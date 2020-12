Christmas Race 2020: orari regate 20 dicembre, tv, programma, streaming

Al termine di un emozionante doppio round robin alle America’s Cup World Series 2020 è giunto il momento di guardare alla Christmas Race 2020, atto finale della manifestazione. Il Emirates Team New Zealand ha chiuso in prima posizione con uno score di 5/1 e quindi sfiderà nella prima semifinale i britannici di Team Ineos UK che non hanno ottenuto nessuna vittoria e quindi hanno concluso come fanalino di coda. Nella seconda semifinale, invece, si sfideranno American Magic (4/2) e Luna Rossa Prada Pirelli (3/3).

Il programma di domani, domenica 20 dicembre, si aprirà alle ore 3.12 con la regata Emirates Team New Zealand-Team Ineos UK, mentre alle ore 3.50 circa in acqua Luna Rossa Prada Pirelli –American Magic. Alle ore 4.40 italiane la sfida per il 3° posto tra le due perdenti delle semifinale. Alle 5.20, infine, la finale della Christmas Race 2020.

Le quattro regate saranno trasmesse in diretta tv su Rai 2, Sky Sport Uno e Sky Sport Collection, mentre la diretta streaming dell’evento sarà disponibile su Rai Play e Sky Go. Di seguito il programma dettagliato (vento permettendo) con gli orari stimati di tutte le regate della Christmas Race 2020.

Christmas Race 2020: programma, orario regate e tv

Domenica 20 dicembre

ore 3.12 prima semifinale Emirates Team New Zealand-Team Ineos UK

3.50 seconda semifinale Luna Rossa Prada Pirelli -American Magic

04.40 finale 3° posto

05.20 finalissima

Orari soggetti a variazioni, legate alle condizioni meteorologiche.

Foto: Luna Rossa Press