LIVE Modena-Trento 1-3, Superlega volley in DIRETTA: i trentini espugnano il PalaPanini e continuano la risalita!

LA CRONACA DI MODENA-TRENTO 1-3

21.26: Vince Trento 3-1 sul campo di Modena. E’ tutto per la diretta live, grazie per averci seguito e buona serata

21.24: Una vittoria meritata per Trento che espugna anche il PalaPanini, conquista la settima vittoria consecutiva e avvicina ulteriormente la vetta della classifica

22-25 Mano out di Abdel Aziz da zona 2 e Trento espugna il PalaPanini

22-24 La pipe di Lavia

21-24 Vincente la palla spinta di Abdel Aziz contro il muro a tre da zona 2

21-23 Diagonale stretta di Karlitzek da zona 4 con muro a uno

20-23 Out l’attacco di Vettori da seconda linea

20-22 Murooooooooooo Abdel Aziiiiiiiiiiiiiiiiiiz

20-21 Esce l’attacco di seconda intenzione di Christenson

20-20 La diagonale di Vettori da seconda linea

19-20 Mano out Abdel Aziz da zona 2

19-19 Diagonale di Abdel Aziz da zona 2

19-18 Errore al servizio Modena

19-17 Murooooooooooooo Stankoviiiiiiiiiiiiic

18-17 Mano out Vettori da seconda linea

17-17 Seconda linea vincente in ano out per Abdel Aziz

17-16 Errore al servizio Modena

17-15 La parallela di Petric da zona 4

16-15 Errore al servizio Modena

16-14 Out il servizio Trento

15-14 Mano out Michieletto da zona 4

15-13 Muroooooooooooooo Vettoriiiiiiiiiii

14-13 La diagonale di Michieletto da zona 4

14-12 Mano out di karlitzek da zona 4

13-12 Errore al servizio Modena

13-11 Errore di Lucarelli da zona 2

12-11 Mano out Karlitzek da zona 4

11-11 primo tempo di Stankovic

10-11 La parallela di Abdel Aziz da seconda linea

10-10 Murooooooooooooo Christensooooooooon

9-10 Vincente Vettori da seconda linea, errore nella difesa di Michieletto

8-10 La diagonale di Lucarelli da zona 4

8-9 Muroooooooooooo Lisinaaaaaaaac

8-8 Primo tempo Podrascanin

8-7 Mano out Petric da zona 4

7-7 Primo tempo Podrascanin

7-6 Errore al servizio Trento

6-6 La palla spinta di Michieletto da zona 4 La palla spinta

6-5 Murooooooooooooo Podrascaniiiiiiiiiin

Perugia si aggiudica 3-0 la sfida di Cisterna: 25-19 il terzo set

25-23 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Petriiiiiiiiiiiiiiiic. Modena accorcia le distanze e si porta sul 2-1

