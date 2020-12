Sorteggio Champions League: le possibili avversarie di Juventus, Lazio, Atalanta agli ottavi. Bianconeri testa di serie

Juventus, Lazio, Atalanta si sono qualificate agli ottavi di finale della Champions League 2020-2021 di calcio. Le tre formazioni italiane sono riuscite a superare la fase a gironi e torneranno in campo nella seconda metà di febbraio per affrontare il primo turno della fase a eliminazione diretta della massima competizione europea. I bianconeri saranno testa di serie dopo aver conquistato il primo posto nel loro gruppo grazie alla spettacolare vittoria per 3-0 ottenuta sul campo del Barcellona. I Campioni d’Italia, tra le pretendenti al trofeo, partiranno comunque con i favori del pronostico, ma non potranno sottovalutare gli avversari perché si è già visto in passato che gli scontri di andata e ritorno possono riservare sorprese importanti.

Cristiano Ronaldo e compagni rischiano di pescare queste avversarie nell’urna di Nyon: Atletico Madrid e Siviglia sono forse quelle che fanno più paura, graditi Porto e Lipsia ma anche il Borussia Moenchengladbach. Peggio potrebbe andare A Lazio e Atalanta, le quali si sono qualificate col secondo posto nei propri gruppi. ll sorteggio potrebbe essere di fuoco per i biancocelesti e per la Dea: Bayern Monaco, Real Madrid, Manchester City, Chelsea, PSG sono delle autentiche corazzate. Gli orobici potrebbero trovare anche il Borussa Dortmund, i biancocelesti potrebbero incrociare il Liverpool.

Loading...

Loading...

Di seguito le possibiili avversarie di Juventus, Lazio, Atalanta negli ottavi di finale della Champions League 2020-2021 di calcio. il sorteggio si svolgerà lunedì 14 dicembre alle ore 12.00.

POSSIBILI AVVERSARIE JUVENTUS AGLI OTTAVI DI FINALE DELLA CHAMPIONS LEAGUE:

Atletico Madrid

Borussia Moenchengladbach

Porto

Siviglia

Lipsia

POSSIBILI AVVERSARIE LAZIO AGLI OTTAVI DI FINALE DELLA CHAMPIONS LEAGUE:

Bayern Monaco

Real Madrid

Manchester City

Liverpool

Chelsea

PSG

POSSIBILI AVVERSARIE ATALANTA AGLI OTTAVI DI FINALE DELLA CHAMPIONS LEAGUE:

Bayern Monaco

Real Madrid

Manchester City

Borussia Dortmund

Chelsea

PSG

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse