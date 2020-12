LIVE Borussia Dortmund-Lazio, Champions League in DIRETTA: trasferta delicata con vista sugli ottavi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale Borussia Dortmund-Lazio match della Champions League 2020-21 in programma il 2/12/2020, con una vittoria i biancocelesti passano il turno ma potrebbe anche bastare un pareggio.

Loading...

Loading...

Inzaghi col dubbio Reina-Strakosha tra i pali: possibile chance in Champions per l’albanese, tornato a pieno ritmo. Marusic può spuntarla su Fares a sinistra, mentre a destra ci sarà Lazzari. Mediana di qualità con Milinkovic-Savic e Luis Alberto con Lucas Leiva, davanti Correa insieme a Immobile, in panchina Caicedo.

Meunier out dopo un problema muscolare accusato nel fine settimana, a rischio anche Guerreiro, non al meglio. Passlack e Morey candidati sugli esterni. Can riprende posto in difesa, Dahoud può affiancare Witsel a centrocampo, ma Bellingham preme per giocare titolare. Reyna completa il tridente giovanissimo con Sancho e Haaland.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Borussia Dortmund-Lazio, partita valevole per la Champions League 2020/2021: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Calcio d’inizio alle ore 21:00. Buon divertimento!

christianlucadibenedetto@gmail.com

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse.