

18-12 Pallonetto bellissimo di Vettori.

17-12 Pipe perfetta sull’asse Spirito-Jaeschke.

17-11 Tocco delicatissimo di Petric che beffa il muro di Verona.

16-11 Errore in ricezione di Modena, ne approfitta Jaeschke che tira tra le mani del muro.

16-10 In rete il servizio di Vettori.

16-9 Modena difende benissimo e Stankovic mette giù il primo tempo.

15-9 Errore al servizio di Kaziyski.

14-9 Diagonale strettissima di Kaziyski.

14-8 Disastro Spirito-Caneschi che non riescono a mettere in piedi il primo tempo e la palla finisce nel campo di Verona.

13-8 Vettori piega le mani del muro a due di Verona!

12-8 Muroooo Aguenier!!!! Il francese chiude la porta in faccia a Mazzone.

12-7 Errore al servizio di Jaeschke.

11-7 Muroooooo Asparuhov!!!!! Verona prova a rifarsi sotto.

11-6 Spirito orchestra un ottimo attacco chiuso da Jaeschke.

11-5 Colpo profondissimo di Lavia!!!!

10-5 Errore al servizio di Stankovic.

10-4 Modena difende alla grande e un favolosa Mazzone gioca un favoloso primo tempo. Tredici punti per Mazzone grande protagonista della serata. Time out per Stojčev.

9-4 Bomba di Mazzone che tira giù una palla comoda.

8-4 MAZZONEEEEEEEEEE MONSTER BLOOOOCK!!!!!

7-4 Vettoriiiiiiiiiiii un bolideeeeee!

6-4 Diagonale potente e precisa di Kaziyski.

6-3 ACEEEEE PETRIC!!! Servizio con traiettoria molto corta che beffa Verona.

5-3 In rete il servizio di Asparuhov.

4-3 Errore al servizio di Vettori.

4-2 Vettori vince di potenza il contrasto a rete con Asparuhov!

3-2 Jaeschke passa tra le mani del muro.

3-1 Parallela di Petric contenuta ma la difesa di Verona fa tanta confusione e regala il punto.

2-1 Mani out vincente di Asparuhov.

2-0 Attacco out di Asparuhov!!! Il videocheck mostra che non c’è tocco a muro.

1-0 ACEEEEEEEEE LAVIAAAAAAA

INIZIA IL QUARTO SET

25-23 Muroooooo Mazzoneeeeeeeee!!!!!!

24-23 Laviaaaaaaa!!!!!!! Bombaaaa incredibile!!!!

23-23 Errore al servizio Modena.

23-22 Incredibile quello che hanno fatto le due difese in questo punto, distratte entrambe alla fine su una palla morbidissima Jaeschke tira out il suo bagher.

22-22 Christenson apparecchia una palla invitante per Lavia che salta altissimo e non sbaglia con una parallela molto stretta!

21-22 Le immagini mostrano un’invasione a muro di Modena.

22-21 Bomba di Asparuhov che finisce out. Chiamato il videocheck da Stojčev.

21-21 Missile da seconda linea di Vettori!!!!!

20-21 Bolide in diagonale di Asparuhov, la difesa di Petric finisce out.

20-20 Primo tempo perfetto quello di Stankovic.

19-20 In rete il servizio di Rinaldi!

19-19 Primo tempo chirurgico di Mazzone!

18-19 Diagonale stretta di Petric out! Quinto errore punto nel match di Petric.

18-18 Scambio spettacolare chiuso dal mani out di Asparuhov.

18-17 In rete il servizio di Lavia.

18-16 Muroooo Mazorra!!!! La palla stava per uscire ma c’è stato il tocco di Kaziyski.

17-16 Muroooooo Mazorra!!!!! Modena si riporta avanti!!!!

16-16 Christenson recupera un pallone praticamente tra le braccia dei panchinari e Mazzone inventa un colpo morbido che pizzica la riga!!!!!!!!! Fantastico!!!!!

15-16 Un po’ di confusione in attacco Jaeschke trova il mani out anche con un pizzico di fortuna.

15-15 Fischiata invasione in attacco a Jaeschke.

14-15 Aceeeeeeeee Christenson!!!!!!!! Il palleggiatore riporta in scia Modena!!!!

13-15 Aceeeeeeeeeeee Christensoooon!!!!!!!! Secondo punto diretto dal servizio!

12-15 Aceeeeeeeee Christenson!!!!!!!! Time out per Stojčev.

