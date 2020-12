LIVE Biathlon, Inseguimento femminile Hochfilzen in DIRETTA: Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi, si può fare per il podio!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Il programma e la startlist dell’inseguimento femminile – Le classifiche di Coppa del Mondo

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE dell’inseguimento femminile a Hochfilzen (Austria), sede del terzo appuntamento della Coppa del Mondo di biathlon 2020-2021. Terzo e ultimo giorno di gare nel Langlauf und Biathlonzentrum Hochfilzen e Italia che cercherà di farsi valere, dopo i riscontri confortanti della staffetta di ieri.

Il quinto posto finale delle azzurre, infatti, è stato un chiaro segnale che la condizione del gruppo del Bel Paese è in crescendo, dopo le varie vicissitudini legate al Covid-19 che hanno complicato non poco l’avvicinamento al CdM. In particolare sia Lisa Vittozzi che Dorothea Wierer fanno ben sperare. Giunte in settima e in ottava posizione nella sprint, con un distacco rispettivamente di 22 e di 26 secondi dalla bielorussa Dzinara Alimbekava, le azzurre sognano di rimontare in un format che soprattutto a Wierer piace particolarmente, ricordando le due vittorie e i 16 podi totali in Coppa del Mondo e l’oro iridato ad Anterselva nei Mondiali andati in scena sulle nevi di casa nella scorsa stagione. Entrambe, infatti, stanno migliorando la loro forma soprattutto sugli sci e questo aspetto è sicuramente importante, se abbinato ovviamente con la precisione al poligono.

Favorite per il successo le norvegesi Tiril Eckhoff e Marte Olsbu Roeiseland, fortissime nel fondo e in grande confidenza anche col proprio tiro qui a Hochfilzen, tenuto conto di quanto hanno messo in mostra nel corso della prova a squadre di ieri. Attenzione però sia alla vincitrice della sprint Alimbekava che alla francese Julia Simon, anche lei in grande condizione sugli sci e in feeling col poligono austriaco. Di sicuro, non si può tagliare fuori dai giochi la leader della Coppa del Mondo Hanna Oeberg, anche se il 29° posto della sprint (1’15”) non depone in suo favore. Da questo punto di vista, anche la terza brutta frazione nella prova a squadre citata rafforza questa idea, mentre da parte della sorella Elvira (11ma nella sprint a 37″ dal vertice) ci si potrebbe aspettare qualcosa di importante.

Si comincia alle ore 11.45.

