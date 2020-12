LIVE Dinamo Sassari-Brescia 100-87, Serie A basket in DIRETTA: i sardi vincono grazie alla rimonta nel secondo tempo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

13.58 A livello statistico, il top scorer del match è Marco Spissu, autore di 23 punti. Per i sardi da registrare anche i 19 punti di Miro Bilan e i 18 di Eimantas Bendzius, mentre tra gli ospiti i migliori realizzatori sono David Moss e TJ Cline, entrambi a quota 16.

13.55 Dopo un primo quarto shock, la Dinamo Sassari rimonta nel secondo tempo e porta a casa la seconda vittoria consecutiva dopo il colpo a Cremona di mercoledì. Prima sconfitta in campionato per il nuovo Brescia targato Maurizio Buscaglia, che ha comunque tenuto bene il campo per tre quarti di gioco.

FINALE: Dinamo Sassari-Brescia 100-87

100-87 Il 2/2 di Bendzius in lunetta vale 100 punti tondi tondi per la Dinamo.

98-87 Spissu realizza l’ennesimo tiro libero.

Fallo tecnico chiamato a Sacchetti: è il secondo della sua gara e viene espulso.

97-87 Dalla rimessa Bendzius regala altri due punti a Sacchetti.

97-85 Due punti in contropiede per Sacchetti.

97-83 4/4 ai liberi per Spissu.

Fallo antisportivo chiamato a Crawford su Spissu.

93-83 Canestro veloce per Crawford.

93-81 Burnell si appoggia al tabellone e scrive la parola fine sul match.

91-81 Assist di Kalinoski, segna ancora Cline.

91-79 SPISSU DA TRE! Scarico di Bilan e troppo spazio per l’azzurro, che punisce la difesa ospite.

88-79 2/3 di Cline in lunetta.

Quinto fallo e tecnico per Gentile.

88-77 Preziosissimo tap-in di Burnell dopo la tripla sbagliata da Spissu.

Timeout chiamato da Pozzecco, che vuole tenere i suoi sull’attenti.

86-77 Palla persa da Bilan, Cline va a schiacciare in totale solitudine.

86-75 Altro 2/2 di Cline ai liberi.

86-73 2/2 di TJ Cline in lunetta. La Germani continua a fare una fatica indicibile in fase offensiva.

86-71 Due punti anche per Burnell. La Dinamo sembra aver preso il largo ormai.

84-71 Gentile sfida Kalinoski e va a segno.

82-71 Il 2/2 di Burns interrompe il parziale sassarese di 12-0.

82-69 Si iscrive al match anche Treier, servito ottimamente da Kruslin.

80-69 FESTIVAL DELLA TRIPLA PER LA DINAMO! Scarico di Bilan, stavolta a segnare è Gentile: +11.

77-69 MANI CALDISSIME PER KRUSLIN! +8 Sassari, che ha cominciato benissimo l’ultimo quarto!

74-69 Kruslin fa ancora male dall’arco!

INIZIO ULTIMO QUARTO

FINE TERZO QUARTO: Dinamo Sassari-Brescia 71-69

71-69 Burns penetra e serve Moss: il tiro del n.34 a fil di sirena entra!

71-67 Gentile si protegge e arriva fino al ferro.

69-67 2/2 di Bortolani in lunetta.

69-65 Gentile penetra e scarica, Kruslin dall’angolo manda a bersaglio la tripla del +4!

Campo aperto per la Germani, ma Chery commette fallo di sfondamento su Kruslin.

66-65 2/2 di Burns ai liberi.

66-63 1/2 per Bilan in lunetta.

65-63 Burnell in contropiede! Primo vantaggio del match per il Banco di Sardegna!

63-63 Bilan si fa valere sotto le plance e firma la nuova parità.

61-63 Si libera un comodo corridoio centrale per Chery, che lo prende e arriva fino al ferro.

61-61 Il 2/2 di Gentile in lunetta vale la prima parità della partita.

59-61 Bendzius da tre! Si riavvicina ancora la Dinamo!

56-61 Moss in lunetta completa il gioco da tre punti.

56-60 La risposta d’esperienza di David Moss! Canestro e fallo subito.