11-15 Missile di Lavia che anticipa il muro avversario in diagonale.

10-15 Ancora primo tempo, ancora Caneschi!!!

10-14 Verona difende ancora benissimo ma non può nulla sul bolide in diagonale di Vettori!

9-14 Aceeeeeee Asparuhov!!!!!!!!!!!!!!

9-13 Primo tempo favoloso di Caneschi.

9-12 Errore al servizio di Kaziyski.

8-12 Petric viene murato, sulla ricostruzione Petric cerca ancora le mani del muro ma la palla è out e questa volta non c’è il tocco.

8-11 Verona si muove bene in attacco con Asparuhov che tira giù un gran bolide!

8-10 Il videocheck mostra un tocco del muro.

7-11 Verona difende alla stragrande, Petric cerca le mani del muro ma la palla termina lunghissima.

7-10 Petric non riesce a mettere giù la free ball e Kaziyski trova il mani fuori vincente.

7-9 Grande difesa di Verona sul primo tempo di Mazzone ma è proprio Mazzone a rifarsi con il muro sul seguente attacco dei veneti!

6-9 Lungo di poco il servizio di Lavia.

6-8 Bombaaaaaa di Laviaaaaaa!!!!

5-8 Primo tempo perfetto di Aguenier.

5-7 Pipe di Kaziyski che però ha pestato la linea dei tre metri. Il videocheck mostra però che non c’è il tocco si rigioca il punto.

5-7 Primo tempo di Mazzone!!!

4-7 Monster block di Jaeschke!!!!!!! L’abbrivio ora è tutto dalla parte di Verona dopo che Modena ha sprecato sei set point nel finale del parziale precedente. Time out Giani.

4-6 Regalo ricambiato immediatamente da Stankovic.

4-5 Lungo il servizio di Asparuhov.

3-5 MUROOOOOOOOO CANESCHIIIIIIII!!!! Stampata in faccia a Stankovic!

3-4 Spirito non serve bene la pipe per Jaeschke che si inventa una traiettoria dolce che inganna la difesa dei Canarini.

3-3 Petric sale altissimo e colpisce sopra le mani del muro con un bolide incredibile!

2-3 Si ferma sul nastro l’attacco di Vettori.

2-2 Attacco lungo e preciso di Asparuhov che beffa il muro a tre di Modena.

2-1 Problemi in ricezione per Modena risolti immediatamente con il mani fuori di Petric.

1-1 Bomba di Asparuhov che passa tra le mani del muro!

1-0 Subito Lavia con un gran diagonale che inchioda la difesa di Verona.

INIZIA IL TERZO SET!

28-30 Primo tempo out di Aguenier ma toccato dal muro.

28-29 Diagonale strettissima di Petric ma la palla è out. Primo set point per Verona.

28-28 Modena sciupa ancora una free ball e viene punita da una diagonale vincente di Kaziyski.

28-27 Pipeeeeeee Laviaaaaaaaa!!!! Ancora set point per Modena.

27-27 Primo tempo da manuale di Caneschi!

27-26 Errore al servizio di Kaziyski.

26-26 Il muro di Modena decide di non saltare su una palla staccatissima che Kaziyski mette giù alla grande!!!

26-25 Fantastico Vettori!!!!!!!!!!! Un colpo in diagonale tirato con una potenza inaudita!!!

25-25 Incredibile: Modena non sfrutta di free ball e Aguenier trova un gran muro!!!

25-24 Bolide di Vettori!!!

24-24 Verona difende alla grande e con uno strepitoso Kaziyski si riporta in parità.

24-23 Spirito palleggia in maniera spettacolare per Kaziyski che non sbaglia.

24-22 Verona difende ma non è incisiva sul contrattacco e viene punita da un grande Petric!

23-22 Azione lunghissima e altamente spettacolare con grandi salvataggi da una parte e dall’altra, chiusa da una diagonale strettissima di Jaeschke.

23-21 Gran muro di Aguenier sul pallonetto di Stankovic!

23-20 Primo tempo di Aguenier molto ben giocato.

23-19 Kaziyski fa un miracolo in difesa ma Verona non può nulla sul bolide di Vettori in diagonale.

22-19 Mani fuori di Jaeschke anche abbastanza fortunoso.

22-18 Errore al servizio di Asparuhov.

21-18 Pallonetto incredibile di Petric ma viene fischiata invasione allo schiacciatore di Modena.

