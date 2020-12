HIGHLIGHTS CHRISTMAS RACE VELA

La Christmas Race di vela è stata annullata a causa della mancanza di vento: nella notte italiana le condizioni meteo di Auckland non hanno consentito il regolare svolgimento delle regate. La prima semifinale in programma, quella tra Emirates Team New Zealand e l’Ineos Team UK, era stata anche completata, con il netto trionfo dell’imbarcazione neozelandese, ma è stata annullata dopo il traguardo a causa del superamento del limite massimo di regata fissato in 45 minuti. Luna Rossa e American Magic non sono neppure potute scendere in acqua.

Foto: Luna Rossa Press