56-58 TRIPLA DI SPISSU! Sassari a un solo possesso di distanza!

Timeout Brescia.

53-58 Spissu intercetta un passaggio di Sacchetti e trova due punti facili in contropiede.

51-58 Altro 2/2 in lunetta per Bilan.

49-58 2/2 di Bilan ai liberi.

47-58 Finta e piazzato dalla media distanza per Kalinoski. Brescia torna in doppia cifra di vantaggio.

Timeout Sassari.

47-56 Gioco a due tra Kalinoski e Cline, con quest’ultimo che segna col layup.

Burnell sbaglia il libero supplementare.

47-54 Burnell attacca l’area! Canestro e fallo subito per l’ala grande sassarese.

45-54 Accelerazione di Kalinoski, che serve un ottimo assist a Burns.

45-52 Bilan segna da sotto.

43-52 Sanguinosa palla persa dalla Dinamo, Crawford concretizza la ripartenza.

43-50 Bel piazzato a bersaglio per David Moss.

43-48 TJ Cline si svita, batte Gentile e segna comodamente.

43-46 Bendzius riceve dalla rimessa offensiva e va a segno dalla media distanza.

INIZIO SECONDO TEMPO

12.51 Ci prendiamo una breve pausa per l’intervallo. Ci ritroviamo qui per l’inizio del secondo tempo.

12.50 A livello individuale, gli unici giocatori che hanno già raggiunto la doppia cifra sono Eimantas Bendzius e Marco Spissu, rispettivamente a 11 e 10 punti. Fermo a quota 9, invece, un trio ospite composto da Kenny Chery, David Moss e Christian Burns.

12.48 Bel primo tempo al “PalaSerradimigni”, dove Dinamo Sassari e Brescia si sono di fatto divise i primi due quarti: dominio della Leonessa in apertura di match (15-31 dopo 10′), ma i sardi sono rientrati prepotentemente in partita nel secondo periodo, chiuso sotto di sole cinque lunghezze (41-46).

FINE PRIMO TEMPO: Dinamo Sassari-Brescia 41-46

L’ultimo possesso del primo tempo è per Brescia, ma la tripla di Chery non arriva nemmeno al ferro.

41-46 2/2 anche per Justin Tillman.

39-46 2/2 di Crawford in lunetta.

Doppio fallo tecnico, uno per la panchina di casa e l’altro per Sacchetti: non ci sono liberi.

39-44 Gentile finta la tripla, poi mette palla per terra e trova un gran canestro.

37-44 Burnell fa 1/2 ai liberi.

Bendzius sbaglia un’incredibile schiacciata a campo aperto.

36-44 1/2 ai liberi per Burns.

36-43 ANCHE SPISSU DA TRE! Ora ha ritmo l’attacco sassarese, -7!

33-43 Bendzius realizza il libero supplementare.

32-43 SUPER GIOCATA DI BENDZIUS! Tripla e fallo subito: potenziale gioco da quattro punti!

29-43 Splendido attacco per la Germani, chiuso magistralmente da Burns sotto le plance.

29-41 Risponde Spissu dall’angolo!

26-41 Tripla di TJ Cline sullo scadere dei 24”! Si iscrive al match anche il numero 6 della Leonessa.

Timeout Brescia.

26-38 Bel canestro di Bendzius che prova ad accendersi dopo un primo quarto anonimo.

Burnell in lunetta non riesce a completare il gioco da tre punti.

24-38 Risponde di forza Jason Burnell! Schiacciata in contropiede e fallo subito!

22-38 ANCORA MOSS DALL’ANGOLO! +16 Brescia!

22-35 Bilan gioca bene sotto le plance e trova altri due punti.

20-35 Palleggio, arresto e tiro per Chery.

20-33 Bortolani concede troppo spazio a Bendzius: prima tripla dell’incontro per il lituano.

17-33 Bilan prova a tenere a galla la Dinamo.

15-33 Chery pesca Ristic, che va a segno dalla media distanza.

INIZIO SECONDO QUARTO

FINE PRIMO QUARTO: Dinamo Sassari-Brescia 15-31

15-31 La zingarata di Chery chiude il super primo quarto della Leonessa!

15-29 La risposta immediata di Bortolani! Altra tripla per il talento della Germani!

