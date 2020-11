Basket: Virtus Bologna, c’è un positivo asintomatico al Covid-19. Sei casi a Cremona incluso Jarvis Williams

Continua ad aggiornarsi il non certo allegro bollettino della situazione Covid-19 nella pallacanestro italiana. Nelle scorse ore è emerso un caso di positività all’interno del gruppo squadra della Virtus Bologna. Il soggetto, di cui non è stato reso noto il nome, è asintomatico ed è stato posto in isolamento secondo i protocolli vigenti. Non è a rischio la disputa della partita di domani contro Brindisi.

Per quanto riguarda invece Cremona, la Vanoli, dopo gli ultimi tamponi, deve registrare altri cinque casi di positività oltre a quello già noto di Jarvis Williams, che per questo motivo non aveva giocato a Pesaro. Il club lombardo, va ricordato, si è visto rinviare il match di domenica contro Cantù. Il comunicato precisa che uno solo dei soggetti è asintomatico.

Evoluzioni anche in Europa, dove sono stati rinviati tre incontri del 7° turno di EuroCup, nessuno dei quali coinvolge squadre italiane: si tratta di Andorra-Anversa, Buducnost-Metropolitans e Lietkabelis-AS Monaco, tutte situazioni nelle quali almeno una delle squadre non può schierare un congruo numero di giocatori a referto (otto).

federico.rossini@oasport.it

Credit: Ciamillo