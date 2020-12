CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

5.50: Grazie per averci seguito. Appuntamento dunque a gennaio per la Prada Cup che qualifica la vincitrice all’America’s Cup. Buona domenica!

5.48: Non ci saranno recuperi. La Christmas Cup non verrà assegnata

5.47: Regata cancellata, vediamo di capire cosa potrà accadere

5.45: Prende corpo l’ipotesi cancellazione della giornata di regate

5.40: Nessuna novità dal campo di gara. Si avvicinano le 18 in Nuova Zelanda e il vento non accenna a crescere

5.20: Sono le 17.20 ad Auckland, si tenterà di aspettare ancora un po’ per capire se si possono disputare le due regate di semifinale della Christmas Cup

5.18: Prende corpo l’ipotesi cancellazione. Il vento resta leggerissimo, attorno ai 5 nodi ed è difficile che possa alzarsi con il passare delle ore. Le due barche restano comunque in zona partenza, pronte a prendere il via nell’eventualità che si alzi il vento

5.10: Nessuna novità dal campo di regata. Non si può gareggiare al momento

4.52: Ancora un rinvio per la seconda semifinale tra Luna Rossa e American Magic. Ricordiamo che la prima semifinale è stata annullata per il superamento del limite massimo di regata che era 45 minuti. Netto era stato il dominio di New Zealand su Britannia ma i padroni di casa non sono riusciti a tagliare il traguardo in tempo a causa del repentino calo di vento quando erano nell’ultimo giro

4.35: Nel caso in cui il vento non cresca non ci saranno rinvii ai prossimi giorni. Sarà cancellata la Christmas Cup

4.30: Ancora nessuna comunicazione ufficiale, il vento resta molto, troppo leggero. L’impressione è che ci sarà una lunga attesa

4.15: Cinque nodi di vento, al momento non si può gareggiare

4.00. Ora inizia l’attesa per il vento: solo nel caso si alzi la velocità potrà partire la seconda semifinale, al termine della quale si disputerà la prima

3.57: Incredibile! Gara cancellata! Per pochi secondi New Zealand non riesce a raggiungere il traguardo e dunque la semifinale verrà recuperata dopo la sfida tra Luna Rossa e American Magic

3.55: Siamo al limite

3.54: Mancano 500 metri al traguardo, il rischio di non concludere la regata in tempo c’è perchè New Zealand sta proseguendo sul ritmo di 7 nodi

3.53: 5 km e mezzo di vantaggio per New Zealand, mancano meno di 4 minuti al termine del tempo limite

3.51: 6 minuti al tempo limite e le due barche stanno avanzando a 6/7 nodi

3.48: Incrocio fra le due barche, Ineos potrebbe cercare quantomeno di eliminare il doppiaggio

3.45: Situazione di stallo in tutti i sensi, UK va leggermente più veloce ora ma non c’è storia, New Zealand sta lentamente andandosi a prendere la finale della Christmas Cup

3.42: Le due barche viaggiano più o meno alla stessa (bassa) velocità, manca un quarto d’ora al tempo limite

3.39: Nove nodi, New Zealand sembra entrata in un buco di vento perchè attualemnte sta andando più piano rispetto a Ineos

3.36: Praticamente ferme le due imbarcazioni, c’è ovviamente rassegnazione in casa Ineos

3.33: La differenza fra le due barche è superiore ai 5 km, ora vento a 7 nodi e velocità ridottissime

3.31: Iniziato l’ultimo giro per New Zealand, Ineos Britannia al momento c’è più equilibrio nella velocità delle due imbarcazioni ma i britannici sono stati doppiati

3.30: E’ calata ulteriormente l’intensità del vento, 7 nodi, in questo momento barche quasi ferme con New Zealand sempre più veloce dei britannici

3.27: La scelta degli organizzatori è di ridurre il percorso. New Zealand sta per doppiare Ineos Ok Team che è tornata a viaggiare a 11 nodi

3.24: Riesce finalmente a trovare la giusta velocità Ineos che raggiunge i 27 nodi ma New Zealand ha già superato la seconda boa