21-17 Mani out di Asparuhov.

21-16 MUROOOO MAZZONEEEEE!!!! Monster block sul primo tempo di Verona.

20-16 I veneti sbagliano completamente la ricezione e Lavia tira una grandiosa pipe!!!

19-16 Errore al servizio di Verona.

18-16 Spirito apparecchia e Kaziyski tira un gran bolide!!!

18-15 Christenson di seconda: spettacolare!

17-15 Verona difende alla grande e Kaziyski gioca bene con le mani del muro.

17-14 ACEEEEE Aguenier!!!!

17-13 Modena tiene ancora in difesa ma l’attacco di Lavia viene murato da Aguenier.

17-12 Black out completo di Verona! Kaziyski sbaglia la parallela!

16-12 Monster block Mazzone!!!!!!

15-12 Invasione a muro di Verona.

14-12 Bomba sopra le mani del muro di Kaziyski.

14-11 Verona non riesce più a metterla giù e Stankovic trova ancora un ottimo primo tempo.

13-11 Petric difende sul primo tempo e Vettori trova il mani out.

12-11 Petric!!!!! Bomba da posto 4!

11-11 Che fortuna Jaeschke!! Tira sul muro la palla colpisce la spalla dello schiacciatore di Verona e diventa un pallonetto imprendibile.

11-10 Che bolide di Vettori!!!!!!! Diagonale che piega le mani di Asparuhov. Time out chiamato da Stojčev.

10-10 ACEEEE CANESCHIIIII!!!!

10-9 Jaeschke attacca forte, il muro tocca ma la palla termina out.

10-8 Bruttissima ricezione dei veneti, Stankovic sfrutta la free ball con il primo tempo.

9-8 Verona questa volta riesce a difendere ma sull’attacco in pipe arriva un gran muro di Mazzone!!!

8-8 Spirito costruisce bene e Asparuhov tira una sassata incredibile in diagonale!

8-7 Modena difende bene e trova con Lavia il terzo punto consecutivo.

7-7 MONSTER BLOOOCK PETRIIIIIIC!!!!!!!!!! Muro stampato in faccia al povero Kaziyski.

6-7 Lavia trova un attacco in diagonale incredibile su un pallone complicato!!!

5-7 Errore al servizio di Christenson.

5-6 Bolide altissimo di Vettori che trova il tocco del muro.

4-6 Christenson prova l’attacco sul secondo tocco ma commette invasione.

4-5 La difesa di Verona tiene alla grande, in contrattacco è bravissimo Kaziyski.

4-4 Servizio in rete di Vettori.

4-3 Christenson sbaglia l’appoggio per la pipe ma Petric trova una palla corta lavoratissima che beffa la difesa di Verona.

3-3 Primo tempo potentissimo di Aguenier, il muro di Modena tocca ma la palla passa ugualmente.

3-2 Primo tempo da manuale di Stankovic.

2-2 Scambio molto lungo chiuso dal muro di Spirito sull’attacco da seconda linea di Vettori.

2-1 Favolosa giocata di Petric che sul muro a tre schierato di Verona trova la parte alta delle mani e la palla termina out.

1-1 Intelligente mani out di Jaeschke.

1-0 Ottimo attacco corto di Petric.

INIZIA IL SECONDO SET

25-19 Mani fuori di Lavia che chiude il primo set.

24-19 Azione perfetta chiusa dal bolide di Kaziyski.

24-18 Terribile errore di Asparuhov che tira direttamente out una palla non complicatissima.

23-18 Bombaaaa di Vettori!!!!! Piegate le mani della difesa di Verona!

22-18 Diagonale di Vettori chiamato out, viene chiamato il videocheck che conferma.

22-17 Pipe di Jaeschke che approfitta del ritardo del muro di Modena.

22-16 Sbaglia Jaeschke al servizio, il sesto errore di squadra in questo primo set.

21-16 Grande attacco di Kaziyski che trova le dita di Petric prima che la palla termini out.

21-15 Sbagliato il timing della pipe di Verona e Stankovic ne approfitta con un gran primo tempo.

20-15 Mani out furbissimo di Vettori su una palla decisamente complicata.

19-15 La difesa di Verona tiene sul pallonetto di Petric e in contrattacco Jaeschke gioca un ottimo mani fuori.

19-14 Anche Mazzone sbaglia dai nove metri.

19-13 Errore al servizio di Caneschi.

