LIVE Borussia Dortmund-Lazio 1-1, Champions League in DIRETTA: Immobile firma la rete del pareggio definitivo. Pagelle e highlights

22.55 Ecco le pagelle ufficiali:

B. DORTMUND (4-2-3-1): Bürki 7; Morey 6.5, Akanji 6, Hummels 7, Guerreiro 7 (62′ Schulz 4.5); Delaney 5, Piszczek 5.5; Bellingham 6 (90’ Witsel s.v.), Reyna 6.5, Hazard 6.5 (76′ Brandt 6); Reus 6 (76′ Sancho 6). All. Favre 5.

LAZIO (3-5-2): Reina 5; Patric 5, Hoedt 6.5, Acerbi 7; Marusic 6, Milinkovic-Savic 6.5 (80′ Caicedo s.v.), Lucas Leiva 6 (70′ Akpa-Akpro 6), Luis Alberto 6.5 (80′ Escalante s.v.), Fares 7 (70′ Lazzari 6.5); Correa 6 (70′ A. Pereira 6), Immobile 8. All. Inzaghi 6

22.52 Una ottima Lazio prende un punto in trasferta ed è vicinissima alla qualificazione, Immobile sugli scudi in questa partita autore di una grande prestazione.

94′ Fine della della partita, Borussia Dortmund-Lazio 1-1.

93′ Pereira chiama al miracolo Burki su punizione.

91′ Ci saranno quattro minuti di recupero.

89′ Fuori Bellingham e dentro Witsel nel Borussia.

87′ Immobile al volo chiama al miracolo Burki.

85′ Squadre che ci provano entrambe a vincere, partita viva.

83′ Dentro Caicedo ed Escalante per Luis Alberto e Milinkovic-Savic nella Lazio.

81′ Akanji di punizione prende la barriera.

78′ Fuori Reus e dentro Sancho per il Borussia.

76′ Pereira prova il tiro, murato dalla difesa del Borussia.

74′ Dentro Lazzari, Akpa-Akpro, Pereira fuori Fares, Lucas Leiva, Correa per la Lazio.

72′ Schulz tira dalla sinistra e va vicino alla rete.

70′ Goooooooooooooooooooool, Immobileeeeeeeeeeeeeeeeeeeee, pareggia il bomber della Lazio con un tiro angolato, Borussia Dortmund-Lazio 1-1.

68′ RIGORE per la LAZIO, Schulz manda a terra Milinkovic Savic dentro l’area di rigore.

66′ Spinge la Lazio ma non riesce ancora a trovare il varco giusto.

64′ Fuori Guerreiro e dentro Schulz per il Borussia.

62′ Immobile di piatto ci prova ma Burki respinge in tuffo.

60′ Morey prova il tiro cross, blocca Reina.

58′ Problemi fisici per Giovanni Reyna, ma resta in campo.

56′ Milinkovic-Savic non trova il pallone da ottima posizione.

54′ Fares prova a mettere in mezzo, ma Akanji spazza via il pallone.

52′ Tiro di Hazard da fuori aria che termina sul fondo.

50′ Giovanni Reyna incrocia con il destro e chiama all’intervento Pepe Reina.

48′ La Lazio prova a spingere per trovare il pareggio.

46′ Inizia il secondo tempo!

21.55 Lazio che gioca bene ma spreca le occasioni avute, il Borussia approfitta di un errore difensivo che porta alla rete del vantaggio di Guerreiro.

A tra poco per il secondo tempo!

46′ Fine del primo tempo, Borussia Dortmund-Lazio 1-0.

45′ Gol, Guerreiro, errore di Reina nel rinvio che fa approfittare il Borussia per il recupero del pallone e la conseguente rete, Borussia Dortmund-Lazio 1-0.

43′ Azione prolungata del Borussia che si spegne sulle mani di Reina.

41′ Acerbi in fase di possesso agisce praticamente da terzino sinistro.

39′ Immobile per Correa che però si fa recuperare da Hummels a pochi passi da Burki.

37′ Ora prova la Lazio ha costruire gioco dal basso.

35′ Ancora possesso palla per il Borussia, che tiene molto palla.

33′ Alza il ritmo il Borussia che prova a stanare la difesa biancoceleste.

31′ Hazard spaventa Reina con un tiro dalla sinistra.

29′ Milinkovic-Savic serve Acerbi che davanti la porta non riesce a deviare in rete.

27′ Possesso palla equivalente per le due squadre nelle statistiche.

25′ Possesso palla per il Borussia, che tenta di trovare spazi.

23′ Lazio che ora respinge colpo su colpo gli attacchi del Borussia.

