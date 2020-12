Oggi, sabato 19 dicembre, è proseguita la Coppa del Mondo 2020-2021 di biathlon in Austria: ad Hochfilzen si sta tenendo la quarta tappa del circuito maggiore, e pochi minuti fa si è conclusa la 10 km pursuit femminile. Vittoria per la norvegese Tiril Eckhoff, che aveva già arpionato il successo nella sprint, mentre è ottima quinta Dorothea Wierer, che risale dalla decima piazza di partenza, inoltre è 13ma Lisa Vittozzi, che scattava addirittura per 30ma, la quale con una gran rimonta si assicura di prendere parte alla mass start di domani. Chiude 57ma infine Irene Lardschneider.

Tiril Eckhoff vince in 28’24″8, con 19/20 al poligono e va a precedere le svedesi Hanna ed Elvira Oeberg, rispettivamente seconda e terza a 22″5 e 27″6, entrambe con 18/20 al tiro. Beffata un’altra norvegese, Ingrid Landmark Tandrevold, che termina quarta a 28″2 con 18/20, mentre Dorothea Wierer manca soltanto un bersaglio nell’ultima serie e chiude quinta a 49″4 dalla vetta. Settima posizione per la leader della classifica generale, la norvegese Marte Olsbu Roeiseland, che commette tre errori al tiro e giunge a 1’03″5.

In casa Italia bella rimonta di Lisa Vittozzi, che manca un solo bersaglio nella terza serie e termina 13ma a 1’34″4, assicurandosi però i punti necessari a risalire in 20ma posizione in classifica generale, piazzamento che le consentirà di prendere parte domani alla 12.5 km con partenza in linea. Con un brutto ultimo poligono, segnato da tre errori dei cinque complessivi, spreca una gara discreta Irene Lardschneider, la quale termina soltanto 57ma a 6’06″6.

Foto: LaPresse