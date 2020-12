CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

3.10: Sono già in corso le fasi di preparazione alla partenza della sfida tra New Zealand e Team UK. Il campo di regata è cambiato rispetto ai giorni scorsi per via delle condizioni del vento. Siamo sul campo di regata A, più a Nord rispetto al C scelto nelle giornate precedenti

3.08: Nella seconda semifinale, in programma attorno alle 3.40, saranno di fronte Luna Rossa Prada e American Magic

3.06: Nella prima semifinale al via tra pochi minuti di fronte saranno i padroni di casa di New Zealand, vincitori delle World Series con 5 vittorie e 1 sconfitta nel doppio Round Robin, e i britannici di Ineos Team UK che hanno chiuso la prima parte di sfide all’ultimo posto

3.04: In programma oggi la doppia semifinale di questo primo trofeo, una sorta di prova generale delle sfide che conteranno sul serio a gennaio

3.02: Buongiorno e buona domenica agli amici di OA Sport e benvenuti alla diretta live delle semifinali della Christmas Cup, preludio alle sfide di Prada Cup e America’s Cup di vela

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Prada Christmas Cup 2020, ultima competizione ufficiale in preparazione della 36ma Coppa America di vela. Il defender Emirates Team New Zealand ed i tre challenger (Luna Rossa Prada Pirelli, American Magic ed Ineos Team UK) si danno battaglia per il quarto giorno consecutivo di regate con un tabellone a eliminazione diretta che scatterà stanotte a partire dalle ore 3.12 italiane (a meno di rinvii legati alle condizioni meteo) con la prima semifinale.

I padroni di casa di New Zealand, vincitori delle World Series con 5 vittorie e 1 sconfitta nel doppio Round Robin, partono con i favori del pronostico nel primo match di giornata contro i britannici di Ineos Team UK. Sir Ben Ainslie ha collezionato 6 k.o. di seguito nella fase a gironi, palesando un gap notevole rispetto alla concorrenza soprattutto con vento leggero, perciò queste regate non sono significative dal punto di vista del risultato. Grandissima attesa invece per la seconda semifinale tra American Magic (2° nelle World Series con 4/2) e Luna Rossa (terza con 3/3), che si preannuncia davvero molto intensa ed equilibrata.

Al termine delle due semifinali, il programma prevede la finale per il 3° posto (indicativamente verso le 4.40 italiane) e a seguire la finalissima per definire il team vincitore di questa Prada Christmas Cup 2020. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale integrale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale per seguire il percorso di avvicinamento di Luna Rossa verso la Coppa America 2021: buon divertimento!

