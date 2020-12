Calcio femminile, punto d’oro per l’Italia in Danimarca! Le azzurre vicine alla qualificazione a Euro 2022

Punto d’oro per la Nazionale italiana di calcio femminile, che pareggia 0-0 sul campo della Danimarca ed è ora vicina alla qualificazione agli Europei 2022. Nella classifica del girone B le azzurre rimangono al secondo posto a quota 22 punti alle spalle proprio delle danesi, ormai certe del primato (28 punti). Alle ragazze allenate da Milena Bertolini basterà ora battere Israele nell’ultima partita del raggruppamento per avere la matematica certezza di essere tra le tre migliori seconde.

La Danimarca prova a mostrare fin da subito la propria qualità tecnica con un palleggio prolungato volto ad irretire le azzurre, ma la prima grande occasione del match è di marca italiana: al 7′ la tenace azione di Bergamaschi sulla fascia destra produce un preciso cross per Giacinti che da posizione favorevole non riesce a trovare la porta. Dopo un minuto le danesi rispondono e vanno in rete con Madsen, ma il gol viene annullato per fuorigioco. Al 24′ la Danimarca sfiora il vantaggio per via di una svirgolata di Bonansea, ma la palla termina fuori dallo specchio. La prima frazione di gioco termina sullo 0-0.

Nel secondo tempo la gara prosegue sulla stessa lunghezza d’onda, tra grande intensità e un sostanziale equilibrio. Al 51′ le padrone di casa vanno vicine al vantaggio con una percussione di Svava, ma Bartoli salva proprio sulla linea di porta. Cinque minuti dopo Harder si mette in mostra con una giocata favolosa, ma la traversa gli nega la gioia del gol. L’Italia, però, non resta a guardare e al 70′ ha la propria grande chance: Giacinti rifinisce per Bonansea, che cerca di scavalcare Christiansen con un pallonetto, ma il portiere danese è abile a sventare la minaccia. La classica girandola di cambi non produce particolari effetti: a Viborg finisce 0-0.

antonio.lucia@oasport.it

Foto: LM-LPS/Lisa Guglielmi