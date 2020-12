Hockey ghiaccio, Alps League 2020-2021: colpo grosso di Val Pusteria, espugnata Lubiana per 0-1

Martedì in pista per l’Alps Hockey League 2020-2021. Da registrare l’impresa di Val Pusteria, che vince in trasferta sul campo dell’HK Olimpija per 0-1 e si rilancia prepotentemente in classifica, mentre nell’altra partita di serata vittoria dell’attuale capolista Salisburgo a Klagenfurt (0-1).

Colpo grosso, dunque, di Val Pusteria, che sbanca Lubiana e infligge all’HK Olimpija la prima sconfitta stagionale. Grande prestazione per i Lupi, che venivano da prove altalenanti (due vittorie nelle ultime cinque partite) ma hanno saputo trovare i giusti stimoli in quello che era il remake della finalissima dello scorso anno. In un match in cui le difese prevalgono in modo evidente sugli attacchi, la firma decisiva è di De Lorenzo Meo, che al 16′ trova la rete su assist di Cristellon e Arnost. Nel secondo e terzo periodo non ci sono ulteriori segnature e i gialloneri possono così festeggiare e volare al terzo posto in classifica a quota 17 punti.

Loading...

Loading...

RISULTATI

Klagenfurt-Salisburgo 0-1

HK Olimpija-Val Pusteria 0-1

antonio.lucia@oasport.it

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Carola Semino