24-23 Out Abdel Aziz da zona 2

23-23 Mano out Vettori da seconda linea

22-23 errore al servizio Modena

22-22 Si addormenta Trento in difesa e ne approfitta Petric

21-22 Mano out Vettori da zona 2

20-22 Aceeeeeeeeeeeeee Abdel Aziiiiiiiiiiiz

20-21 La pipe di Lucarelli

20-20 Out il servizio di Lisinac

19-20 Abdel Aziz da zona 2 vincente

19-19 Mano out di Petric da zona 4

18-19 Errore al servizio Lucarelli

17-19 Aceeeeeeeeeeee Lucarelliiiiiiiiiiii

17-18 Giani ferma il gioco chiamando il check per invasione che non c’è

17-17 Primo tempo Lisinac

17-16 Mano out Karlitzek da zona 4

16-16 Primo tempo Lisinac

16-15 Il diagonale di Vettori da seconda linea

15-15 Seconda linea di Abdel Aziz

15-14 Primo tempo Stankovic

14-14 Fallo in palleggio per Vettori

14-13 Invasione Cortesia

13-13 Murooooooooooooo Cortesiaaaaaaaaaaaa a chiudere un’azione lunga

13-12 Il primo tempo di Mazzone

12-12 La pipe di Lucarelli

12-11 Ricezione e primo tempo per Mazzone

11-11 Il diagonale di Abdel Aziz da zona 4

11-10 Errore al servizio Trento

10-10 Aceeeeeeeeeeeeeee Giannelliiiiiiiiiiiiiii

10-9 Errore al servizio Modena

10-8 Errore al servizio Trento

9-8 Attacco quasi impossibile di Abdel Aziz da seconda linea

9-7 Aceeeeeeeeeeeeeee Petriiiiiiiiiiiiiic

8-7 Mano out Petric da zona 4

7-7 Primo tempo Podrascanin

7-6 In rete la pipe di Lucarelli

6-6 Errore al servizio Modena

6-5 Mano out di Petric da zona 4

5-5 Errore al servizio Trento

4-5 Mano out Abdel Aziz da zona 2

4-4 Aceeeeeeeeeeeee Lisinaaaaaaaaaac

4-3 Errore al servizio Modena

4-2 Aceeeeeeeeeeeeeeee Karlitzeeeeeeeeek

3-2 Murooooooooooo Petriiiiiiiiiiiiiic

2-2 Errore al servizio Trento

1-2 Muro di Trento

Perugia vince anche il secondo set sul campo di Cisterna: 2-0 per gli umbri, 25-19

27-29 Aceeeeeeeeeeeee Lucarelliiiiiiiiiiiiiiiii!!!1

27-28 Abdel Aziz vincente da zona 4 dopo la bella difesa di Trento

27-27 Errore al servizio Modena

27-26 Invasione Trento

26-26 Errore al servizio Modena

26-25 Christenson di seconda intenzione

25-25 La parallela di Lucarelli da zona 4

25-24 Petriiiiiiiiic!!! L;a difesa vincente sul primo tempo di Podrascanin

24-24 Vettori!!! Modena con la difesa si salva, Trento perde due buone occasioni

23-24 Vincente Lucarelli da zona 4

23-23 Errore al servizio di Modena

23-22 Ancora un errore di Michieletto da zona 4, sorpasso Modena

22-22 Errore Trento

21-22 Murooooooooooooo Karlitzeeeeeeeeeeeek

20-22 Mano out di Petric di potenza da zona 4

19-22 Errore al servizio Modena

19-21 Vincente la parallela di Vettori da zona 2 dopo la grande difesa di Trento

18-21 Errore al servizio Modena

18-20 Errore al servizio Trento

17-20 Mano out Abdel Aziz da zona 4

17-19 Mano out di Karlitzek da zona 2

16-19 La parallela da zona 4 di Lucarelli senza muro!

16-18 Vincente la parallela di Vettori da seconda linea

Perugia ha vinto il primo set 25-14 a Cisterna

15-18 Errore al servizio Trento

14-18 La parallela di Lucarelli da zona 4

14-17 Vincente Vettori da seconda linea

13-17 Primo tempo Podrascanin

13-16 Errore al servizio Abdel Aziz

12-16 Aceeeeeeeeeeeeee Abdel Aziiiiiiiz

12-15 Aceeeeeeeeeeeee Abdel Aziiiiiiiiiiiiiiz

12-14 La parallela da seconda linea di Abdel Aziz

12-13 Errore al servizio Modena

12-12 Errore al servizio Trento

11-12 Muroooooooooo Podrascaniiiin

11-11 Vincente la diagonale di Michieletto da 4

11-10 Out l’attacco di Michieletto da 4

10-10 La parallela di Vettori contro il muro a uno da zona 2

9-10 Errore al servizio Modena

9-9 Out il servizio Giannelli

8-9 La Diagonale di Lucarelli da zona 4

8-8 Aceeeeeeeeeeeeeeee Christensooooooooooon

7-8 Primo tempo Mazzone

6-8 Vincente Abdel Aziz da zona 2

6-7 Errore al servizio di Michieletto

5-7 Ancora aceeeeeeeeeeeeeee Michielettoooooooooo

5-6 Aceeeeeeeeeeeeeee Michielettoooooooooo

5-5 Aceeeeeeeeeeeeeeeee Michielettoooooooooo

5-4 Michieletto vincente da zona 4

5-3 Out primo tempo Podrascanin

4-3 Errore di Giannelli

18-25 Out la parallela da seconda linea di Vettori. Trento si aggiudica il primo set nettamente

18-24 Out l’attacco di Michieletto

17-24 Ace Abdel Aziz

17-23 Primo tempo di Podrascanin

17-22 Vincente il diagonale di Petric da zona 4

16-22 Abdel Aziz con il muro a uno da zona 2

16-21 Parallela vincente di Vettori da seconda linea

15-21 Primo tempo di Lisinac

15-20 Errore al servizio Trento

14-20 Ancora vincente in parallela da seconda linea Abdel Aziz

14-19 out il servizio di Podrascanin

13-19 Primo tempo dietro di Podrascanin

13-18 Diagonale di Vettori da seconda linea

12-18 Out la parallela di Lavia

12-17 Diagonale vincente di Lucarelli da zona 4

12-16 Mano out di Michieletto da zona 4

12-15 errore al servizio Trento

11-15 Vincente Abdel Aziz da zona 2

10-14 Aceeeeeeeeeeee Lisinaaaaaaaaaaaaaac

10-13 Murooooooooooo Lisinaaaaaaaaaac su Vettori

10-12 Vettori vincente da zona 2

9-12 Muroooooooooo Lisinaaaaaaaaaaaac

9-11 Mano out di Abdel Aziz da zona 4

9-10 L’errore di Giannelli dopo il muro di Stankovic

8-10 Lavia da seconda linea dopo l’errore in ricezione di Modena

7-10 Murooooooooooo Abdel Aziz!!!!

