LIVE Danimarca-Italia 0-0, calcio femminile in DIRETTA: via al match! Le azzurre cercano il colpaccio

17′ Fallo di Perdesen su Giuliani in uscita alta, si riprende con un calcio di punizione per l’Italia.

16′ Azzurre sicuramente più aggressive rispetto al match di Empoli, ma serve maggior attenzione in pressing per non scoprirsi in difesa. Danimarca che guadagna un calcio d’angolo e le italiane dovranno fare attenzione.

14′ Punizione interessante di Cernoia che col suo sinistro a rientrare mette in mezzo un pallone interessante, brava la difesa danese a liberare.

12′ Lungo possesso di palla delle danesi che mostrano grandi proprietà di palleggio, al cospetto del pressing azzurro.

10′ Le azzurre aggrediscono alte per cercare di creare grattacapi alla retroguardia danese.

8′ Gol annullato a Madsen per posizione di fuorigioco di Harder. Le danesi pericolose in contropiede.

7′ OCCASIONE DELL’ITALIA! Azione tenace sulla destra di Bergamaschi, cross preciso sulla testa di Giacinti che non trova la rete da posizione favorevole.

5′ Conclusione dai 25 metri, posizione centrale, di Harder che non trova lo specchio della porta italiano.

4′ Le danesi provano a irretire le azzurre con un lungo possesso di palla.

2′ Spinge Bergamaschi sulla destra, come alternativa di gioco per le palleggiatrici azzurre.

1′ Inizio equilibrato con Giugliano che si fa vedere dalle compagne come creatrice di gioco.

INIZIO PRIMO TEMPO

17.15: Dopo gli inni si comincerà!

17.13: Formazioni in campo per gli inni nazionali.

17.12: A breve le due compagini entreranno in campo.

17.09: Interessante capire anche le azzurre come staranno fisicamente, visto che nel match di Empoli si notò un grande differenziale.

17.06: Sarà necessaria dunque un’Italia con un piglio molto diverso.

17.03: Come comunicato in via ufficiale, non scenderanno in campo il difensore Simone Boye e l’attaccante Nadia Nadim per positività al Covid-19. Da sottolineare il fatto che attualmente siano in isolamento fiduciario Stine Larsen e il portiere Katrine Abel, considerando poi la positività di un membro della staff positivo. Problemi, dunque, di formazione per la squadra di casa e scopriremo se le azzurre sapranno approfittarne.

17.00: 15′ al calcio d’inizio.

16.56: L’allenatrice per impegno potrà contare sul recupero di una giocatrice importante come Sara Gama al centro della difesa, mentre dovrà rinunciare ad Alia Guagni, costretta ad abbondare il ritiro per problemi di natura cardiaca.

16.53: Pertanto, sarà fondamentale fare punti al Viborg Stadion. Ricordiamo, infatti, che le nove vincitrici dei gironi e le citate tre migliori seconde (non contando i risultati contro la sesta classificata di ogni girone) si qualificano direttamente per la fase finale, mentre le sei restanti seconde classificate si giocano la partecipazione alla fase successiva negli spareggi.

16.50: La strada più percorribile è quella di un pari in questa trasferta prima di centrare il bersaglio grosso contro le israeliane con un score convincente. Con quattro punti in cascina le azzurre rientrerebbero nel roster delle tre migliori seconde dei nove raggruppamenti, evitando i play-off per giocarsi l’accesso agli Europei del 2022.

16.47: Aritmeticamente, la Nazionale potrebbe arrivare prima nel girone, battendo le danesi con tre o più gol di scarto e sconfiggendo Israele nel match che verrà recuperato nel 2021. Appare evidente che questa eventualità sia decisamente complicata per la forza delle avversarie.

16.44: Attualmente la selezione di casa ha già staccato il biglietto, essendo in vetta al Gruppo B con 9 vittorie in altrettanti incontri, realizzando 48 reti e subendone solo una. Il 3-1 di Empoli ha dato alla compagine allenata da Sondergaard la sicurezza di essere nella fase finale, mentre la formazione tricolore ha visto salire il gap dalla capolista a 6 lunghezze.

16.41: La Danimarca, ora, è qualificata direttamente alla fase finale del torneo, mentre l’Italia per qualificarsi direttamente alla fase finale deve chiudere il girone B come una tra le migliori tre seconde dei nove gruppi di qualificazione, per non accedere ai play-off qualificazione. Le motivazioni ci sono per strappare (almeno) un punto e vedere più vicina England2022.

16.38: Non bisogna avere paura né timore, aspetti che hanno contraddistinto la gara d’andata come ha sottolineato la ct dell’Italia Milena Bertolini ai microfoni della Rai dopo la sconfitta (1-3) contro la Danimarca: “Con la vittoria di oggi hanno conquistato la qualificazione all’Europeo. Noi oggi abbiamo subito la Danimarca scendendo in campo con un po’ di timore reverenziale e solo dopo essere andate sotto di due reti abbiamo giocato come sappiamo sfruttando le nostre caratteristiche e ci siamo scrollate un po’ la paura di dosso. Non era facile recuperare questo svantaggio a questa squadra e il terzo gol in avvio ci ha tagliato le gambe. Abbiamo peccato di disattenzione nelle palle inattive, bisognava essere più aggressive e concentrate perché sapevamo che loro erano molto forti. Le ragazze nella ripresa ci hanno provato, c’è stata una reazione importante”.

16.35: Tra le file della compagine danese peseranno alcune assenze per via del Covid-19 come Nadia Nadim, ma i pericoli arriveranno dalla coppia offensiva Harder-Madsen, senza dimenticare la forza a centrocampo di Soerensen e di Troelsgaard.

16.32: I recuperi di Gama e Bergamaschi possono portare ulteriore qualità, freschezza ed esperienza rispetto alla gara di fine ottobre. La voglia di rivalsa c’è e lo si nota dalle parole di Valentina Giacinti: “Sicuramente la voglia di rivincita è tantissima. Ripartiamo dal secondo tempo di Empoli. Quella è la vera Italia”.

16.29: Bertolini dunque punta sulla coppia d’attacco Giacinti, Bonansea. La top scorer Girelli in panchina, mentre a centrocampo vedremo al fianco di Giugliano Arianna Caruso, a cui la CT ha voluto dare fiducia. Sorprende anche la scelta al centro della difesa con Fusetti scelta al fianco di Gama, Bergamaschi agirà da terzino destro.

16.27: Le probabili formazioni

DANIMARCA (4-4-2): Christiansen; S. Andersen, Pedersen, Sevecka, Svava; N. Soerensen, Troelsgaard, Pedersen, Snerle; Madsen, Harder.

ITALIA (4-4-2): Giuliani; Bergamaschi, Fusetti, Gama, Bartoli; Galli, Caruso, Giugliano, Cernoia; Giacinti, Bonansea.

16.24: La selezione di Milena Bertolini se la vedrà contro la capolista del girone B, in testa a punteggio pieno con 27 punti, +6 sulle azzurre.

16.20: Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Danimarca-Italia, sfida valida per le Qualificazioni agli Europei 2022 di calcio femminile. Mettere da parte i pensieri negativi del ko contro la Danimarca a Empoli e pensare alla sfida in terra danese a Viborg. E’ questo l’obiettivo della Nazionale.

giandomenico.tiseo@oasport.it

Foto: Lisa Guglielmi / LPS