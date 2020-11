LIVE Virtus Bologna-Brindisi 88-98, Serie A basket 2020-2021 in DIRETTA: sesta di fila per gli uomini di Vitucci, in testa per una notte

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Si chiude qui, con questa sesta vittoria di fila dell’Happy Casa, la nostra DIRETTA LIVE. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di serata!

TOP SCORER – BOLOGNA: Teodosic 20; BRINDISI: Thompson 25

88-98 FINISCE QUI: con il tiro dai sei metri di Bell arriva il sigillo per una splendida vittoria di Brindisi, che gioca una partita d’autore, orchestrata da Frank Vitucci, e sogna trovandosi in testa per una notte assieme a Milano!

Perde palla Brindisi, time out Vitucci che non vuole cattive sorprese.

88-96 Tripla di Ricci. Poco più di 30″ alla fine.

85-96 Tripla di Weems.

82-96 Ed è questa la fine della partita, perché Derek Willis piazza la tripla che fa scorrere i titoli di coda!

82-93 1/2 Perkins, 1’19” alla fine.

Ed è anche espulso Teodosic, perché aveva già ricevuto un fallo tecnico: tecnico più antisportivo vuol dire esclusione dalla partita.

Antisportivo contro Teodosic che arriva in grande ritardo su Perkins che sale per schiacciare, il canestro non è valido, ma ci sono due liberi e possesso.

82-92 2/2 Hunter.

Hunter prova a farsi valere vicino a canestro contro Gaspardo, guadagna due liberi a 1’29” dalla fine.

80-92 2/2 Gaspardo.

Vola ancora via Gaspardo, Hunter commette di nuovo fallo e il suo atteggiamento mostra tutta la rabbia e la delusione per la terza sconfitta casalinga in poche settimane che sta arrivando per la Virtus.

80-90 2/2 Gaspardo, 2′ alla fine.

80-88 Realizza il libero del tecnico Harrison.

Gaspardo rischia di trovare un clamoroso gioco da tre punti, Hunter commette fallo, poi protesta e si fa sanzionare con il tecnico: di fatto sono tre tiri liberi.

80-87 Ed è Perkins che chiude la transizione, time out chiamato da Djordjevic con 2’30” da giocare.

Air ball di Teodosic da tre.

78-85 ANCORA THOMPSON! Tripla importante per Brindisi.

80-82 2/2 Hunter. Brindisi che ha anche Gaspardo a 4 falli, così come li ha Tessitori per Bologna.

Prova a volare altissimo per schiacciare al volo Hunter, Perkins lo ferma con il suo quarto fallo, sono due tiri liberi. 3’09” al termine.

78-82 CHE CANESTRO DI THOMPSON! Con Pajola davanti a lui, praticamente in corsa e appoggiandosi d’intelligenza al tabellone! Time out Djordjevic a poco meno di 3’20” dal termine.

Fallo a rimbalzo di Gamble su Gaspardo, ed è il suo quinto: in 20 secondi si autoesclude dalla partita e manda in bonus Bologna.

0/2 Willis, sanguinosissimo.

Gamble commette fallo su Willis nel tentativo di stopparne la penetrazione con appoggio al vetro, è il suo quarto. 3’56” al termine, lunetta per il brindisino.

78-80 Realizza l’aggiuntivo Pajola. Finale in volata!

77-80 Risponde Gamble per Pajola che prende anche il fallo dopo aver segnato un canestro fattosi complesso!

75-80 Gran palla di Willis per Thompson: +5 Brindisi!

75-78 2/2 Gamble, mentre Djordjevic concede qualche attimo di riposo a Teodosic.

Gran circolazione virtussina, sotto canestro arriva il fallo su Gamble di Thompson che, a 4’39” dalla fine, significa liberi.

73-78 Che tripla, e che Teodosic, che è sempre lui!

Due triple sbagliate da Ricci, una dall’angolo destro e l’altra dal mezzo angolo sinistro.

Sono tanti gli errori in questo momento, 6’45” alla fine. Le difese stanno assumendo il controllo.

