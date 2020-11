LIVE Fortitudo Bologna-Treviso 87-98, Serie A basket 2020-2021 in DIRETTA: Logan trascina la De Longhi alla vittoria

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Chiudiamo qui il nostro live e grazie per averci seguito.

Loading...

Loading...

Prosegue la crisi nerissima della Fortitudo, che ora è sola all’ultimo posto con sei sconfitte in sette partite. La posizione di Meo Sacchetti potrebbe cominciare anche ad essere messa in discussione.

Importante vittoria della squadra di coach Menetti, trascinata da un clamoroso David Logan da 35 punti. Secondo successo per Treviso che si allontana dal fondo della classifica.

FINISCE QUI! VINCE LA DE LONGHI TREVISO!

87-98 Tripla d Logan che fa calare il sipario sul match.

87-95 Tap in di Saunders.

85-95 Incredibile tripla di tabella di Chillo.

85-92 Due facili di Saunders, ma un minuto e mezzo alla fine.

83-92 Due liberi di Akele.

83-90 Saunders strappa il rimbalzo in attacco e appoggia il -7. Timeout di Treviso.

81-90 Banks con la tripla della speranza

78-90 Imbrò con la tripla che forse chiude la gara.

78-87 Withers appoggia il -9. Tre minuti e mezzo alla fine.

76-87 Due liberi di Imbrò.

76-85 Quattro rimbalzi offensivi consecutivi di Bologna e Banks firma il -9.

74-85 Altri due di Sabatini.

72-85 LOGAN! Sono 32 i punti a referto.

72-83 Tripla di Sabatini che prova a dare speranza alla Effe.

69-83 Akele con il tap in offensivo.

63-80 Tabellata di David Logan. L’americano non si ferma più.

63-77 Due troppo facili di Akele.

FINISCE IL TERZO QUARTO! Treviso aveva toccato anche il +17 e sembra essere in pieno controllo grazie anche ad un devastante David Logan da 26 punti.

63-75 Logan ancora sulla sirena.

Fallo in attacco di Saunders. Ultimo tiro del quarto per Treviso.

63-73 Un solo libero di Withers. Prosegue il parziale della Fortitudo.

56-73 Sokolowski perfetto dalla lunetta. 2.30 alla fine del quarto.

54-71 Mekowulu con il piazzato.

54-69 Piazzato di Banks dall’angolo.

52-69 Akele firma il +17.

52-67 Dentro anche il libero supplementare.

52-66 Chillo! Segna con il fallo di Saunders.

52-64 Appoggio al vetro di Chillo.

50-60 Un solo libero per Aradori.

49-60 LOGAN! Partita splendida del leader della De Longhi (24 punti).

49-57 Ancora David Logan! L’americano ricomincia con una tripla.

SI RIPARTE!

FINISCE IL SECONDO QUARTO! Attacchi che dominano sulle difese come dimostra il punteggio a tabellone. Diciotto punti di un sontuoso David Logan, mentre dall’altra parte ce ne sono 12 di Pietro Aradori.

49-54 LOGAN! Sulla sirena l’ex Sassari si inventa la tripla del +5.

49-51 Tripla di Aradori. Ultimo tiro per Treviso.

46-51 Appoggio al vetro di Chillo.

46-49 Imbrò firma i due liberi dopo l’antisportivo fischiato a Totè.

46-47 Fantastica penetrazione sulla linea di fondo di Logan. Un minuto all’intervallo.

44-43 Botta e risposta con Aradori che firma nuovamente il +1.

42-43 Logan risponde subit ad Aradori.

42-41 Aradori con la tripla del sorpasso.

39-41 Piazzato di Chillo.

38-39 Imbrò ruba palla e firma il sorpasso. Timeout Fortitudo.

38-37 Arresto e tiro di Carroll.

38-33 Pazzesca schiacciata di Whiters.

34-31 Due liberi di Totè. Cinque minuti all’intervallo.

32-31 Sokolowski firma il -1.

32-29 Un solo libero per Banks.

31-27 Tripla di Logan.

31-24 Appoggio al vetro di Cusin.

29-24 Aradori segna i primi due del secondo quarto.

FINISCE IL PRIMO QUARTO! Fortitudo avanti alla prima sirena dopo un inizio complicato.

27-24 Jumper di Fletcher.

25-24 Due liberi di Sokolowski. 30 secondi alla fine.

25-22 Gioco da tre punti di Saunders

22-20 Tripla del sorpasso di Banks. 1.20 alla fine.

17-18 Tripla di Fletcher.

14-18 Ottimo appoggio di Vildera al ferro

13-16 Saunders con due liberi. Quattro minuti alla fine del primo quarto.

11-16 Akele segna in contropiede e Sacchetti chiama il timeout.

11-12 Arresto e tiro di Banks.

9-12 Due liberi di Mekowulu.

9-10 Un solo libero di Fantinelli.

6-10 Logan segna in contropiede.

6-8 Mostruosa schiacciata di Mekowulu

6-6 Jumper di Aradori.

4-6 Spledida schiacciata di Akele.

4-4 Logan pareggia con l’arresto e tiro.

4-2 Un solo libero per Totè.

3-2 Tripla di Withers.

0-2 Primi due punti di Carroll.

20.30: SI COMINCIA!

20.28: Ultime fasi di riscaldamento.

20.23: Un nuovo volto anche per la De Longhi. Esordio per il polacco Michal Sokolowski.

20.18: Una Fortitudo molto attiva sul mercato nelle ultime settimane ed oggi ci sarà l’esordio dei nuovi arrivati Wesley Sanders e Marco Cusin. Non ci sarà ancora Happ e restano in dubbio Fantinelli e Mancinelli.

20.12: Con Trento è arrivata anche l’unica vittoria in campionato di Treviso (84-80). La squadra di coach Menetti, però, deve ancora recuperare due partite, che sono state rinviate per la positività di alcuni giocatori.

20.08: La Fortitudo è probabilmente la vera delusione di questa prima parte di stagione, visto anche l’importante mercato estivo fatto dalla società. Dopo la vittoria con Trento (93-70) sono arrivati quattro ko consecutivi tra campionato e Champions League, gli ultimi due anche molto netti con Bamberg (100-63) e Brindisi (100-74).

20.05: Una partita davvero molto importante per entrambe le squadre, che si trovano in fondo alla classifica con una sola vittoria.

20.00: Cominciamo la nostra diretta di Fortitudo Bologna-Treviso.

La presentazione della giornata

Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Fortitudo Lavoropiù Bologna – De’Longhi Treviso, match valevole per la settima giornata della Serie A 2020-2021 di basket. Una grande classica del campionato italiano, ma che in questo momento vede due squadre in difficoltà.

Davvero molto deludente l’inizio della Fortitudo Bologna, che occupa l’ultimo posto della classifica con un record di 1-5. Una Fortitudo che non partiva con 5 sconfitte nelle prime 6 gare di campionato dalla stagione 1984/85. La squadra di Sacchetti è partita con tutte altre prospettive ed è praticamente obbligata a vincere per non continuare il suo momento negativo.

Dall’altra parte c’è una Treviso che non sta meglio, almeno come posizione di classifica, visto che la squadra di Menetti ha ottenuto una sola vittoria in stagione; però i veneti hanno saltato due partite per la positività di alcuni giocatori al Covid-19.

La palla a due di Fortitudo Lavoropiù Bologna – De’Longhi Treviso, match valevole per la settima giornata della Serie A 2020-2021 di basket, è in programma alle ore 20.30. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASKET

andrea.ziglio@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit Ciamillo