7-9 Vincente Lucarelli in diagonale da 4

7-8 Errore al servizio Trento

6-8 il diagonale di Abdel Aziz da seconda linea

6-7 Out il servizio di Trento

5-7 Muroooooooooooo Lucarelliiiiiiiiiii

5-6 La diagonale di Michieletto da zona 4

5-5 Errore al servizio Trento

4-5 La pipe di Lucarelli

4-4 Petric vincente da 4

3-4 Out l’attacco di Petric da zona 4

3-3 Il diagonale di Abdel Aziz da zona 2

3-2 Errore di Giannelli

2-2 Errore al servizio Lucarelli

1-2 Primo tempo di Lisinac

1-1 La pipe di Lavia senza muro

0-1 Primo tempo di Lisinac

19.14: Formazioni annunciate al PalaPanini

19.13: Tutto pronto a Modena per la prima sfida della 16. giornata di campionato

19.11: Per i ragazzi di Lorenzetti questa non sarà l’ultima prova del 2020 visto che mercoledì saranno impegnati nel recupero dell’ultima giornata di andata sul campo della Consar Ravenna.

19.08: Tra poco al via anche la seconda partita in programma oggi, il testa-coda tra Cisterna, ultimo in classifica e Perugia, primo. Vi forniremo gli aggiornamenti live anche di questo incontro

19.06: Tanti gli ex in campo e anche in panchine c’è l’ex eccellente: Angelo Lorenzetti. C’è Vettori nelle file di Modena, Grebennikov, Rossini. Si preannuncia una grande sfida anche dal punto di vista emotivo

19.03: E’ una partita da tripla. Trento arriva a questa sfida con sei successi consecutivi alle spalle, Modena con cinque. I trentini occupano la sesta posizione in classifica con 22 punti all’attivo e 12 gare disputate, Modena la quinta posizione con 25 punti e 15 gare giocate

19.00: E’ la partita del riscatto per le due formazioni che hanno attraversato momenti complicato nella prima parte della stagione. Chi vincerà potrebbe ricevere l’impulso giusto per avvicinare le posizioni di testa della classifica

18.55: Buonasera e benvenuti alla diretta live di Trento-Modena, la sfida più attesa della 16. giornata di Superlega di volley

Presentazione della 16ma giornata di Superlega – Programma, orari, tv, streaming della 16ma giornata di Superlega

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Trento-Modena, sfida valida per la 16ma giornata della Superlega di volley maschile 2020-2021. Di fronte due delle squadre più attese che hanno incontrato maggiori difficoltà nella prima parte della stagione ma che sembrano aver raggiunto un ottimo stato di forma e dunque promettono di dare vita ad un incontro spettacolare.

Si affrontano le due big che più hanno sofferto nella prima parte della stagione: i padroni di casa dell’Itas Trentino. I tanti cambiamenti estivi e, in particolare in casa Trento, i problemi legati al contagio hanno scombinato i piani ambiziosi delle due formazioni che si affrontano mentre, lanciatissime entrambe, cercano di recuperare il terreno perduto e di riprendersi le posizioni di eccellenza nella griglia play-off, magari alle spalle delle due prime della classe, Perugia e Civitanova che hanno sicuramente incontrato meno difficoltà nel loro cammino finora.

Entrambe le squadre hanno ricevuto dal round robin di Champions League la spinta per risalire la china in campionato: Modena arriva da cinque successi consecutivi, mentre Trento ne ha collezionati ben sei e nel girone di ritorno è imbattuto. All’andata i trentini si imposero con un secco 3-0 e per i ragazzi di Lorenzetti questa non sarà l’ultima prova del 2020 visto che mercoledì saranno impegnati nel recupero dell’ultima giornata di andata sul campo della Consar Ravenna.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE Trento-Modena, sfida valida per la 16ma giornata della Superlega di volley maschile 2020-2021, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto dopo minuto, punto dopo punto per non perdersi davvero nulla, si parte alle ore 19:15!

Foto LM-LPS/Roberto Bartomeoli