Volley femminile, Conegliano sbaraglia il Nantes. Torna Paola Egonu, seconda vittoria in Champions League

Conegliano ha travolto il Nantes con un secco 3-0 (25-19; 25-11; 25-16) nel match valido per la fase a gironi della Champions League 2020-2021 di volley femminile. Le Pantere non hanno avuto alcun problema ad annichilire la formazione francese al PalaVerde di Treviso, dove va in scena il primo dei due round robin della Pool B. Le ragazze in giallo hanno così infilato il secondo successo consecutivo, dopo il netto 3-0 rifilato ieri pomeriggio al modesto Calcit Kamnnik, e si lancia così con grande entusiasmo verso l’incontro di cartello con il Fenerbahce Istanbul: domani sera (ore 20.30) è in programma la super sfida contro la quotata formazione turca, sarà un importantissimo crocevia nella corsa verso la qualificazione ai quarti di finale della massima competizione europea. Va sempre ricordato che soltanto le vincitrici dei cinque gironi e le tre migliori seconde classificate staccheranno il pass per la fase a eliminazione diretta.

Le ultime Campionesse d’Italia hanno così ottenuto il 16mo successo stagionale in altrettanti incontri disputati (2 in Supercoppa Italiana, 12 in Serie A1, 2 in Champions League) e confermano il loro status di grande favorita della vigilia per alzare al cielo il trofeo. Coach Daniele Santarelli ha rivisto il sestetto titolare dopo l’ampio turnover di ieri: l’opposto Paola Egonu, la schiacciatrice Kimberly Hill, la centrale Robin De Kruijf, la palleggiatrice Joanna Wolosz hanno fatto il loro esordio nel torneo dopo il turno di riposo di ieri. In panchina sono rimaste il martello Miriam Sylla (sostituita da McKenzie Adams) e la centrale Sarah Fahr (rimpiazzata da Bozana Bitigan), sempre Monica De Gennaro nel ruolo di libero.

A mettersi maggiormente in evidenza sono state, in una partita oggettivamente a senso unico in cui c’è stato ben poco da segnalare sotto il profilo tecnico, Paola Egonu (20 punti con un surreale 83% in attacco e 4 aces), McKenzie Adams (15 punti con 5 muri e il 67% in fase offensiva), Robin De Kruiijf (13 punti, 59% in attacco). Kimberly Hill si è fermata a 4 marcature, 3 per Bozana Butigan. Dall’altra parte della rete si è visto poco o nulla, la migliore è stata Carli Anne Snyder (10). Stasera il confronto tra Fenerbahce e Kamnik, le turche non dovrebbero avere particolari problemi a vincere e a presentarsi a punteggio pieno allo scontro diretto di domani.

CLASSIFICA POOL B: A. Carraro Imoco Conegliano 2 vittorie (6 punti), Fenerbahce Opet Istanbul 1 vittoria (3 punti)*, Calcit Kamnik 0 vittorie (0 punti), Nantes VB 0 vittorie (0 punti). *= 1 partita in meno. Stasera (ore 20.30): Fenerbahce-Kamnik.

Foto: CEV