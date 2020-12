LIVE Biathlon, 10 km Hochfilzen in DIRETTA: Eckhoff trionfa in solitaria, una super Dorothea Wierer termina quinta

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA CRONACA DELLA GARA: VINCE ECKHOFF, WIERER QUINTA

LE PAGELLE DELLE GARE DI OGGI

VIDEO HIGHLIGHTS E SINTESI: VITTORIA DI ECKHOFF, WIERER QUINTA

LA CLASSIFICA DELLA COPPA DEL MONDO DI BIATHLON: WIERER SETTIMA A -99

LA CRONACA DELL’INSEGUIMENTO MASCHILE

LA CLASSIFICA DELLA COPPA DEL MONDO MASCHILE

LA STARTLIST DELLA MASS START FEMMINILE DI DOMANI

LA STARTLIST DELLA MASS START MASCHILE DI DOMANI

15.35 Si chiude qui la diretta live di questo inseguimento femminile. Ringraziamo per l’attenzione e buon proseguimento.

15.32 Ricapitoliamo dunque quanto accaduto: Eckhoff vince e convince con un 19/20 che non lascia scampo alle altre. Ancora ottimo recupero di Hanna Oeberg (2) come settimana scorsa, oggi seconda, davanti alla sorellina Elvira (2) che ha bruciato in volata Tandrevold (2) . Wierer (1) è quinta davanti a Preuss (2) e Roeiseland (4). Vittozzi (1) 13esima e Lardschneider invece chiude una deludente prova in 57esima posizione, con 5 errori

15.30 Vittozzi chiude tredicesima, ottimo inseguimento anche per lei, che dà speranza in vista della mass di domani.

15.29 Finale strepitoso di Elvira che nel rettilineo finale brucia Tandrevold per il podio!! Dorothea è quinta, probabilmente sarebbe arrivata in questa posizione anche senza la caduta che a questo punto fa meno male. Poi Preuss, ancora positiva, davanti a Roeiseland.

15.28 Trionfa Eckhoff, seconda vittoria consecutiva, che legame con Hochfielzen!!

15.27 Nooo!!!! Caduta di Dorothea in salita, si tocca con la svedese e perde dei secondi preziosissimi!!! Che disdetta!

15.25 Passerella finale per Eckhoff, Oeberg potrebbe tornare pettorale giallo col secondo posto mentre per il podio c’è battaglia intensa tra Elvira, Dorothea e Tandrevold!

15.24 Game, set and match Eckhoff che va a vincere col 19/20! Sbaglia Wierer sull’ultimoo!! Ma è così per tutte tranne che per Hanna Oeberg, che consolida il secondo posto. Continua a sbagliare Roeiseland, che perderà molti punti oggi.

15.23 Si guardano un po’ al momento le tre inseguitrici, giocano in vista del poligono dove ci si gioca il podio.

15.22 Eckhoff fa la voce grossa e porta a 20″ il suo margine. Si presenterà alla quarta serie con un errore di vantaggio e la consapevolezza di avere il migliore passo. Wierer, Tandrevold e Elvira restano insieme, poi Hanna Oeberg con Preuss a 40″.

15.21 Vittozzi ne manca purtroppo uno ed esce quindicesima in compagnia di Alimbekava.

15.19 Serie pulita di Eckhoff, sbaglia Roeiseland così come Hanna Oeberg! Tandrevold e Wierer con lo zero, che scappano insieme a Elvira. Che gara di Dorothea!!

15.18 Sono in sei insieme, feroce battaglia tra Dorothea, le due Oeberg, Roeiseland, Tandrevold e Persson. Ci avviciniamo alla terza serie.

15.16 Wierer rimane sulle code di Roeiseland! Siamo esattamente dove volevamo essere!

15.14 Ci sono 14″ di margine per Eckhoff su Wierer e il suo gruppetto. Una grande Vittozzi con il doppio zero è già tredicesima!

15.13 Errore di Eckhoff, Tandrevold manca l’ultimo bersaglio e anche Preuss ne manca 1. Da dietro Perfette Hanna Oeberg, Roeiseland e Wierer! L’azzurra è insieme a Persson e alle due sopra citate in lotta per la seconda posizione

15.12 Eckhoff si presenta al secondo poligono con 15″ su Tandrevold e 33 su Preuss

15.11 Vittozzi anche intanto ha trovato lo zero ed è 21esima a 1’23, mentre Irene ne ha mancato uno.

15.10 Strappo delle norvegesi in testa che guadagnano sensibilmente su Preuss nella prima fase del secondo giro, Chevalier sta tirando Wierer che resta comunque sempre attorno allo stesso distacco.

15.09 Prima serie decisamente favorevole all’azzurra che ora può amministrare una decina di secondi di margine rispetto a Roeiseland e Oeberg.

15.08 Serie rapida e precisa di Dorothea che esce già in quarta posizione, ancora 47″ secondi di ritardo per lei! Bene così!

15.07 Serie molto controllata e abbastanza lenta di Eckhoff che però li prende tutti, Tandrevold bene così come Preuss mentre sbagliano Roeiseland e le Oeberg!

15.05 Tandrevold paga ora un paio di secondi nel mezzo della salita. Anche Vittozzi con un buon passo, 1’28” dalla testa.