21′ Correa servito da Luis Alberto si fa respingere il tiro da Burki.

19′ Immobile per Correa ma il passaggio è sbagliato, poteva essere ghiotta occasione.

17′ Pressing del Borussia ma la difesa della Lazio resta bassa ma attenta.

15′ Acerbi ferma Reyna a centrocampo, nessun cartellino per il nazionale italiano.

13′ Fares ci prova dalla sinistra per mettere in mezzo per Immobile, ancora Hummels presente.

11′ Morey prova il cross dalla destra, completamente sballato.

9′ Correa cerca con il tacco Immobile ma Hummels capisce tutto.

7′ Fares cerca Immobile ma il passaggio è sbagliato.

5′ Lazio molto attenta in questo inizio di partita, squadra ben schierata in campo.

3′ Possesso palla per il Borussia, che prova subito a prendere il comando del gioco.

1′ Inizia la partita!

20.50 Entrano in campo le due squadre, tra poco inno della Champions League.

20.47 Patric e Acerbi completano il reparto difensivo.

20.44 Hoedt sarà il perno centrale della difesa della Lazio.

20.41 Lazzari inizia dalla panchina, Marusic vince il ballottaggio.

20.38 Mancano venti minuti all’inizio del match.

20.35 Il ds biancoceleste ai microfoni di Sky Sport nel pre-partita: “Ritorno sempre con grande piacere in Germania dove ho trascorso 9 anni importanti anche per la mia esperienza in Italia”. Sull’assenza di Haaland: “E’ il centravanti più forte in Europa per i prossimi dieci anni, quindi la sua assenza così come quella di Emre Can è molto importante e dobbiamo sfruttarla per prenderci il primo posto nel girone.”

20.32 Tare analizza la gara che ci apprestiamo a vivere su SKY: “Stasera se riusciamo a ripetere la gara di Roma all’andata, abbiamo grandi possibilità di vincere. Ma il loro sistema di gioco è molto interessante e aggressivo, quindi sarà uno spettacolo”.

20.29 L’assenza di Haaland è veramente pesante per il Borussia, la Lazio può approfittare di questa situazione.

20.26

20.23

20.20 Lazio chiamata a rompere un tabù: il Borussia Dortmund ha vinto le ultime cinque partite casalinghe in Champions League e non fa meglio in casa nella competizione dall’ottobre 2013 (sette successi di fila).

20.17 Il Borussia Dortmund è imbattuto nelle ultime otto partite casalinghe della fase a gironi di Champions League (6 vittorie, 2 pareggi), mantenendo la porta inviolata sei volte sin dalla sconfitta per 1-2 contro il Tottenham nel novembre 2017.

20.14 La Lazio è imbattuta nelle quattro partite di Champions League disputate in questa stagione (2 vittorie, 2 pareggi). Si tratta della sua striscia di imbattibilità più lunga nella competizione dalle prime otto gare disputate, tra settembre e dicembre 1999 (5 vittorie, 3 pareggi).

20.11 Ecco le formazioni ufficiali:

B. DORTMUND (4-2-3-1): Bürki; Piszczek, Akanji, Hummels, Morey; Delaney, Guerreiro; Bellingham, Reyna, Hazard; Reus. All. Favre

LAZIO (3-5-2): Reina; Patric, Hoedt, Acerbi; Marusic, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Fares; Correa, Immobile. All. Inzaghi

20.08 Buonasera e benvenuti alla diretta live testuale di Borussia Dortmund-Lazio penultima partita del girone di Champions League.

Il programma e le probabili formazioni – La presentazione del match

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale Borussia Dortmund-Lazio match della Champions League 2020-21 in programma il 2/12/2020, con una vittoria i biancocelesti passano il turno ma potrebbe anche bastare un pareggio.

Inzaghi col dubbio Reina-Strakosha tra i pali: possibile chance in Champions per l’albanese, tornato a pieno ritmo. Marusic può spuntarla su Fares a sinistra, mentre a destra ci sarà Lazzari. Mediana di qualità con Milinkovic-Savic e Luis Alberto con Lucas Leiva, davanti Correa insieme a Immobile, in panchina Caicedo.

Meunier out dopo un problema muscolare accusato nel fine settimana, a rischio anche Guerreiro, non al meglio. Passlack e Morey candidati sugli esterni. Can riprende posto in difesa, Dahoud può affiancare Witsel a centrocampo, ma Bellingham preme per giocare titolare. Reyna completa il tridente giovanissimo con Sancho e Haaland.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Borussia Dortmund-Lazio, partita valevole per la Champions League 2020/2021: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Calcio d’inizio alle ore 21:00. Buon divertimento!

Foto: Lapresse.