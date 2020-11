Calcio femminile, Danimarca-Italia: programma, orari, tv, probabili formazioni Qualificazioni Europei 2022

Domani, martedì 1° dicembre, la Nazionale italiana di calcio femminile affronterà a Viborg la Danimarca nel penultimo match delle qualificazioni europee del Gruppo B. Le azzurre devono dimenticare l’esito negativo della sfida di Empoli per strappare un risultato positivo sul rettangolo verde danese.

Le calciatrici del Bel Paese, per questo, cercheranno di uscire dal campo di gioco con un riscontro confortante (un pareggio o una vittoria), puntando poi alla vittoria senza e senza ma contro Israele (match da recuperare e rinviato per la questione Covid-19). In caso di quattro punti in due partite, le azzurre rientrerebbero nelle migliori tre seconde classificate dei raggruppamenti di queste qualificazioni, evitando di dover passare dai play-off. Ricordiamo che le nove vincitrici dei gironi e le citate tre migliori seconde (non contando i risultati contro la sesta classificata di ogni girone) si qualificano direttamente per la fase finale, mentre le sei restanti seconde si giocano la partecipazione alla fase successiva negli spareggi.

DANIMARCA- ITALIA IN TV CALCIO FEMMINILE

Domani, martedì 1° dicembre, la Nazionale italiana di calcio femminile affronterà la Danimarca nel match decisivo per le Qualificazioni agli Europei 2022, valido per il Gruppo B. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva su Rai2, live streaming su Rai Play. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale. Di seguito la programmazione:

Martedì 1° dicembre

ore 17.15 Danimarca vs Italia – Qualificazioni Europei 2022 (Gruppo B)

DANIMARCA-ITALIA: LE PROBABILI FORMAZIONI

DANIMARCA (3-4-3): Larsen; Pedersen, Boye Soerensen, Veje; Soerensen, Troelsgaard, Pedersen, Svava; Larsen, Harder, Nadim. All.: Sondergaard.

ITALIA (4-4-2): Giuliani; Bartoli, Salvai, Gama, Boattin; Cernoia, Giugliano, Rosucci, Bonansea; Girelli, Sabatino. All.: Bertolini.

