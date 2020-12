LIVE Biathlon, Staffetta maschile Hochfilzen in DIRETTA: Italia a caccia della top5

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

La classifica generale

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale della staffetta 4×7.5 km maschile della Coppa del Mondo di biathlon in programma ad Hochfilzen, in Austria: oggi, domenica 13 dicembre, alle ore 14.00, scatterà anche per gli uomini la terza gara della terza tappa della stagione 2020-2021.

In casa Italia al giovane Didier Bionaz è affidato il delicato compito del lancio, mentre in seconda frazione ci sarà Lukas Hofer. Il penultimo azzurro in pista sarà Thomas Bormolini, infine la chiusura sarà affidata a Dominik Windisch. L’Italia scatterà dalla seconda fila, con il pettorale numero 5.

Sulla carta i favori del pronostico sono per la Norvegia, che schiera Sturla Holm Laegreid, Johannes Dale, Tarjei Boe e Johannes Thingnes Boe: quest’ultimo però, nelle due prove tra venerdì e sabato non è apparso in ottima forma sugli sci, quindi la porta è aperta per eventuali sorprese.

Non si potrà certamente sottovalutare la Svezia, apparsa in uno stato di forma eccellente: con la dovuta precisione al poligono potrebbero anche candidarsi alla vittoria Peppe Femling, Jesper Nelin, Martin Ponsiluoma e Sebastian Samuelsson, che certamente ambiscono almeno al podio.

Terza incomoda è la Francia, che dopo il disastro di Kontiolahti non avrà Emilien Jacquelin in apertura ma in seconda frazione, preceduto da Antonin Guigonnat e seguito poi da Fabien Claude ed in chiusura da Quentin Fillon Maillet. I transalpini non andranno sottovalutati, mentre la vera sorpresa potrebbe essere la Germania, che schiera Erik Lesser, Roman Rees, Benedikt Doll e Philipp Horn.

OA Sport vi propone la diretta live testuale della staffetta 4×7.5 km maschile della Coppa del Mondo di biathlon in programma ad Hochfilzen, in Austria: oggi, domenica 13 dicembre, alle ore 14.00 italiane, si disputerà la seconda staffetta maschile della stagione e per questo motivo la nostra diretta scatterà attorno alle ore 13.30. Buon divertimento con la nostra diretta live testuale in tempo reale!

