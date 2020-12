Speed skating, Test Race per gli azzurri. Ottimi segnali da Lollobrigida e Nenzi, Malfatti davanti a Giovannini

All’Ice Rink di Baselga di Pinè (in provincia di Trento) è andato in scena il Test Race numero 2 per gli azzurri dello speed skating. Si è trattato della seconda uscita ufficiale delle Nazionali Italiana seniores e juniores, a una settimana di distanza dall’esordio. Ben 35 atleti si sono dati battaglia sul ghiaccio, in un evento di preparazione agli ormai imminenti Europei.

Davide Bosa ha vinto i 500 metri in 36.30, precedendo Jeffrey Rosanelli (36.47) e Mirko Giacomo Nenzi (37.09). Nenzi è riuscito però a vincere i 1000 metri in 1:13.56 davanti a Rosanelli (1:13.91) mentre Bosa era out per precauzione. Francesco Betti ha fatto suoi i 1500 metri in 1:54.20 nonostante un fastidio al ginocchio, alle sue spalle Alessio Trentini (1:56.76, è alle prse con un problme alla schiena). Michele Malfatti trionfa sui 5000 metri in 6:38.39, regolando Andrea Giovannini (6:41.54) e Davide Ghiotto (6:45.11). Tra le donne si segnala l’ottimo esordio di Francesca Lollobrigida, dominatrice dei 3000 metri (4:21.81) e seconda sui 500, battuta di due centesimi da Yvonne Daldossi (41.30).

Questo il commento del DS Maurizio Marchetto tramite i canali ufficiali della FIS: “Sono soddisfatto di quanto visto oggi. Bene gli sprinter, molto pronti e carichi. Non male nemmeno le distanze medie nonostante gli acciacchi dei ragazzi. Sui 5000 Malfatti è cresciuto molto sia sotto il profilo tecnico sia fisico ed è bello che possa combattere con Giovannini, sempre presente e generoso. Anche Ghiotto si è ben comportato piazzandosi non lontano nonostante sia rientrato solo da poco dall’infortunio: questo ci dà fiducia per il futuro. Mi è piaciuta Lollobrigida, compatibilmente con i giorni di allenamento, mentre mi dispiace per Tumolero che è ancora alle prese con i problemi fisici che gli hanno impedito di avere la tranquillità di scendere oggi sul ghiaccio“.