3.23: I britannici sono rientrati nel campo di regata ma non riescono al momento a raggiungere una velocità di regata superiore ai 15 nodi, New Zealand in questo momento è a 25 nodi

3.21: New Zealand vola già verso la fine del secondo giro, Ineos è impantanata fuori dal campo di regata a caccia del vento che possa aumentare la sua velocità, sempre troppo bassa

3.19: Continua ad essere altissimo il gap fra le due velocità di regata, siamo attorno ai 15 nodi e la differenza è di circa 2.5 km

3.19: Non si capisce bene la strategia della barca inglese che si trova completamente fuori dal campo di regata

3.18: Chiuso il primo giro dalle due barche, sempre più netto il vantaggio dei neozelandesi

3.16: Cala ancora la velocità di regata di Ineos e New Zealand in un baleno si porta avanti di circa 1500 metri

3.15: Sono quasi 800 metri di vantaggio per New Zealand che appare nettamente più performante con condizioni di vento attorno ai nove nodi

3.14: 26 nodi per entrambe le imbarcazioni, netto vantaggio per i neozelandesi. Penalità per Ineos che esce dal campo di gara

3.12: Angolo troppo largo per i britannici che devono aggiungere una virata e subisce subito un distacco importante

3.11. Si sono appena incrociate le due imbarcazioni, la traiettoria attuale sembra favorire i neozelandesi

3.10: Sono già in corso le fasi di preparazione alla partenza della sfida tra New Zealand e Team UK. Il campo di regata è cambiato rispetto ai giorni scorsi per via delle condizioni del vento. Siamo sul campo di regata A, più a Nord rispetto al C scelto nelle giornate precedenti

3.08: Nella seconda semifinale, in programma attorno alle 3.40, saranno di fronte Luna Rossa Prada e American Magic

3.06: Nella prima semifinale al via tra pochi minuti di fronte saranno i padroni di casa di New Zealand, vincitori delle World Series con 5 vittorie e 1 sconfitta nel doppio Round Robin, e i britannici di Ineos Team UK che hanno chiuso la prima parte di sfide all’ultimo posto

3.04: In programma oggi la doppia semifinale di questo primo trofeo, una sorta di prova generale delle sfide che conteranno sul serio a gennaio

3.02: Buongiorno e buona domenica agli amici di OA Sport e benvenuti alla diretta live delle semifinali della Christmas Cup, preludio alle sfide di Prada Cup e America’s Cup di vela

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Prada Christmas Cup 2020, ultima competizione ufficiale in preparazione della 36ma Coppa America di vela. Il defender Emirates Team New Zealand ed i tre challenger (Luna Rossa Prada Pirelli, American Magic ed Ineos Team UK) si danno battaglia per il quarto giorno consecutivo di regate con un tabellone a eliminazione diretta che scatterà stanotte a partire dalle ore 3.12 italiane (a meno di rinvii legati alle condizioni meteo) con la prima semifinale.

I padroni di casa di New Zealand, vincitori delle World Series con 5 vittorie e 1 sconfitta nel doppio Round Robin, partono con i favori del pronostico nel primo match di giornata contro i britannici di Ineos Team UK. Sir Ben Ainslie ha collezionato 6 k.o. di seguito nella fase a gironi, palesando un gap notevole rispetto alla concorrenza soprattutto con vento leggero, perciò queste regate non sono significative dal punto di vista del risultato. Grandissima attesa invece per la seconda semifinale tra American Magic (2° nelle World Series con 4/2) e Luna Rossa (terza con 3/3), che si preannuncia davvero molto intensa ed equilibrata.

Al termine delle due semifinali, il programma prevede la finale per il 3° posto (indicativamente verso le 4.40 italiane) e a seguire la finalissima per definire il team vincitore di questa Prada Christmas Cup 2020. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale integrale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale per seguire il percorso di avvicinamento di Luna Rossa verso la Coppa America 2021: buon divertimento!

Foto: Press Luna Rossa