70-78 Torna a segnare Brindisi, e lo fa con una gran bella giocata di Thompson.

70-76 Teodosic per Tessitori che appoggia al vetro, V nere a due possessi.

68-76 Spara la tripla Ricci per iniziare l’ultimo quarto.

TOP SCORER – BOLOGNA: Teodosic 17; BRINDISI: Harrison 19

Finisce così il terzo quarto, con Teodosic che subisce la stoppata di Willis vicino a canestro nel tentativo di beffare la sirena. Ci aspettano dieci minuti di fuoco!

65-76 2/2 Harrison.

Tessitori dimentica che Bologna è in bonus, regalando due liberi a Harrison con 5 secondi alla fine del terzo quarto.

65-74 In allontanamento Tessitori dai quattro metri, e si entra così nell’ultimo minuto del quarto.

63-74 Gran tripla costruita dal palleggio da Adams, tutta da vedere!

60-74 1/2 Teodosic.

Teodosic fulmina Gaspardo partendo dal palleggio, il fallo (quarto personale) costa a Brindisi sia bonus che liberi del serbo.

59-74 Recupero di Harrison, che poi vola da solo e firma il nuovo +15 Happy Casa.

59-72 Notevolissimo canestro di Adams che si alza da posizione complicata e appoggia al tabellone.

59-70 Vola in penetrazione Adams.

57-70 Ancora da tre Teodosic, ed è time out chiamato da Vitucci con 3’31” prima della penultima sirena.

54-70 Teodosic fa 13 con la tripla del -16 Bologna.

51-70 2/2 Thompson, ed è massimo vantaggio Brindisi.

Altri liberi per Thompson.

Harrison sbaglia il libero del tecnico.

Teodosic protesta per la pressione difensiva su di lui, gli viene comminato un fallo tecnico.

51-68 Di nuovo Perkins.

51-66 Velocissimo Weems a segnare.

49-66 Gran canestro di Thompson.

49-64 Schiacciata rovesciata di Hunter, che highlight!

47-64 Raccoglie il rimbalzo in attacco Willis su brutto tiro di Perkins.

47-62 1/2 Harrison.

Confermato il fallo normale, ed è anche in bonus Bologna.

Alibegovic manda in lunetta Harrison, gli arbitri vanno a rivedere per vedere se c’è l’antisportivo.

47-61 Vola a schiacciare in contropiede Adams.

45-61 Teodosic prova a svegliare Bologna, in questo momento preda del gioco di una Brindisi eccellente.

43-61 2/3 Thompson.

Grave errore di Adams che frana addosso a Thompson sulla tripla, sono tre tiri liberi.

43-59 Ma chi ferma più Derek Willis? Altra tripla, sono 16 per lui!

43-56 1/2 Teodosic.

Teodosic cerca una complessa penetrazione: guadagna i liberi. 7’32” a fine terzo quarto.

42-56 Altra tripla di Willis, e a questo punto si allunga di tanto il vantaggio di Brindisi!

42-53 Realizza l’aggiuntivo Harrison.

42-52 Gran canestro di Harrison! Rimane in equilibrio dopo una bella circolazione, Pajola è un attimo in ritardo sullo sfondamento e regala l’aggiuntivo.

42-50 Bologna riparte dal semigancio di Ricci.

Si ricomincia!

Circa un minuto a fine intervallo!

Sugli altri campi a Trento la Dolomiti Energia è avanti 45-32 all’intervallo su Sassari, mentre dopo un quarto la Fortitudo Bologna guida 29-24 su Treviso.

65% da due, 41% da tre: bastano questi due numeri per descrivere la realtà di una Brindisi davvero di enorme livello in questa prima metà di gara.

TOP SCORER – BOLOGNA: Weems 9; BRINDISI: Thompson 10

Willis stoppa Hunter, ed è questa la fotografia della prima metà di gara che va a chiudersi con una Brindisi davvero in grande spolvero alla Segafredo Arena.

40-50 Ancora Krubally, per un grandissimo primo tempo brindisino.

40-48 Piazza la tripla Adams.

