LIVE Trento-Dinamo Sassari 92-78, Serie A basket 2021 in DIRETTA: la Dolomiti Energia torna alla vittoria in campionato

21.45 Questi i numeri finali del match, Trento: 16/21 i liberi, 17/34 da 2, 14/34 da 3, Sassari: 10/19 i liberi, 19/34 da 2 e 10/22 da 3, top scorer Eimantas Bendzius per la Dinamo con 25 punti, Sanders per l’Aquila con 23.

FINISCE QUI! Trento torna alla vittoria in campionato dopo la sconfitta di Milano.

92-78 Burnell per gli ultimi punti della partita.

92-76 Layup di Maye su assist di Browne.

90-76 Bendzius sotto canestro arriva a quota 25 punti.

90-74 Burnell appoggia al tabellone, 43 secondi alla fine.

90-72 Tripla sulla sirena dei 24 mandata a bersaglio dal giovane Marco Antonio Re, classe 2000.

90-69 Due liberi di Morgan dopo un nuovo antisportivo sassarese, questa volta di Tilman.

88-69 1/2 Williams che lascia sul ferro il primo libero, Sassari in bonus a 2’24” dal termine.

Fallo di Spissu su Williams giudicato antisportivo dagli arbitri.

87-69 Schiacciata di Tilman dopo la penetrazione.

87-67 Burnell dopo il rimbalzo.

87-65 Ancora Sanders da tre, 5/7 per il numero 11 dall’arco.

84-65 Canestro di Burnell imbeccato da un passaggio in profondità.

84-63 TRIPLA di Devecchi, 4’33” a fine partita, la Dinamo ha esaurito il bonus, tre falli per Trento.

84-60 Gentile si appoggia al vetro in entrata.

84-58 Sanders da tre!

81-58 2/2 Browne, ora possesso extra per Trento.

Fallo antisportivo commesso da Devecchi su Browne, 5’48” alla sirena finale, 3-3 i falli.

79-58 Tilman appoggia al tabellone, parziale aperto di 7-0 in favore della Dinamo che spinge Nicola Brienza a chiamare time out.

79-56 1/2 Tilman.

Fallo di Ladurner su Tilman e liberi per il numero 23 di Sassari.

Rimbalzo di Tilman sulla tripla dalla distanza sbagliata da Forray.

79-55 Devecchi attacca l’area e segna con un tiro da sotto in allungamento.

79-53 Due liberi di Jason Burnell, 8’55” ancora da giocare, 1-1 il conteggio dei falli del quarto quarto.

79-51 1/2 per Toto Forray in lunetta.

78-51 Burnell in penetrazione.

78-49 Tripla di Maye.

INIZIA IL QUARTO E ULTIMO QUARTO

21.20 Con un parziale di 30-17 la Dolomiti Energia si porta sul +26 e ipoteca la vittoria contro una Dinamo Sassari mai realmente in partita dopo il primo quarto, ora gli ultimi dieci minuti di gara.

FINISCE IL TERZO QUARTO

75-49 Sanders parte senza trovare una grossa opposizione e va praticamente a schiacciare.

73-49 Maye in peentrazione.

71-49 1/2 Burnell.

Fallo di Sanders che mana Jason Burnell in lunetta.

71-48 Ancora Williams in penetrazione con l’ausilio del tabellone.

69-48 Williams di mano sinistra dal post basso, 2’06” sul cronometro.

67-48 1/2 Burnell in lunetta.

67-47 SANDERS risponde, 15 punti per la guardia dell’Aquila.

64-47 TRIPLA di Devecchi dall’angolo.

64-44 Un libero di Martin che porta la Dolomiti sul +20 a 3’23” dalla fine del terzo periodo.

Time out che arriva dalla panchina del Banco di Sardegna a 3’49” dalla sirena del terzo quarto, +19 Trento.

63-44 L’ex Brindisi completa il gioco da 3.

62-44 Canestro con fallo di Kelvin Martin!

Esce Bendzius ed entra Tilman tra le fila della Dinamo, per Trento entra Morgan ed esce Forray.

60-44 Browne risponde dall’altra parte con la stessa moneta!

57-44 TRIPLA di Bendzius, 5’25” sul cronometro.

57-41 Un libero di Gentile che interrompe il parziale aperto di 10-0 in favore di Trento.

57-40 TRIPLA di Maye su assist di Browne, Sassari in difficoltà, la Dolomiti vola sul nuovo massimo vantaggio di serata.

54-40 Williams dopo il rimbalzo offensivo, +14 Trento a 6’56” dal termine del terzo quarto.

52-40 BROWNE DA TRE! Su scarico di Toto Forray.

49-40 2/2 Forray, ora l’extra-possesso in favore della Dolomiti Energia.

