Calcio femminile, Danimarca-Italia: programma, orario, tv. Qualificazioni Europei 2022

Martedì 1 dicembre la Nazionale italiana di calcio femminile tornerà in campo per la penultima gara delle Qualificazioni agli Europei 2022. L’avversaria di turno sarà la temibilissima Danimarca, che ha già avuto la meglio sulle azzurre in occasione del match d’andata, giocato ad Empoli lo scorso 27 ottobre. Andiamo a scoprire programma e orario della partita, soffermandoci anche sulle piattaforme su cui sarà visibile in tv e streaming.

L’Italia è attualmente al secondo posto del girone B con 21 punti, sei in meno della Danimarca capolista (seppur con una partita da recuperare rispetto alle scandinave). Dopo il netto 1-3 subito in Toscana, le azzurre proveranno a rifarsi in quel di Viborg: l’obiettivo è quello di conquistare almeno un punto, per poi battere Israele nell’ultima partita del girone ed avere la certezza aritmetica di un posto a Euro 2022 in quanto una delle migliori tre seconde. Invece, nel caso in cui malauguratamente la selezione allenata da Milena Bertolini non ci riuscisse e si collocasse tra le sei rimanenti seconde classificate, dovrebbe giocarsi il pass per la massima rassegna continentale ai playoff.

L’inizio del match tra Danimarca e Italia è fissato per le ore 17.15. Il match sarà trasmesso in diretta tv da Rai 2 e sarà visibile anche in streaming su RaiPlay. OA Sport, invece, ve ne offrirà la Diretta Live testuale, garantendovi aggiornamenti puntuali minuto per minuto.

CALCIO FEMMINILE, DANIMARCA-ITALIA: ORARIO, TV E STREAMING

Martedì 1 dicembre

Ore 17.15: Danimarca – Italia

Diretta tv – Rai 2

Diretta streaming – RaiPlay

Diretta Live testuale – OA Sport

Foto: LivePhotoSport