37-48 SPETTACOLO BRINDISI! Parente stretto dell’alley oop chiuso da Visconti.

37-46 Maestoso canestro di Thompson!

37-44 3/3 Willis.

Adams tocca il braccio di Willis sul tiro da tre, e questo causa tre tiri liberi con 1’58” all’intervallo. Bologna è peraltro in bonus.

37-41 Vola in contropiede Adams, ed è -4 Bologna! Chiama time out Vitucci dopo la schiacciata dell’ex Malaga.

35-41 Weems approfitta di uno svarione difensivo di Brindisi per appoggiare, con l’aiuto di Teodosic.

33-41 Si sblocca Bologna con la tripla frontale di Weems.

30-41 2/2 Krubally, parziale 0-12 di Brindisi.

Gamble tocca Krubally sul tiro dalla media, c’è il fallo e ci sono i liberi.

30-39 Udom da tre! Ed arriva ancora più seriamente l’allungo dell’Happy Casa, altro time out di Djordjevic.

30-36 Appoggio al vetro di Gaspardo: prova la fuga Brindisi!

30-34 Weems combina un pasticcio, perde palla, ringraziano Zanelli con il passaggio verso canestro e Gaspardo con i punti.

30-32 Gli risponde Udom: tripla! 6’49” all’intervallo.

30-29 Milos Teodosic, ecco la tripla: forse non spettacolare fino ad ora, ma senz’altro di enorme efficacia.

27-29 Altra risposta di Bell con l’arresto e tiro.

27-27 Esegue la penetrazione Teodosic, sono due punti.

25-27 Ci prova Zanelli da tre, dopo un momento pieno di errori in modo abbastanza rilevante, e va a segnare: proprio la sequela di errori è causa del time out chiamato da Djordjevic.

25-24 2/2 Pajola.

Transizione veloce di Bologna, Pajola tenta di volare in appoggio, Gaspardo trova il braccio e non la palla: due liberi.

Inizia il secondo quarto.

TOP SCORER – BOLOGNA: Weems e Gamble 4; BRINDISI: Harrison 9

23-24 A segno Teodosic, ed è l’ultimo canestro di un equilibratissimo primo quarto, anche bello da vedere sotto diversi aspetti.

21-24 Entra bene nella partita Alibegovic.

19-24 Continua a far incetta di punti Harrison, nove per lui.

Ultimo minuto del quarto.

19-22 2/2 Harrison.

Cerca di arrivare verso il ferro Harrison, lo ferma con il fallo Hunter che gli concede due tiri liberi.

19-20 1/2 Tessitori, possesso ora per Bologna con 1’45” da giocare nel primo quarto.

Perkins commette fallo su Tessitori, continua a cercare il contatto anche dopo il fischio e si vede sanzionare l’antisportivo che regala due liberi e possesso alle V nere.

18-20 Giro e tiro dalla media di Perkins.

18-18 1/2 Tessitori.

Tessitori coglie il rimbalzo in attacco da errore in appoggio di Hunter, subisce il fallo di Perkins guadagnando due tiri liberi.

Si abbassano le percentuali, ma non i ritmi. 2’50” alla fine del primo quarto.

17-18 Gran jumper dalla media di Adams.

15-18 Si riaccende Harrison, e lo fa dall’arco, sono 5 per lui.

15-15 Gran coast to coast di Nikolic: parità!

13-15 2/3 Weems, che sbaglia il terzo.

Arrivano tre liberi per Weems.

11-15 Ancora Thompson da tre, è 3/4 Brindisi dall’arco fino ad ora.

11-12 Gran palla sotto per Gamble che appoggia facilmente.

9-12 Si accende anche Bell: tripla!

9-9 Correzione a canestro di Gamble.

7-9 Spara da tre Thompson, ed è nuovo vantagigo Brindisi dopo 2’45” in queste prime accesissime fasi.

7-6 Jumper dalla zona della lunetta di Pajola.

7-4 Vola a penetrare anche Pajola.

5-4 Appoggio al vetro di Weems.

3-4 Con l’aiuto del ferro e del tabellone segna dalla media Harrison.

