LIVE Inter-Shakhtar Donetsk 0-0, Champions League in DIRETTA: in palio la qualificazione a San Siro

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

20.55 Tutto è pronto a San Siro!

Loading...

Loading...

20.53 Sarà lo sloveno Slavko Vincic ad arbitrare la partita di Champions League: l’unico precedente è del 2014/15 quando l’Inter perse 1-1 contro il Saint-Etienne.

20.51 È FINITA AD AMSTERDAM! L’Atalanta si qualifica agli ottavi di finale per il secondo anno di fila alla seconda partecipazione.

20.49 Lo Shakhtar Donetsk è secondo in campionato dietro la Dinamo Kiev, che è retrocessa in Europa League dal girone con Juventus e Barcellona vincendo lo scontro diretto con il Ferencvaros.

20.46 In Coppa Italia l’Inter sfiderà in trasferta la Fiorentina: possibile derby ai quarti di finale contro il Milan che giocherà contro il Torino.

20.44 La squadra di Antonio Conte ha migliorato il trend nelle ultime giornate, dominando le sfide contro il Torino, Sassuolo e Bologna. L’unica sconfitta è giunta contro il Milan e ottenuto tre pareggi.

20.42 L’Inter è avanti di un punto a Juventus e Napoli in classifica: un campionato molto combattuto se paragonato a quello degli ultimi anni.

20.40 Intanto dolci notizie da Amsterdam: l’Atalanta è passata in vantaggio a 5 minuti dalla fine grazie al gol di Luis Muriel. Dea sempre più vicina alla qualificazione.

20.38 La squadra di Antonio Conte ha conquistato il secondo posto in Serie A nelle ultime due giornate: l’Inter è dietro i cugini del Milan. Sono 5 i punti di distanza.

20.36 Una vittoria dell’Inter contro lo Shakthar Donetsk che le permise di giungere in finale per poi perdere 3-2 contro il Siviglia, re dell’Europa League.

20.34 All’andata le due squadre hanno pareggiato per 0-0: un match completamente diverso dalla manita nerazzurra di agosto ottenuta a Dusseldorf alla ESPRIT Arena.

20.32 Manca sempre meno all’inizio della sfida: al via il riscaldamento!

20.29 L’Inter ha vinto per 3-2 in Germania la settimana scorsa: una vittoria che ha dato speranza alla squadra di Antonio Conte. I nerazzurri vogliono dimenticare le uscite degli ultimi due anni.

20.27 Una vittoria dell’Inter e del Borussia Monchengladbach porterebbe le due squadre gli ottavi di finale, con gli ucraini in Europa League: sarebbe una combinazione clamorosa, con i Blancos fuori da tutto.

20.24 Il Real Madrid però non può rischiare di uscire da tutto: un pareggio tra Inter e Shakhtar Donetsk e una sconfitta delle Merengues, sarebbe fatale per gli uomini di Zinedine Zidane che comunque devono valutare le ambizioni nerazzurre.

20.22 La squadra di Antonio Conte deve sperare che il Real Madrid e i tedeschi, allo Stadio Santiago Bernabeu, non ci sia un biscotto: un rischio troppo grande soprattutto per i spagnoli.

20.19 I nerazzurri sono ultimi mentre davanti a sé ci sono il Real Madrid con 7 punti, gli stessi degli ucraini, avanti avendo vinto entrambe le partite contro i Blancos. Primi invece a sorpresa il Borussia Monchengladbach.

20.17 Stasera invece, l’Inter si qualificherà soltanto vincendo: attualmente ultima con 5 punti, i nerazzurri vincendo si assicurerebbero almeno l’Europa League, dove l’anno scorso sono giunti in finale.

20.14 Ieri la Juventus, già qualificata, ha vinto per 3-0 al Camp Nou conquistando il primo posto davanti al Barcellona mentre la Lazio pareggiando per 2-2 con il Club Brugge ha ottenuto la qualificazione all’ultimo tentativo.