15.04 Pagano invece qualcosa le inseguitrici, che si sono portate a 31″. Wierer è settima e resta a 47″, lo stesso distacco della partenza.

15.03 Il quartetto alle spalle delle prime due resta unito in queste fasi, mentre Eckhoff non è partita a tutta e infatti Tandrevold non perde terreno.

15.01 Sul tracciato anche Dorothea, inizia la sua rincorsa al podio!

15.00 E’ partita la gara, con Tiril Eckhoff in pista!

14.58 Le biathlete si stanno preparando nelle rispettive file di partenza, ci siamo!

14.56 Mancano veramente una manciata di minuti al via. Il vento è molto calmo e si potrebbe delineare una prova simile a quella degli uomini, con pochi errori a terra ma storia differente in piedi.

14.54 Da dietro sono richiesti invece dei segnali da Denise Herrmann, fino a qui la grande delusione della stagione e solamente 23esima ieri.

14.52 Per Vittozzi la speranza è quella di tornare nella top 10, e il passo sugli sci di ieri in tal senso promette finalmente ottime cose in caso di ottime percentuali. Per la giovane gardenese invece l’obiettivo è la zona punti, ancora mai raggiunta in queste prime gare della sua carriera in Coppa del Mondo.

14.49 Le altre due azzurre al cancelletto di partenza sono Lisa Vittozzi con il pettorale 30, da 1’30, e Irene Lardschneider, pettorale 59 a 2’10.

14.46 Da dietro chi fa paura più di tutte sono Roeiseland, Hanna Oeberg e Preuss. Per le ultime due citate il poligono potrebbe diventare amico in caso di errori delle avversarie. Naturalmente anche Tandrevold è a caccia della tanto agognata prima vittoria in carriera e ha oggi una delle migliori occasioni nelle proprie mani.

14.44 La chiave della prova sarà certamente il rendimento al poligono di Eckhoff. La norvegese parte con un margine importante sugli sci ma recentemente ha lasciato più di qualcosa nelle serie a terra. Interessante dunque capire quale sarà la sua strategia, se forzerà per proteggersi da un eventuale errore precoce oppure se gestirà i primi giri al fine di limitare al massimo le possibilità di commetterli.

14.42 Siamo ancora in fase di azzeramento, splende il sole oggi in Austria e la partenza è prevista per le ore 15:00

14.40 Le prime inseguitrici sono la tedesca Preuss e le sorelle Oeberg, che hanno certamente le qualità per provare a rientrare, specialmente in caso di avvio incerto delle avversarie. Per Dorothea sarà fondamentale una partenza come quella di settimana scorsa, dove dopo due serie si è trovata addirittura in testa dall’ottava piazza di partenza.

14.38 Dopo la tripletta di ieri, la Norvegia tenta l’assalto alla storia e proverà a replicare l’impresa con Tandrevold e Roeiseland a caccia del pettorale numero 1 di Eckhoff.

14.36 Certo, l’impresa non sarà delle più semplici. Davanti alla stella azzurra ci sono molte atlete di elevata caratura e sarà necessario sparare divinamente per raggiungere l’obiettivo.

14.34 Una delle prove più attese della settimana per quanto riguarda l’Italia, forse la più attesa di tutte. Dorothea Wierer partirà dalla decima posizione con 47″ di ritardo e può sognare il podio. Serve un ultimo sforzo prima della pausa natalizia.

14.32 Buon pomeriggio da Hochfielzen, siamo in attesa della partenza dell’inseguimento femminile!

LA DIRETTA LIVE DELL’INSEGUIMENTO MASCHILE DI BIATHLON DALLE 13.00

Il programma odierno e la start list

Buongiorno e ben ritrovati su OA Sport. Oggi a Hochfielzen (Austria) è in programma l’inseguimento femminile valido per la quarta tappa della Coppa del Mondo 2020/2021 di biathlon, una prova sui quattro poligoni che si corre sulla distanza di 10 km.

Si riparte dai risultati della sprint di ieri, dove la Norvegia ha mostrato per l’ennesima volta tutta la propria forza monopolizzando il podio. Per la seconda volta in stagione infatti è stata Tiril Eckhoff a trionfare, precedendo per 7″ l’amica Ingrid Tandrevold e poi, più staccata, la leader della classifica generale Marte Roeiseland che sarà in partenza oggi con 25″ di ritardo.

A caccia della formazione norvegese ci saranno in successione la tedesca Franziska Preuss (25″) e le sorelle Öberg, con Elvira che ha preceduto la più quotata sorella Hanna per una manciata di secondi. Con il pettorale #10 troviamo poi Dorothea Wierer, ieri positiva nonostante l’errore in piedi che le è costato la lotta per un possibile podio. L’azzurra partirà con 47″ di ritardo e vuole a tutti i costi il podio per terminare questo digiuno che dura ormai dall’opening stagionale. Lisa Vittozzi partirà con il pettorale 30 a 1’30” mentre Irene Lardschneider proverà ad agguantare la zona punti dal 59esimo posto, a 2’10.

Il via della gara è previsto per le ore 15:00, buon divertimento su OA Sport.

Foto: LaPresse