Dopo un check al monitor al tavolo gli arbitri attribuiscono un fallo antisportivo a Gentile su Forray in entrata.

47-40 Il numero 2 completa il gioco da 3, 8’06” sul cronometro.

47-39 BILAN! Il croato segna sotto canestro subendo fallo da Martin.

Fallo in attacco commesso da Browne, possesso Sassari.

47-37 Bilan appoggia al tabellone dal post basso.

47-35 Palleggio, arresto e tiro a bersaglio di Morgan.

45-35 BENDZIUS! Il lituano infila subito una tripla in apertura di secondo tempo e raggiunge quota 20 punti.

INIZIA IL TERZO QUARTO!

20.47 A tra poco per il secondo tempo di Dolomiti Energia Trento-Banco di Sardegna Dinamo Sassari su OA Sport, restate su questa pagina.

20.45 Questi i numeri del primo tempo, Trento: 6/8 ai liberi, 9/16 da 2, 7/16 da tre; Sassari; 3/7 i liberi, 7/18 da 2 e 5/10 dall’arco, top-scorer uno scatenato Eimantas Bendzius per i sardi con 17 punti (più della metà dei punti realizzati dai suoi) e Victor Sanders per l’Aquila con 12.

20.43 Si chiude il primo tempo alla BLM Group Arena di Trento con la Dolomiti Energia di coach Nicola Brienza avanti di 13 sulla Dinamo Sassari di coach Gianmarco Pozzecco (17-13 e 28-19 i parziali dei primi due quarti di gara).

45-32 Due liberi di Williams poi clamorosa rubata di Sanders sulla rimessa di Sassari con il numero 11 che va a segnare sulla sirena del secondo quarto.

Recupero della difesa della Dolomiti, ultimo possesso del primo tempo.

41-32 Forray in semi-gancio eludendo la marcatura di Spissu.

39-32 BENDZIUS dall’angolo, solo retina.

39-29 2/2 Williams.

Fallo di Burnell che manda Williams in lunetta.

37-29 FORRAY dall’angolo, tripla comoda per il +8, massimo vantaggio Trento.

34-29 BENDZIUS DA TRE! 14 punti per quello che fino adesso è il braccio armato di Sassari, top-scorer dell’incontro.

34-26 TRIPLA di Sanders.

31-26 1/2 Bilan.

Fallo di Maye che manda Bilan in lunetta, 4’08” sul cronometro del secondo quarto, 3-2 il conto dei falli.

31-25 Libero di Browne dopo un fallo tecnico fischiato a Pozzecco.

30-25 Williams segna in entrata.

28-25 Bendzius segna il libero aggiuntivo.

28-24 BENDZIUS! Runner dalla lunetta a bersaglio e fallo subito da Martin, potenziale gioco da 3!

28-22 Penetrazione e appoggio al tabellone di Williams.

Morgan sbaglia il libero supplementare, 5’32” all’intervallo, 0-2 i falli.

26-22 TRIPLA CON FALLO DI MORGAN! Si è accesa la partita, potenziale gioco da 4!

23-22 ANCORA BENDZIUS! Tripla del lituano che riporta il Banco sul -1.

23-19 Bendzius sulla sirena dopo la rimessa di Spissu da fondo campo.

23-17 SANDERS! Finta una tripla, va in fondo, si protegge e firma un parziale personale di 5-0 che riporta Trento sul +6, time out Sassari.

21-17 TRIPLA di Sanders, 6’54” sul cronometro.

18-17 Bendzius segna sotto canestro su assist di Burnell.

18-15 Burnell dal post basso dopo la transizione sassarese.

Palla persa dalla Dinamo dopo un’incomprensione tra Spissu e Tilman, palla in mano alla Dolomiti Energia.

18-13 50% Luke Maye in lunetta.

Forray manda sul ferro la prima tripla del secondo periodo.

INIZIA IL SECONDO QUARTO!

FINISCE IL PRIMO QUARTO!

17-13 Gentile si iscrive al tabellino del match con un piazzato in avvicinamento. Torna in campo Jeremy Morgan.

17-11 TRIPLA di Browne.

14-11 Schiacciata di Sanders servito da un lancio lungo dopo una persa del Banco di Sardegna.

12-11 FORRAY DA TRE! Sulla sirena dei 24, Trento torna avanti nel punteggio.

9-11 Burnell batte Forray e segna con il gancio destro da centro area.

0/2 Gandini, 2’23” per chiudere il primo quarto di gara, 3-2 i falli.

Gandini sfiora il potenziale gioco da 3 subendo fallo da Ladurner, sotto canestro, liberi per il centro classe 1985.

9-9 TRIPLA centrale di Marco Spissu, parità dopo il contro-parziale di 7-0 in favore della Dinamo Sassari.

