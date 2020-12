Biathlon, le pagelle di oggi. Consacrazione definitiva di Laegreid, Eckhoff è tornata. Ottima anche Wierer

Giornata di inseguimenti, quella che a Hochfielzen (Austria) è valsa per la quarta tappa della Coppa del Mondo 2020/2021 di biathlon. Dopo i domini nelle due sprint, è stata ancora la Norvegia a farla da padrona e a conquistare i due successi odierni, con i back to back sia di Sturla Laegreid che di Tiril Eckhoff. Si confermano eccellenti cacciatori sia il francese Emilien Jacquelin che la svedese Hanna Oeberg, risaliti fino ai rispettivi secondi posti dopo due prove molto incisive. Ennesimo podio senza vittoria per Johannes Boe, che manca ancora l’appuntamento con la vittoria numero 50. Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi sono autrici di un’ottima prova, recuperando molte posizioni e terminando quinta e tredicesima.

PAGELLE INSEGUIMENTO MASCHILE – HOCHFIELZEN 2020:

S. Laegreid – 10: senza dubbio l’uomo del momento. Spara come un marziano, il passo sugli sci è quello dei migliori. Un exploit a tutto tondo che lo relega tra i primissimi della classe. E se mantiene questa forma anche nel 2021 chissà che non possa anche uscire una delle sorprese più clamorose della storia del biathlon…

E. Jacquelin – 10: che ami il format lo si era già ampiamente capito nel passato, ma ogni volta riesce a dimostrarlo in un modo differente. Altro zero, suggellato da quell’ultimo giro devastante che piega le gambe di Johannes Boe.

J. Boe – 7: continua a dare segnali contrastanti, alla fine è sempre là davanti perché ha più classe di tutti però, recentemente, arriva anche una mezza e oggettiva delusione quasi ogni gara per lui. Passaggi a vuoto che non gli sono mai appartenuti nel passato e sui quali deve lavorare.

V. Christiansen – 7: ancora un piazzamento d’onore. In qualunque squadra sarebbe un primo della classe, in Norvegia fa (e farà) fatica a entrare nella staffetta. Dispiace per lui ma ha le qualità per reagire.

M. Ponsiluoma – 8: Con lo zero al poligono forse ci si sarebbe aspettato addirittura qualcosa in più di un quinto posto, ma è la dimostrazione che la coperta è corta per tutti. In ogni caso in costante ascesa.

D. Bionaz – 9: eroe di giornata, primo atleta nato nel 2000 a raggiungere una top 20. Lo fa in maniera assolutamente devastante, col settimo tempo sugli sci e il 95% al poligono. Il suo momento è già arrivato, avversari avvertiti.

L. Hofer – 5: paradossalmente unica insufficienza italiana. Il poligono oggi gli dice male e precipita, ma il potenziale resta fuori discussione. Domani unico in gioco per provare a salire sul podio.

D. Windisch – 8: welcome back! Il vero Windisch si rivede sempre quando forse meno te lo aspetti, prestazione coi fiocchi quella odierna che anche se non è sufficiente per la mass di domani gli permette di andare in vacanza con un sorriso sul volto.

T. Bormolini – 7: un primo mese di gare di assoluto spessore per il livignasco, che può guardare con fiducia al futuro. Altri punticini messi in saccoccia, il tiro ormai è una garanzia e si può migliorare ancora sugli sci.

PAGELLE INSEGUIMENTO FEMMINILE – HOCHFIELZEN 2020:

T. Eckhoff – 9: è nata per cacciare, è nata per gareggiare a Hochfielzen. Il risultato era scontato. Prova di forza e maturità che la rilancia anche in chiave classifica generale, dove tante avversarie ora braccano la connazionale Roeiseland.

H. Oeberg – 8: secondo inseguimento d’élite per la svedese che si riavvicina al primo posto e dimostra, semmai ci fossero stati dei dubbi, che tutte dovranno fare i conti con la sua qualità.

E. Oeberg – 8: è ormai costantemente sui livelli della sorella nonostante l’età inferiore. Oggi ha messo sul piatto una convincente prova al tiro e il suo noto ultimo giro ha parlato da sé, regalandole il secondo podio.

I. Tandrevold – 6: partire seconda con margine sulle altre e terminare giù dal podio con due errori non può essere considerata una prova particolarmente positiva, tuttavia la sufficienza è certamente meritata.

D. Wierer – 8: la stella azzurra ha fatto ciò che tutti si aspettavano da lei, recuperando e giocandosi il podio fino all’ultimo colpo. Purtroppo la fortuna oggi ha detto di no e la caduta sul finale non ha pregiudicato quello che sarebbe stato molto probabilmente comunque un ottimo quinto posto.

F. Preuss – 6: continua ad essere positiva ma alla fine le occasioni passano. Anche oggi la chance di salire sul podio c’è stata in almeno due occasioni ed è stata mancata. E’ cresciuta tantissimo sugli sci e quando riuscirà a tornare quella infallibile al poligono della passata stagione la Germania potrà sorridere fino in fondo.

M. Roeiseland – 4: la vera delusa di giornata, prima prova negativa della stagione anche se resta ampiamente in top 10. Resta la favorita per la Coppa ma il vantaggio si affievolisce su tante avversarie.

L.Vittozzi – 7: continuano i grandi progressi che tutti attendevamo, un tredicesimo posto che dà morale e lancia la sfida per domani dove tutto può succedere. Dal 2021 ritroveremo una Lisa al 100%, l’occhio della tigre c’è ancora e la voglia di tornare al vertice è tanta.

I. Lardschneider – 5: termina la sua prima parte di stagione in netto calo rispetto alle prime tappe, però è assolutamente comprensibile per un’atleta meno abituata a lavorare così duramente per così tanto tempo.

