Calcio femminile, Milena Bertolini: “È stata una partita importante non solo per il risultato, ma anche per il nostro percorso”

L’Italia ha pareggiato per 0-0 in Danimarca nel penultimo match delle qualificazioni agli Europei di calcio femminile 2022, conquistando un punto che potrebbe essere fondamentale nel portare le azzurre alla manifestazione come una delle tre migliori seconde, anche se a febbraio 2021 sarà necessaria una larga vittoria su Israele per centrare l’obiettivo.

Così ha parlato al sito federale Milena Bertolini: “Sono contenta perché oggi le ragazze hanno messo in mostra tutte le loro qualità. Siamo partite con un atteggiamento diverso, rispetto all’andata abbiamo giocato da squadra, tenendo le giuste distanze tra i reparti e aiutandoci per tutti i 90 minuti. Quando ci riusciamo mettiamo in difficoltà tutte le avversarie. È stata una partita importante non solo per il risultato, ma anche per il nostro percorso“.

Foto: LaPresse