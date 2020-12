Inter-Shakhtar Donetsk programma, orario, tv, probabili formazioni Champions League

L’Inter è pronta a preparare la partita più importante dell’anno, la sfida contro lo Shakhtar Donetsk in programma mercoledì 9 dicembre alle ore 21.00 e valida per l’ultima giornata dei gironi di qualificazione di Champions League. I nerazzurri per sperare di acciuffare gli ottavi di finale oltre alla vittoria devono sperare che tra Real Madrid e Borussia Monchengladbach non finisca in parità.

Ovviamente Antonio Conte si affiderà ai suoi uomini migliori, con il solito 3-5-2 con Brozovic in cabina di regia, affiancato da Barella e Vidal. Sulle fasce Hakimi e Young con la coppia d’attacco composta da Lautaro Martinez e Lukaku. Luis Castro schiererà i suoi con il 4-2-3-1 con Teté, Marlos, Taison alle spalle dell’unica punta Moraes.

Loading...

Loading...

Bisogna sottolineare che gli ucraini sono tutt’altro che tagliati fuori dalla corsa agli ottavi, con una vittori, infatti, sarebbero sicuri del passaggio del turno e in caso di parità tra Real Madrid e Borussia Monchengladbach allo Shakhtar basterebbe un pareggio, insomma la situazione del Gruppo B è molto complessa.

La partita tra Inter–Shakhtar Donetsk è in programma mercoledì 9 dicembre alle ore 21.00. Il match sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno e su Sky Sport 252, in diretta streaming su Sky Go e Now TV; in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Inter-Shakhtar Donetsk: orario, tv, programma, streaming Champions League 2020-2021

MERCOLEDI’ 9 DICEMBRE:

21.00 Inter-Real Madrid

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201 del satellite) e Sky Sport 252 (canale 252 del satellite).

Diretta streaming: Sky Go e Now TV.

Diretta LIVE Scritta: OA Sport.

Le probabili formazioni di Inter-Shakhtar Donetsk



INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Young; Lukaku, Lautaro Martinez.

SHAKHTAR DONETSK (4-2-3-1): Trubin, Dodo, Bondar, Stepanenko, Vitao, Matviyenko, Kovalenko, Teté, Marlos, Taison, Moraes.

salvatore.serio@oasport.it

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse