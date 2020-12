LIVE Biathlon, Inseguimento Kontiolahti in DIRETTA: Samuelsson sigla l’impresa. Lukas Hofer 16° dopo un ottimo avvio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

13.58 E’ tutto per questa diretta live da Kontiolahti. L’appuntamento con il biathlon è alle 15:15 per la staffetta femminile! A più tardi.

13.56 Ricapitoliamo l’ordine d’arrivo:

1. Samuelsson S.

2. Claude F. +15.8

3. Boe J. +19.5

4. Laegreid S. +23.9

5. Doll B. +27.9

6. Fak J. +37.3

7. Christiansen V. +42.0

8. Jacquelin E. +44.8

9. Dale J. +48.7

10. Fillon Maillet Q. +51.4

13.54 Hofer è purtroppo mancato nelle due serie in piedi dove ha sparato col 60%. Un vero peccato perchè ancora una volta ha dimsotrato di avere condizione e il podio era alla portata oggi. Alla fine l’azzurro è 16esimo a 1’12”

13.53 Laegreid è ormai una garanzia, quarto posto (+24″), davanti a un eccellente Doll che conferma alla fine i progressi rispetto al weekend passato.

13.52 Intanto Sebastian Samuelsson va a chiudere l’impresa dal pettorale 18, regolando Fabien Claude di 16″ e Johannes Boe di 24″.

13.51 Ci avviciniamo all’arrivo, Claude fa il vuoto nel tratto in salita, Johannes Boe arranca! Clamoroso.

13.50 Samuelsson vola verso la prima vittoria in coppa del mondo (ma ha al collo un oro olimpico), dietro Laegreid, Claude e Boe sono ancora insieme. Condizione molto strana quella del dominatore degli ultimi anni.

13.49 Altri due errori per Hofer che ha avuto la chance anche di riportarsi in zona podio.

13.48 Sbagliano tutti tantissimo! Finestra di vento e fioccano gli errori, alla fine terzo esce dal nulla Fabien Claude in coppia con Laegreid. Samuelsson ha la vittoria in tasca!

13.47 Serie complicatissima! Johannes Boe ne manca due! Samuelsson uno solo e da dietro si riapre tutto!

13.45 Anche Jacquelin sta facendo una rimonta paurosa con lo zero ed è settimo a 30″ dalla vetta. Ora l’ultima serie, quella decisiva..

13.44 Che gara che sta uscendo da questo primo inseguimento. Testa a testa rusticano tra i primi due, che approcciano l’ultima serie.

13.43 E’ lo svedese a fare il passo, gli altri possono solo difendersi in questo momento. Hofer è in undicesima posizione a 45″

13.42 Siamo nel cuore di questo inseguimento! CLAMOROSO Samuelsson che si riporta sulle code di Boe in poco più di un chilometro!

13.41 Ci sono solo 8″ tra Boe e Samuelsson, che partiva da pettorale 18″. Lo avevamo detto di fare attenzione anche a lui. Anche Peiffer si è rimesso in corsa con lo zero, terzo a 13″ davanti a Fak e Tarjei Boe

13.40 Errore del norvegese sul terzo bersaglio! Samuelsson lascia sul posto tutti e lascia sul posto gli altri, doppio errore molto pesante per Hofer. Che peccato.

13.39 Dale Hofer e Samuelsson entrano al primo poligono in piedi a 30″ da Johannes.

13.38 Dietro a Hofer la minaccia più grande è Tarjei Boe, che dopo i tre errori nella prima serie ha chiuso tutti i bersagli nella seconda e si trova a 39″ dalla testa.

13.37 Lo stesso Johannes si sta gestendo in ogni settore, una gara di testa la sua. Ma se dovesse sbagliare…

13.36 Hofer e Samuelsson si sono riportati su Dale! Siamo in odore di secondo posto provvisorio! FORZA LUKAS.

13.35 Davanti all’italiano c’è solo Dale a 5 secondi.

13.34 Ancora uno zero di Hofer! Una goduria vederlo così convincente al tiro. 28″ dalla testa, terza posizione

13.33 Molto controllato il poligono di Johannes che non sbaglia! Peiffer ne manca un altro e per lui diventa dura anche in ottica podio.

13.32 I due norvegese stanno riprendendo Pieffer e sono avviati ad arrivare alla seconda serie a terra insieme a lui, con 18″ dal leader. Insieme a Hofer c’è anche Samuelsson.

13.31 15″ per Peiffer dalla testa, poi troviamo un’altra coppia norvegese a 20″ con Dale e Bjoentegaard. Il distacco di Hofer sale a 29″.

13.30 Da dietro dobbiamo dare conto anche dell’errore di Fillon Maillet, che è stato ripreso da Jacquelin e ora viaggiano insieme attorno alla 25esima posizione.

13.29 Guadagna leggermente terreno Johannes su tutti, ma i distacchi restano contenuti. Hofer è davvero in palla e resta a poco più di un errore di margine dalla testa. Che avvio del carabiniere azzurro!

13.28 Grandissimo poligono di Hofer che prende tutti i bersagli ed esce a 28″ dalla testa in sesta piazza!

13.27 Crisi per un solidissimo tiratore come Tarjei Boe che ne manca addirittura tre! Peiffer manca un bersaglio e Johannes saluta tutti!

13.26 Primo poligono in arrivo per i primi.. Vento debole

13.25 Si è assestato sui 22″ il ritardo del piccolo Boe dal fratello, un errore di margine. Hofer guadagna ancora e si porta a 56″

13.24 Anche Ponsiluoma in forte rimonta, come preventivato. Poco dietro di lui anche Christiansen, il migliore in questo avvio.

13.23 Anche Hofer rosicchia tre secondi su Tarjei, sintomo di una partenza poco incisiva del leader.

13.22 Parte forte Johannes! Sono già 22″ il ritardo sul fratello al primo intertempo.

13.20 E’ partito Tarjei Boe e con lui il primo inseguimento stagionale. Dietro di lui Peiffer.

13.18 Gi atleti si stanno posizionando al cancelletto di partenza, in ordine.

13.16 Sarà in grado Johannes Boe di ritrovare la condizione di settimana scorsa? Questa la chiave della gara odierna. Se il norvegese tornerà a fare la differenza nel fondo è difficile ipotizzarlo non salire sul gradino più alto del podio.

13.14 L’azzeramento è terminato da qualche minuto, siamo vicini alla partenza della gara che scatterà alle 13:20

13.12 Da tenere d’occhio naturalmente anche la rimonta dei due francesi di punta, Quentin Fillon Maillet (30) e Emilien Jacquelin (39), che nonostante una brutta sprint restano forse ancora i più temibili avversari di Johannes Boe in ottica generale.

13.10 Temperature attorno allo zero in Finlandia al momento, ma non dovrebbe nevicare nel corso della giornata.

13.08 Altri due protagonisti attesi oggi sono li svedesi Sebastian Samuelsson e Martin Ponsiluoma. Soprattutto quest’ultimo si è messo in grande evidenza nella sprint nonostante i tre errori e se dovesse riuscire a superare indenne le prime serie di tiro è tutt’altro che impossibile rivederlo chiudere il gap sulla testa, rispetto ai 52″ iniziali.

13.05 Per l’Italia il solo a partire sarà Lukas Hofer, pettorale 14 ma con grandi ambizioni di rientrare nella top 10 e non solo. La condizione è parsa davvero ottima per l’altoatesino, che se dovesse trovare precisione al tiro potrebbe anche giocarsi un bel jolly oggi.

13.02 Tra i due, però, si è inserito nella sprint il tedesco Arnd Peiffer, decisamente in crescita di condizione rispetto alla passata settimana. 14″ il divario che lo separa da Tarjei, vedremo quale potrà essere il ruolo del sassone che certamente punta quantomeno al podio.

13.00 Si riparte dunque ancora dal Biathlon Stadium di Kontiolahti, per la penultima giornata di questa seconda tappa. Tarjei Boe ha ritrovato il successo nella sprint di mercoledì e cercherà di resistere al ritorno indiavolato del fratello che parte con 29″ di ritardo.

12.58 Buongiorno e ben ritrovati su OA Sport! A breve inizierà la prima prova a inseguimento della nuova stagione del biathlon, da Kontiolahti in Finlandia.

Il programma odierno e la startlist

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale dell’inseguimento maschile di Kontiolahti, valido come seconda prova della seconda tappa della Coppa del Mondo di biathlon 2020/2021. Il programma di oggi prevede la prova degli uomini alle 13:20 seguita nel pomeriggio dalle ragazze, che scenderanno in pista con la staffetta tradizionale alle 15:15.

Si riparte dunque dal risultato e con i distacchi accumulati mercoledì nella sprint. Tarjei Bø ha ritrovato la migliore condizione e partirà davanti a tutti, con il tedesco Arnd Peiffer primo degli inseguitori a 14″. Il fratellino Johannes ha tutte le carte in regola e una gran voglia di tornare a vincere, ma dovrà recuperare 29″ al leader con una condizione non eccellente, questo resta il grande quesito della prova.

Da dietro il più pericoloso sembra essere lo svedese Martin Ponsiluoma, il migliore sugli sci nella sprint, che partirà col pettorale 9 a 52″. Lukas Hofer non è distante da lui, 1’02 il suo ritardo di partenza, anche se per ovvi motivi l’ipotesi che l’altoatesino possa riportarsi sulle code del rivale svedese pare molto difficile. Con una solida prova al tiro il carabiniere potrebbe però centrare sicuramente la prima top 10 stagionale e sognare anche qualcosa di più.

OA Sport vi propone la diretta live testuale dell’inseguimento maschile della Coppa del Mondo di biathlon in programma a Kontiolahti, in Finlandia: oggi, sabato 5 dicembre, alle ore 13:20 italiane, con collegamento poco prima del via per le ultime notizie. Buon divertimento con la nostra diretta live testuale in tempo reale!

