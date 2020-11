LIVE Virtus Bologna-Brindisi, Serie A basket 2020-2021 in DIRETTA: scintille accese per il big match

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Presentazione della giornata – Un caso di Covid-19 alla Virtus Bologna

Loading...

Loading...

Buonasera a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’anticipo della settima giornata di Serie A 2020-2021 tra Virtus Segafredo Bologna e Happy Casa Brindisi

Per come si è evoluto finora il campionato, questa sfida assume le dimensioni del big match, dal momento che si affrontano la seconda (Brindisi) e la terza (le V nere) della classifica, che arrivano da periodi ben differenti. L’Happy Casa gode di un ruolino di marcia da cinque successi di fila dopo la sconfitta a Venezia, mentre i bianconeri vengono da due successi consecutivi, l’ultimo proprio in terra lagunare nonostante lo spavento rientrato per Stefan Markovic.

Alcuni dati statistici sul match: quinto confronto tra Frank Vitucci e Sasha Djordjevic, con il coach brindisino che ha sconfitto tre volte su quattro quello virtussino. Solo due volte l’Happy Casa ha vinto a Bologna, nelle stagioni 2012-2013 e 2018-2019, e in totale il confronto dice 12-7 considerando tutti i precedenti. Era dall’annata 2013-2014 che Brindisi non iniziava con cinque vittorie nelle prime sei partite (in quel caso l’unica la perse contro Roma, che, ironia della sorte, giocò a Bologna quella partita per squalifica del PalaTiziano).

Capitolo ex: sul fronte brindisino Riccardo Cattapan, nelle giovanili delle V nere dopo aver iniziato all’Olimpo Basket Alba, nessuno sul fronte virtussino. Djordjevic richiama i suoi alla serietà massima dopo una settimana anomala (senza EuroCup per rinvio della sfida con il Lietkabelis), mentre il vice di Vitucci, Alberto Morea, sottolinea: “In questo particolare momento è una continua verifica del lavoro settimanale al fine di accumulare quanto più fieno in cascina. Dobbiamo autoalimentarci e continuare per la nostra strada“.

Virtus Bologna-Happy Casa Brindisi, match di settima giornata di Serie A, inizierà alle ore 20:00. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

federico.rossini@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit: Ciamillo