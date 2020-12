LIVE Dinamo Sassari-Brescia, Serie A basket in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

La presentazione della 13a giornata di Serie A

La netta vittoria di mercoledì sul campo della Vanoli Cremona nel recupero del nono turno ha addolcito il Natale della Dinamo Sassari, che però ha ancora un bel po’ di strada da fare per mettere alle spalle i problemi palesatisi in quest’inizio di stagione. Il sodalizio sardo occupa attualmente la quinta posizione della graduatoria (in compagnia dell’Umana Reyer Venezia) con il record di 6-5 e ha assoluto bisogno di continuità per poter tenere il passo delle prime della classe. Un’ulteriore preoccupazione è data dalle condizioni del coach Gianmarco Pozzecco, che a Cremona non ha potuto vedere da vicino il secondo tempo a causa di un malore accusato negli spogliatoi, ma il vice-allenatore Edoardo Casalone ha assicurato che sta bene. Momento positivo, invece, per la Germani Brescia, che sta beneficiando della cura Buscaglia: con il nuovo tecnico sono arrivate tre vittorie consecutive che hanno rilanciato la Leonessa in campionato (nono posto con il record di 5-6).

