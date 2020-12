Borussia Dortmund-Lazio oggi: orario, tv, programma, streaming, probabili formazioni

La Lazio scenderà in campo oggi, alle 21.00, per il quinto dei sei match della fase a gironi di UEFA Champions League 2020-2021 che la vedrà contrapposta ai tedeschi del Borussia Dortmund. Il sodalizio della capitale, oltretutto, in questo incontro si giocherà la testa del gruppo F. Immobile e compagni, infatti, si trovano a quota otto punti, mentre il Borussia è a nove. Con un successo la Lazio ipotecherebbe il passaggio del turno e si metterebbe in pole position per accedere agli ottavi di finale come testa di serie.

In caso di sconfitta o di pareggio, invece, la Lazio ha bisogno che il Club Bruges perda contro lo Zenit San Pietroburgo per essere sicura di accedere comunque alla fase successiva. Il match verrà trasmesso in diretta TV da Sky Sport sui canali Sky Sport Arena e Sky Sport 253. Sarà, inoltre, possibile vederlo in streaming sulle piattaforme SkyGo e NowTV. OA Sport, infine, vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento dandovi così la possibilità di non perdervi nemmeno un’azione di questa spettacolare partita.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI BORUSSIA DORTMUND-LAZIO

Borussia Dortmund (4-5-1): Burki; Passlack, Akanij, Hummels, Guerreiro; Delaney, Bellingham, Sancho, Reyna, Hazard; Haaland.

Lazio (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Fares, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile.

IL PROGRAMMA DI BORUSSIA DORTMUND-LAZIO

Orario: 21.00

Diretta TV: Sky Sport Arena e Sky Sport canale 253

Diretta Streaming: SkyGo e NowTV

Diretta testuale: OA Sport

Foto: Lapresse