18-13 I giocatori di Modena ammettono il tocco a muro.

19-12 Chiamato out l’attacco in diagonale di Kaziyski.

18-12 Lungo il servizio di Asparuhov.

17-12 Modena difende bene ma Spirito trova un gran muro!!!!

17-11 Fallo di Kaziyski nel tentativo di recupero disperato dopo il bolide di Lavia. Time out per Stojčev.

16-11 La diagonale di Kaziyski piega le mani del muro.

16-10 Attacco sporco di Stankovic che beffa la difesa di Verona.

15-10 Booooomba di Jaeschke!!! Pipe potentissima.

15-9 Pipe stratosferica di Lavia!

14-9 Fantastico Kaziyski!!!! Tira a tutto braccio una palla staccatissima da rete trovando la riga di fondo campo.

14-8 Lungo il servizio di Vettori.

14-7 Fischiata invasione ad Aguenier.

13-7 Servizio out di Mazzone.

13-6 Mani out di Vettori.

12-6 Spirito apparecchia nuovamente un gran primo tempo per Caneschi.

12-5 Gran primo tempo di Mazzone!

11-5 Pipe perfetta di Jaeschke!

11-4 Incredibile errore di Asparuhov che senza muro tira direttamente fuori la diagonale.

10-4 Bolide di Lavia in parallela!!!!

9-4 Primo tempo perfetto di Caneschi.

9-3 Terzo errore al servizio di Verona.

8-3 Si sblocca Asparuhov con un diagonale che il muro di Modena riesce solo a toccare.

8-2 Verona in confusione. Kaziyski tira direttamente out la parallela.

7-2 Fuori di poco l’attacco in diagonale di Asparuhov.

6-2 Regalo immediatamente restituito da Verona.

5-2 Errore al servizio di Vettori.

5-1 MUROOOO STANKOVIC!!!! Stampata in faccia a Kaziyski.

4-1 I Canarini impenetrabili in questa prima parte di partita, Stankovic mette giù il primo tempo.

3-1 Modena è favolosa a difendere per tre volte consecutive, in ricostruzione è bravissimo Petric.

2-1 Petric sale altissimo e tira un bolide incredibile!

1-1 Scambio molto intenso chiuso dal muro di Aguenier.

1-0 Subito errore al servizio di Verona.

SI PARTE

16.57 E’ il momento della presentazione delle squadre.

16.55 Le squadre in campo per il riscaldamento.

16.50 Radostin Stojčev risponderà puntando sulle qualità offensive di Matey Kaziyski e Thomas Jaeschke.

16.45 Andrea Giani si affiderà ai suoi uomini migliori con Micah Christenson in regia e Luca Vettori, Daniele Lavia e Nemanja Petric pronti a colpire.

16.40 Modena parte favorita anche sulla scorta delle sette vittorie ottenute negli ultimi dieci incroci.

16.35 Dopo le tre vittorie in Champions i Canarini cercheranno di rilanciarsi anche in campionato.

16.30 Buonasera e benvenuti alla diretta live di Modena-Verona recupero della decima giornata di Superlega.

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Modena-Verona recupero della decima giornata di Superlega. I Canarini dopo le tre vittorie ottenute in Champions League cercheranno di rilanciare le proprie ambizioni in campionato. D’altro canto, però, i veneti dopo aver perso cinque delle ultime sei partite vanno a caccia di un successo scaccia crisi.

Gli emiliani sembrano aver trovato la quadra giusta dopo un inizio di stagione abbastanza complicato. Il talento dei singoli ha consentito alla squadra di Andrea Giani di mettersi definitivamente alle spalle il periodo buio e di guardare con una certa fiducia anche al campionato. Il coach degli emiliani si affiderà in cabina di regia a al solito Micah Christenson pronto ad azionare i martelli: Luca Vettori, Daniele Lavia e Nemanja Petric.

Radostin Stojčev proverà a sfruttare le qualità offensive di Matey Kaziyski e Thomas Jaeschke azionati dalla sapiente regia di Luca Spirito in un match che si preannuncia assai complicato per i veneti. Guardando gli ultimi dieci scontri in Superlega i Canarini hanno vinto per ben sette volte e, almeno sulla carta, partono favoriti anche in questa circostanza.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Modena-Verona, recupero della decima giornata di Superlega 2020-202: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, azione dopo azione, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 17.00. Buon divertimento a tutti.

Foto: LM-LPS/Daniele Ricci