15-26 Kruslin esce dai blocchi, mette i piedi a posto e piazza una tripla importante.

Timeout inevitabile per Pozzecco.

12-26 DAVID MOSS DALL’ANGOLO! Tripla che certifica un parziale di 0-12, addirittura +14 per Brescia.

12-23 Ricezione profonda e canestro per Dusan Ristic. Massimo vantaggio per la Germani!

12-21 2/2 di Bortolani in lunetta.

12-19 Bomba di Bortolani! La Germani tenta un nuovo allungo.

12-16 Burns riceve in area e trova la tabellata vincente.

12-14 2/2 anche per Spissu dall’altro lato del campo.

10-14 2/2 in lunetta di Burns.

Timeout Buscaglia.

10-12 Accelerazione di Spissu, che brucia Sacchetti e trova due punti col layup.

8-12 Bilan è l’arma principale dell’attacco di casa: il croato riceve in post e segna con la mano destra.

Bilan sbaglia il libero supplementare.

6-12 Bilan ferma l’emorragia vincendo il duello con Moss: canestro e fallo subito per il centro sassarese.

4-12 Palleggio, arresto e tiro per Kenny Chery. Si allunga il parziale bresciano!

Altra palla persa per la Dinamo. Pozzecco è costretto a chiamare il primo timeout dell’incontro.

4-10 Bomba di Moss! Parziale aperto di 0-10 per la Leonessa!

4-7 Bella circolazione di palla per la Germani: alla fine lo scarico di Crawford è un assist per Burns.

4-5 Palla persa sulla rimessa per Sassari, Chery piazza il tiro da tre punti.

4-2 Piazzato a bersaglio per Crawford.

4-0 Burnell pesca Bendzius, che da sotto trova la retina.

2-0 Spissu serve Bilan nel pitturato, il croato fa valere la sua fisicità e trova l’appoggio vincente a tabellone.

INIZIO MATCH

11.59 QUINTETTO BRESCIA – Chery, Crawford, Cline, Moss, Burns.

11.58 QUINTETTO SASSARI – Spissu, Gentile, Bendzius Burnell, Bilan.

11.54 Nel palazzetto sassarese risuona ora l’inno di Mameli.

11.50 Le squadre sono in campo per l’ultima fase del riscaldamento.

11.45 Al “PalaSerradimigni” arriverà una Germani Brescia che sta raccogliendo i frutti della cura Buscaglia: con il nuovo allenatore in campionato sono arrivati tre successi in altrettante partite e ora i lombardi navigano nella zona mediana della graduatoria con il record di 5-6.

11.40 La Dinamo Sassari ha assoluto bisogno di trovare continuità dopo un inizio di stagione in chiaroscuro. Dopo la netta vittoria di mercoledì a Cremona i sardi sono ora quinti in classifica con il record di 6-5.

11.35 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Dinamo Sassari-Brescia, match valido per la tredicesima giornata della Serie A 2020-2021 di basket.

La netta vittoria di mercoledì sul campo della Vanoli Cremona nel recupero del nono turno ha addolcito il Natale della Dinamo Sassari, che però ha ancora un bel po’ di strada da fare per mettere alle spalle i problemi palesatisi in quest’inizio di stagione. Il sodalizio sardo occupa attualmente la quinta posizione della graduatoria (in compagnia dell’Umana Reyer Venezia) con il record di 6-5 e ha assoluto bisogno di continuità per poter tenere il passo delle prime della classe. Un’ulteriore preoccupazione è data dalle condizioni del coach Gianmarco Pozzecco, che a Cremona non ha potuto vedere da vicino il secondo tempo a causa di un malore accusato negli spogliatoi, ma il vice-allenatore Edoardo Casalone ha assicurato che sta bene. Momento positivo, invece, per la Germani Brescia, che sta beneficiando della cura Buscaglia: con il nuovo tecnico sono arrivate tre vittorie consecutive che hanno rilanciato la Leonessa in campionato (nono posto con il record di 5-6).

La palla a due del match tra Dinamo Sassari e Brescia è programmata per le ore 12.00. OA Sport vi offrirà la Diretta Live testuale con aggiornamenti in tempo reale. Buon divertimento!

