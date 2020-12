Quanti soldi ha guadagnato Canelo Alvarez battendo Callum Smith? Montepremi milionario per il Mondiale dei supermedi

Canelo Alvarez e Callum Smith si sono fronteggiati a viso aperto a San Antonio (Texas, USA) dove è andato in scena uno dei migliori incontri di questo intensissimo finale di stagione per la boxe. I due pugili si sono dati battaglia per il Mondiale WBA e WBC dei pesi supermedi (la cintura della prima sigla era detenuta dal britannico, la seconda era vacante).

La contesa si è rivelata particolarmente intensa come dalle attese della vigilia, visto che si sfidavano due autentici colossi della nobile arte: Canelo Alvarez è stato capace di laurearsi Campione del Mondo in quattro differenti categorie di peso e in carriera ha perso soltanto un incontro (contro Floyd Mayweather), mentre il britannico non aveva mai perso un incontro in carriera e ha sempre avuto la nomea di grande picchiatori. Canelo ha vinto ai punti con verdetto unanime (119-109, 117-112, 117-112) ed è così salito sul tetto del pianeta.

Sfida dall’elevato contenuto tecnico e naturalmente anche con annessa lauta borsa economica per i due 30enni. Quanti soldi hanno guadagnato Canelo Alvarez e Callum Smith grazie all’incontro valido per il Mondiale WBA e WBC dei pesi supermedi? Secondo quanto riportato da Total Sportal e rilanciato dai media britannici, The Express in testa, Canelo Alvarez andrà a guadagnare circa 20 milioni di dollari (circa 16,31 milioni di euro) mentre Callum Smith dovrebbe avere un assegno tra gli 8 e i 10 milioni di dollari (6,52-8,16 milioni di euro).

BORSE CANELO ALVAREZ e CALLUM SMITH: QUANTI SOLDI GUADAGNANO?

Canelo Alvarez: circa 20 milioni di dollari (circa 16,31 milioni di euro).

Callum Smith circa 8-10 milioni di dollari (6,52-8,16 milioni di euro).