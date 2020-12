Volley, Superlega 2021 16. giornata. Modena o Trento: chi continuerà la risalita?

Fari puntati su Modena nella quinta giornata di ritorno della Superlega di volley che ha in programma tra domani e mercoledì quattro sfide visto il rinvio per i soliti motivi legati al contagio di Ravenna-Milano e Civitanova-Piacenza.

L’attenzione degli appassionati è concentrata su Modena dove domani alle 19.15 si affrontano le due big che più hanno sofferto nella prima parte della stagione: i padroni di casa della Leo Shoes e l’Itas Trentino. I tanti cambiamenti estivi e, in particolare in casa Trento, i problemi legati al contagio hanno scombinato i piani ambiziosi delle due formazioni che si affrontano mentre, lanciatissime entrambe, cercano di recuperare il terreno perduto e di riprendersi le posizioni di eccellenza nella griglia play-off, magari alle spalle delle sue prime della classe, Perugia e Civitanova che hanno sicuramente incontrato meno difficoltà nel loro cammino finora.

Entrambe le squadre hanno ricevuto dal round robin di Champions League la spinta per risalire la china in campionato: Modena arriva da cinque successi consecutivi, mentre Trento ne ha collezionati ben sei e nel girone di ritorno è imbattuto. All’andata i trentini si imposero con un secco 3-0 e per i ragazzi di Lorenzetti questa non sarà l’ultima prova del 2020 visto che mercoledì saranno impegnati nel recupero dell’ultima giornata di andata sul campo della Consar Ravenna.

Sempre mercoledì si gioca un’altra delle sfide più interessanti della giornata, quella che segna il ritorno in campo del Vero Volley Monza dopo lo stop forzato causa Covid. I monzesi, che prima di essere costretti a fermarsi stavano risalendo la china in classifica, ospiteranno alle 18 la Kioene Padova che, dopo aver sconfitto Cisterna nello scontro salvezza, ha inanellato tre sconfitte consecutive.

Domani, invece, il secondo match di giornata (in programma alle 19.30) è il testa-coda di Cisterna. I laziali, ultimi in classifica a quota 5 punti, ospitano la capolista Perugia che è nettamente al comando ma ha appena perso il titolo platonico di campione d’inverno cedendo al tie break nella super sfida con Civitanova che si sarebbe dovuta disputare nel girone di andata. Gli umbri cercheranno di sfogare la loro rabbia sul fanalino di coda, in crisi di risultati e di gioco.

A completare il quadro della giornata c’è la sfida in programma lunedì 28 dicembre alle 18 tra due formazioni dallo stato d’animo contrapposto, l’NBV Verona e il Tonno Callipo Reggio Calabria. I calabresi, vera e propria rivelazione di questa prima parte di campionato, occupano la terza piazza della classifica forti di sei vittorie nelle ultime sette gare disputate e stanno vivendo una sorta di sogno. I padroni di casa, invece, al contrario hanno perso sei delle ultime sette gare disputate: è vero che il calendario aveva concentrato in questa fase tutte le sfide alle big per la squadra veneta che ha faticato ad imporre il proprio gioco e attende con ansia questa partita per cercare il giusto impulso per tentare la caccia ad un posto nei play-off.

Foto LivePhotoSport