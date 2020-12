Champions League 2020-2021: la Lazio sfida il Borussia Dortmund per il primato. La Juventus attende la Dinamo Kiev

La Lazio dopo la pesante sconfitta in campionato subita per mano dell’Udinese è chiamata al pronto riscatto nel match di Champions League contro il Borussia Dortmund in trasferta. Una sfida fondamentale per i biancocelesti che si giocano contro il BVB il primato del Gruppo F.

Attualmente in testa al girone ci sono i tedeschi con 9 punti seguiti proprio dalla squadra di Simone Inzaghi a quota 8, più lontane Club Brugge con 4 punti e Zenit San Pietroburgo fermo a 1. La Lazio in caso di successo conquisterebbe in un sol colpo qualificazione agli ottavi e primato. Va da sé che si tratta di una partita molto complessa contro una squadra dall’elevato tasso tecnico in attacco ma che ha palesato evidenti difficoltà in fase difensiva, come testimonia il 2-1 con il quale hanno perso al Westfalenstadion contro il Colonia nell’ultimo match di Bundesliga.

Loading...

Loading...

Nella gara d’andata i biancocelesti si sono imposti con un netto 3-1, risultato che solo in parte mostra la supremazia mostrata dalla squadra di Inzaghi. Finalmente il tecnico nativo di Piacenza potrà schierare la sua formazione tipo affidandosi al collaudato 3-5-2. Tra i pali ci sarà Strakosha, la linea difensiva sarà composta da Patric, Hoedt e Acerbi; in cabina di regia Luis Alberto affiancato da Leiva e dal rientrante Milinkovic-Savic mentre sulla fasce Marusic e Lazzari, con Correa che supporterà Immobile, ex della partita, l’attaccante nativo di Torre Annunziata ha segnato il suo primo gol in carriera in Champions League proprio quando vestiva la maglia del Borussia Dortmund.

Lucien Favre si affiderà al 4-2-3-1 con Hummels a guidare la linea difensiva, Emre Can a fare da schermo e con Brandt, Reus, Sancho che agiranno alle spalle dell’unica punta Haaland. Appare evidente che la Lazio dovrà prima di tutto disputare un match di grande solidità difensiva per poi cercare di sfruttare gli spazi che in genere concede la compagine tedesca.

Impegno decisamente meno complesso per la Juventus che attende all’Allianz Stadium la Dinamo Kiev. Un match che ha poco da dire in chiave classifica visto che i bianconeri sono già sicuri della qualificazione agli ottavi. Se la squadra di Andrea Pirlo vuole continuare a credere nel primo posto dovrà vincere per non perdere terreno dal Barcellona a patto che poi riesca a battere i blaugrana nell’ultima partita del Gruppo G.

Per gli ucraini sarebbe di vitale importanza fare punti per continuare a sperare nell’obiettivo Europa League visto che i ragazzi di Mircea Lucescu sono appaiati in coda alla classifica con 1 punto insieme al Ferencvaros. Pirlo ritroverà Cristiano Ronaldo, dopo la discussa scelta di lasciare un turno di riposo al portoghese in campionato, che in attacco farà coppia con Morata che a causa del rosso ricevuto al termine del match contro il Benevento salterà il prossimo impegno della Juventus in Serie A.

La partita tra i bianconeri e gli ucraini, nonostante l’importanza relativa ai fini della Champions League 2020-21, passerà comunque alla storia visto che sarà la prima della massima competizione europea diretta da un arbitro donna, la francese Stephanie Frappart.

Foto: Lapresse