20.12 L’Inter non è l’unica italiana che si giocherà la qualificazione stasera: in campo l’Atalanta che sta pareggiando 0-0 ad Amsterdam. Se dovesse finire così, la Dea si qualificherebbe agli ottavi di finale insieme al Liverpool.

20.10 Ci sono tutti a disposizione nella squadra ucraina mentre nei nerazzurri la panchina è molto ristretta: solo Sanchez e Perisic come mezze punte. Eriksen potrebbe trovare spazio?

20.08 Luis Castro invece manda in panchina Pyatov e Marcos Antonio, confermando il 4-2-3-1 nel mix ucraino-brasiliano: Taison unica punta mentre Tete, Marlos e Maycon in trequarti.

20.05 La squadra di Antonio Conte recupera in extremis Niccolò Barella mentre non ce la fa Arturo Vidal: in attacco il tandem Lukaku-Lautaro. Sulle fasce titolari Hakimi e Young in un buon momento di forma.

20.03 ECCO LE PANCHINE DELLE DUE SQUADRE!

INTER: Stankovic, Radu, Sanchez, Kolarov, Sensi, Ranocchia, Perisic, Eriksen, D’Ambrosio, Darmian.

SHAKHTAR DONETSK: A. Shevchenko, Pyatov, Kocholava, Marcos Antonio, Dentinho, Solomon, Alan Patrick, Marquinhos, Bolbat, Vyunnik, Sudakov

20.00 ECCO SUBITO LE FORMAZIONI UFFICIALI!

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lukaku, Lautaro. All. Conte

SHAKHTAR DONETSK (4-2-3-1): Trubin; Dodô, Bondar, Vitão, Matvienko; Stepanenko, Kovalenko; Tetê, Marlos, Maycon; Taison. All. Castro.

19.58 Buonasera e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Inter e Shakthar Donetsk, sfida valida per la sesta giornata del gruppo B della UEFA Champions League 2020-2021 di calcio.

Calcio, Champions League 2020-2021: l’Inter a caccia della qualificazione contro lo Shakhtar Donetsk. All’Atalanta basta un pareggio-Inter-Shakhtar Donetsk programma, orario, tv, probabili formazioni Champions League

Buonasera e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Inter e Shakthar Donetsk, sfida valida per la sesta giornata del gruppo B della UEFA Champions League 2020-2021 di calcio. Dopo lo 0-0 della sfida d’andata, le due squadre tornano a sfidarsi dopo la semifinale di Europa League giocata ad agosto a Dusseldorf alla ESPRIT Arena. In palio c’è la qualificazione agli ottavi di finale e anche la retrocessione nell’ex Coppa UEFA: i nerazzurri devono vincere almeno per sperare nel terzo posto.

La squadra di Antonio Conte per proseguire il cammino nella massima competizione europea, deve vincere e sperare in una vittoria di una tra Real Madrid e Borussia Monchengladbach: in caso di pareggio, ogni tentativo sarebbe vano per gli ottavi di finale. L’Inter è reduce dalla vittoria per 3-1 contro il Bologna che le ha permesso di conquistare il secondo posto alle spalle del Milan e dare seguito proprio alla vittoria ottenuta contro i tedeschi che ha dato speranza.

Anche lo Shakthar Donetsk non può fare calcoli: la squadra ucraina con un pareggio dovrebbe sperare che il Real Madrid, che rischia di uscire da tutto, non vinca in Spagna mentre con una vittoria, passerebbero direttamente gli ucraini. Luis Castro e i suoi uomini vogliono la vendetta della scorsa stagione e dare seguito alle due vittorie contro i Blancos: in patria, lo Shakthar è secondo a quota 26 punti, a -3 dalla Dinamo Kiev che è retrocessa in Europa League dal girone G vinto dalla Juventus.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del match tra Inter e Shakthar Donetsk, sfida valida per la sesta giornata del gruppo B della UEFA Champions League 2020-2021 di calcio, con la cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Si comincia a partire dalle ore 21.00 allo Stadio San Siro di Milano. Buon divertimento!

mattia.expo2000@gmail.com

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Piero Cruciatti/ LaPresse