LIVE Conegliano-Nantes, Champions League volley in DIRETTA: le venete a caccia del secondo successo

Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida della seconda giornata del primo round robin del Gruppo B di Champions League femminile tra Imoco Conegliano e le francesi del Nantes. Al Palasport di Villorba andrà in scena un match nel quale le Pantere partono decisamente favorite. Guardando i precedenti le venete hanno letteralmente dominato le due partite giocate nella massima competizione europea nella scorsa stagione, non lasciando neanche un set alle transalpine.

La squadra di Daniele Santarelli è una vera e propria schiacciasassi, tra coppe e campionato è reduce da 33 vittorie consecutive, l’ultima sconfitta risale al mese di dicembre del 2019. Nella scorsa stagione hanno vinto tutte le sette partite giocate in Champions League. Nella gara d’esordio di ieri, nonostante l’abbondante turn over, Conegliano si è sbarazzato abbastanza agevolmente delle slovene del Calcit Kamink. Nel match di oggi il coach delle venete potrebbe affidarsi a Paola Egonu, Raphaela Folie, Kimberly Hill e Robin De Kruijf che hanno riposato. In cabina di regia ci sarà Joanna Wolosz mentre n corso d’opera potrebbe trovare spazio anche Alessia Gennari.

Il Nantes ha perso pesantemente la prima gara del girone contro le turche del Fenerbahce e ha quindi bisogno di punti importanti se intende ancora acciuffare la qualificazione. Cyril Ong si affiderà alle sue statunitensi Carli Snyder e Lauren Schad, alle due finlandesi, l’alzatrice Alanko e la schiacciatrice Kokkonen, oltre che all’opposta cubana Mendaro Leyva e alla schiacciatrice serba Gomman.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della sfida della seconda giornata del primo round robin del Gruppo B di Champions League femminile tra la Imoco Conegliano e le francesi del Nantes, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 17.30. Buon divertimento a tutti.