3-2 Carambola che provoca la tripla di Ricci, ricevente un tentato salvataggio di Thompson.

0-2 Penetrazione di Thompson che chiude con la mano sinistra in appoggio.

Primo possesso Bologna.

20:00 Pochi istanti alla palla a due!

19:58 A questo punto possibile l’eventualità che vede Markovic in panchina pro forma, dato che a questo punto saranno tante le responsabilità in quintetto base del giocatore di scuola virtussina.

19:58 QUINTETTI – BOLOGNA: Pajola Adams Ricci Weems Gamble; BRINDISI: Harrison Thompson Bell Willis Perkins

19:57 Suona l’inno, tra poco sarà palla a due!

19:54 In corso la presentazione delle due squadre, seguita dall’inno nazionale.

19:50 Dieci minuti all’inizio!

19:45 Giornata, questa, che si apre senza due partite, perché Trieste-Reggio Emilia e Cremona-Cantù sono state rinviate per questioni legate al Covid-19. Curiosamente, per motivi diversi, entrambe le squadre presenti alla Segafredo Arena in mezzo alla settimana non hanno giocato pur se competono in Europa.

19:40 V nere in cerca dell’aggancio a quota dieci con l’Happy Casa, che viene da un successo tonante contro l’altra bolognese, la Fortitudo, anch’essa impegnata questa sera in un match inaspettatamente (ma reso tale dagli infortuni della Effe) da coda della classifica contro Treviso.

19:35 La prima notizia della serata è la mancanza, a roster, di Awudu Abass nelle file bolognesi: più d’uno sospetta che sia lui il positivo al Covid-19 di cui è stata data comunicazione dalla Virtus nella giornata di ieri. Presente invece Stefan Markovic, per il quale si è temuto la scorsa settimana dopo che gli era rimasta incastrata una mano in un blocco.

19:30 Buona serata a tutti, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del big match della 7a giornata di Serie A: incontro di fuoco alla Segafredo Arena tra Virtus Bologna e Happy Casa Brindisi.

Presentazione della giornata – Un caso di Covid-19 alla Virtus Bologna

Buonasera a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’anticipo della settima giornata di Serie A 2020-2021 tra Virtus Segafredo Bologna e Happy Casa Brindisi

Per come si è evoluto finora il campionato, questa sfida assume le dimensioni del big match, dal momento che si affrontano la seconda (Brindisi) e la terza (le V nere) della classifica, che arrivano da periodi ben differenti. L’Happy Casa gode di un ruolino di marcia da cinque successi di fila dopo la sconfitta a Venezia, mentre i bianconeri vengono da due successi consecutivi, l’ultimo proprio in terra lagunare nonostante lo spavento rientrato per Stefan Markovic.

Alcuni dati statistici sul match: quinto confronto tra Frank Vitucci e Sasha Djordjevic, con il coach brindisino che ha sconfitto tre volte su quattro quello virtussino. Solo due volte l’Happy Casa ha vinto a Bologna, nelle stagioni 2012-2013 e 2018-2019, e in totale il confronto dice 12-7 considerando tutti i precedenti. Era dall’annata 2013-2014 che Brindisi non iniziava con cinque vittorie nelle prime sei partite (in quel caso l’unica la perse contro Roma, che, ironia della sorte, giocò a Bologna quella partita per squalifica del PalaTiziano).

Capitolo ex: sul fronte brindisino Riccardo Cattapan, nelle giovanili delle V nere dopo aver iniziato all’Olimpo Basket Alba, nessuno sul fronte virtussino. Djordjevic richiama i suoi alla serietà massima dopo una settimana anomala (senza EuroCup per rinvio della sfida con il Lietkabelis), mentre il vice di Vitucci, Alberto Morea, sottolinea: “In questo particolare momento è una continua verifica del lavoro settimanale al fine di accumulare quanto più fieno in cascina. Dobbiamo autoalimentarci e continuare per la nostra strada“.

Virtus Bologna-Happy Casa Brindisi, match di settima giornata di Serie A, inizierà alle ore 20:00. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

