Calcio femminile, Qualificazioni Europei 2022: l’Italia in Danimarca a caccia di punti fondamentali

Tornare imbattute da Viborg: è questa la missione della Nazionale italiana di calcio femminile in vista della sfida contro la Danimarca di domani pomeriggio, penultimo appuntamento del percorso di qualificazione agli Europei 2022. Le azzurre si giocheranno una grossa fetta del pass in questo difficile confronto: in caso di pareggio e successiva vittoria contro Israele avrebbe la matematica certezza di partecipare alla rassegna continentale in programma tra due anni.

La situazione nel girone B vede l’Italia seconda a 21 punti, frutto di 7 vittorie e una sola sconfitta, rimediata ad Empoli proprio contro la Danimarca lo scorso 27 ottobre. In quel pomeriggio d’autunno la differenza di valori tra le danesi (prime e a punteggio pieno nel raggruppamento) e le azzurre era parsa evidente: un 1-3 che non ha lasciato troppo spazio a recriminazioni o rimpianti, sebbene la formazione italiana dovesse fare i conti con assenze di un certo rilievo.

Tramontata, o comunque divenuta estremamente complessa, la possibilità di ambire al primo posto nel girone, la selezione allenata da Milena Bertolini ha comunque buone chance di qualificarsi come una delle tre migliori seconde, evitando così di dover passare attraverso i playoff. Ricordiamo che le nove vincitrici dei gironi e le citate tre migliori seconde (non contando i risultati contro la sesta classificata di ogni girone) si qualificano direttamente per la fase finale, mentre le sei restanti seconde si giocano la partecipazione alla fase successiva negli spareggi. Per quanto riguarda le convocate, da segnalare l’assenza di una delle giocatrici più importanti, Alia Guagni, mentre è fondamentale il recupero del capitano Sara Gama.