9-6 1/2 Bendzius che sbaglia il primo tiro dalla lunetta.

Bendzius ruba palla anticipando Morgan, si invola in campo aperto e va a prendersi due liberi, 3’31” sul cronometro.

9-5 TRIPLA di Devecchi in uscita dal time out, la Dinamo si sblocca dall’arco.

9-2 Ancora Kelvin Martin, segna sotto canestro, +7 Trento dopo i primi cinque minuti di partita, Pozzecco è costretto a chiamare il primo time out.

7-2 Martin in penetrazione sulla marcatura di Spissu, primo mini-break della partita in favore della Dolomiti. 0-2 il conto dei falli.

Burnell si alza dal perimetro ma trova solo il ferro, possesso Trento.

5-2 TRIPLA di Gary Browne, 7’24” sul cronometro del primo quarto.

Dopo due azioni senza punti messi a referto, primo fallo della partita commesso da Marco Spissu.

2-2 Maye in penetrazione con il semi-gancio.

0-2 Bilan appoggia al tabellone i primi due punti del match.

SI PARTE!

19.58 I QUINTETTI, TRENTO: Browne, Martin, Maye, Morgan, Williams; SASSARI: Bendzius, Bilan, Burnell, Devecchi, Spissu.

19.55 Mancano cinque minuti alla palla a due di Trento-Dinamo Sassari, inno di Mameli al PalaTrento!

19.50 Gli arbitri della gara di stasera saranno Alessandro Martolini, Guido Federico Di Francesco e Andrea Valzani.

19.45 Nei match disputati tra l’Aquila e la Dinamo alla BLM Group Arena (PalaTrento), i padroni di casa hanno vinto sette partite su dieci contro la compagine sarda.

19.40 Sono 19 i precedenti tra Dolomiti Energia Trento e Banco di Sardegna Sassari in Serie A, con 12 match giocati in regular season e 7 ai playoff, nel conteggio generale Trento è attualmente avanti 11-8.

19.35 Molte le assenze tra le fila dei sardi dove saranno out Kaspar Treier e Filip Kruslin (ancora positivi al tampone) oltre a Vasa Pusica, rottura del crociato, la società sarda si è subito mobilitata tornando sul mercato per ingaggiare Toni Katic .

19.30 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Dolomiti Energia Trento-Dinamo Banco di Sardegna Sassari, match valido per la settima giornata di andata del campionato di LBA Serie A 2020-2021.

Trento-Dinamo Sassari oggi, Serie A basket 2020-2021: orario, tv, programma, streaming

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Dolomiti Energia Trento-Banco di Sardegna Dinamo Sassari, match valido per la settima giornata di andata della LBA Serie A 2020-2021. Alla BLM Group Arena di Trento si gioca uno dei tre anticipi del sabato sera tra i padroni di casa di coach Nicola Brienza e gli ospiti sardi di Gianmarco Pozzecco.

La Dolomiti Energia Trento arriva al match interno di campionato dopo la vittoria in settimana in Eurocup sul Bursaspor (89-80) con la quale i ragazzi di Nicola Brienza hanno chiuso a punteggio pieno il girone di andata nel gruppo D del torneo, con 5 vittorie in altrettante gare giocate. In Serie A invece la Dolomiti ha fin qui avuto un ruolino di marcia decisamente negativo rispetto a quello di coppa, con 2 vittorie e 4 sconfitte nelle prime sei giornate, l’ultima delle quali arrivata nell’ultimo turno in casa dell’Olimpia Milano, dove nonostante i 18 punti e 8 assist di Gary Browne e una prestazione positiva nel complesso, i trentini si sono dovuti arrendere allo strapotere Armani con uno score finale di 82-75.

La Dinamo Sassari di coach Gianmarco Pozzecco arriva invece alla sfida del PalaTrento dopo una stratosferica vittoria nella seconda giornata della Basketball Champions League. Nonostante le assenze dei vari Kruslin e Treier (che non saranno della partita nemmeno quest’oggi) gli uomini del “Pozz” hanno regolato con un 92-72 la corazzata spagnola dell’Iberostar Tenerife, seconda in Liga ACB e proveniente da 6 vittorie su 7 nel campionato spagnolo, issandosi dunque al primo posto in solitaria nel gruppo A della competizione, dando seguito all’esordio positivo sempre in casa con il Galatasaray (93-84). In campionato invece il Banco di Sardegna è reduce dalla “goleada” contro Varese (104-82) e occupa il terzo posto in classifica a pari merito con Virtus Bologna e Venezia, con un record di 4-2.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale di Aquila Trento-Dinamo Sassari, match valido per la settima giornata di andata del massimo campionato italiano di basket, palla a due prevista per le ore 20.00 al PalaTrento dove come da protocollo si giocherà a porte chiuse, buon divertimento!

