LIVE Sci di fondo, 10 e 15 km Davos in DIRETTA: Francesco De Fabiani ci prova, Graz può stupire

Buongiorno a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle gare odierne di Davos in Coppa del Mondo di sci di fondo. In programma ci sono le due gare distance con partenza a intervalli, la 10 km a tecnica libera femminile e la 15 km a tecnica libera maschile.

Dopo il trionfo azzurro di ieri, l’Italia cerca anche oggi di essere protagonista in una gara, la 15 km a tecnica libera sulla pista svizzera, che non ha mai regalato grandi soddisfazioni ai colori azzurri ma che quest’anno potrebbe riservare più di una sorpresa visto che all’appello mancano gli atleti della Norvegia, che ha deciso di disertare in toto l’appuntamento (così come Svezia e Finlandia) per lanciare un segnale contro i protocolli di contenimento del Covid-19, ritenuti inadeguati nel massimo circuito.

Federico Pellegrino, che detiene un record che difficilmente verrà eguagliato in tempi brevi, essendo il fondista con più podi nelle sprint di Davos, avendone raccolti ben 6, con la terza vittoria ottenuta ieri, non rientra fra i favoriti della gara odierna ma ci terrà a fare bella figura. Il grande favorito è il russo Bolshunov, vincitore della coppa del Mondo lo scorso anno e secondo ieri nella sprint e l’uomo di punta per l’Italia è Francesco de Fabiani, che si sta preparando per un Tour de Ski da protagonista. L’Italia sarà al via con Federico Pellegrino, Maicol Rastelli, Michael Hellweger, Francesco De Fabiani, Davide Graz e Giacomo Gabrielli.

Per quanto riguarda invece il settore femminile la gara, priva di tutte le star scandinave, a partire dalla regina di Coppa Johaug, potrebbe risolversi in una battaglia fra le russe (Nepryaeva e Sorina favorite) e le statunitensi (che hanno fatto molto bene ieri, in particolare con il successo di Brennan). Le italiane al via di questa 10 km saranno: Lucia Scardoni, Greta Laurent, Francesca Franchi, Anna Comarella, Ilaria Debertolis.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE delle gare odierne di Davos in Coppa del Mondo di sci di fondo, la 10 km a tecnica libera femminile e la 15 km a tecnica libera maschile con partenza a intervalli La gara femminile scatterà alle 10.45, la gara maschile alle 13.30. Buon divertimento!

Foto Lapresse