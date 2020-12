LIVE Real Madrid-Borussia Moenchengladbach in DIRETTA: l’Inter spera che non finisca in pareggio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Le combinazioni per il passaggio del turno dell’Inter

Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del match fra Real Madrid e Borussia Moenchengladbach, valevole per la sesta ed ultima giornata del girone B di Champions League 2020-2021.

Partita decisiva nell’economia del passaggio del turno in questo gruppo completamente illogico e pazzo che coinvolge anche l’Inter. Entrambe le squadre scenderanno in campo al massimo della concentrazione per vincere ed assicurarsi il passaggio del turno. L’unico risultato che qualificherebbe entrambe le formazioni sarebbe un pareggio con una contemporanea vittoria dell’Inter sullo Shakhtar.

Real Madrid che viene da un periodo piuttosto burrascoso: la panchina di Zidane ha cominciato a traballare, soprattutto dopo il tonfo fragoroso a Kiev contro lo Shakhtar Donetsk. In campionato è arrivata una vittoria a Siviglia sabato scorso che ha calmato un po’ le acque, ma Zidane in conferenza stampa ha parlato di finale e di voglia di andarsi a prendere qualificazione e primo posto, senza tenere in mano la calcolatrice e la radiolina all’orecchio.

Il Borussia Moenchengladbach si è complicato la vita con la sconfitta interna contro l’Inter. Per il resto erano arrivati due pareggi (contro Inter e Real Madrid) e due vittorie roboanti sullo Shakhtar. La squadra di Marco Rose non viene da un grande periodo di forma: nello scorso turno di Bundesliga è arrivato un magro pareggio sul campo del Friburgo e fra tutte le competizioni sono arrivate due vittorie nelle ultime sei gare. Essendo a 8 punti, i tedeschi sono in testa al raggruppamento, ma per la qualificazione i bianconeri dovranno almeno raccogliere un punto da Valdebebas.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE scritta integrale della sfida fra Real Madrid e Borussia Moenchengladbach, decisiva per le sorti del gruppo B. Il calcio d’inizio è previsto per le ore 21.00 all’Estadio Alfredo di Stefano di Valdebebas, nel centro sportivo dei Blancos. La nostra cronaca comincerà attorno alle 20.00 con un ampio pre-partita. Buon divertimento e buona Champions a tutti!

PROBABILI FORMAZIONI

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Lucas Vazquez, Varane, Sergio Ramos, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Asensio, Benzema, Vinicius.

BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH (4-2-3-1): Sommer; Lainer, Ginter, Elvedi, Wendt; Neuhaus, Kramer; Lazaro, Stindl, Thuram; Pléa.

Foto: LaPresse