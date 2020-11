LIVE Trento-Dinamo Sassari, Serie A basket 2021 in DIRETTA: l’Aquila ospita un Banco alle prese con molte assenze

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Trento-Dinamo Sassari oggi, Serie A basket 2020-2021: orario, tv, programma, streaming

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Dolomiti Energia Trento-Banco di Sardegna Dinamo Sassari, match valido per la settima giornata di andata della LBA Serie A 2020-2021. Alla BLM Group Arena di Trento si gioca uno dei tre anticipi del sabato sera tra i padroni di casa di coach Nicola Brienza e gli ospiti sardi di Gianmarco Pozzecco.

La Dolomiti Energia Trento arriva al match interno di campionato dopo la vittoria in settimana in Eurocup sul Bursaspor (89-80) con la quale i ragazzi di Nicola Brienza hanno chiuso a punteggio pieno il girone di andata nel gruppo D del torneo, con 5 vittorie in altrettante gare giocate. In Serie A invece la Dolomiti ha fin qui avuto un ruolino di marcia decisamente negativo rispetto a quello di coppa, con 2 vittorie e 4 sconfitte nelle prime sei giornate, l’ultima delle quali arrivata nell’ultimo turno in casa dell’Olimpia Milano, dove nonostante i 18 punti e 8 assist di Gary Browne e una prestazione positiva nel complesso, i trentini si sono dovuti arrendere allo strapotere Armani con uno score finale di 82-75.

La Dinamo Sassari di coach Gianmarco Pozzecco arriva invece alla sfida del PalaTrento dopo una stratosferica vittoria nella seconda giornata della Basketball Champions League. Nonostante le assenze dei vari Kruslin e Treier (che non saranno della partita nemmeno quest’oggi) gli uomini del “Pozz” hanno regolato con un 92-72 la corazzata spagnola dell’Iberostar Tenerife, seconda in Liga ACB e proveniente da 6 vittorie su 7 nel campionato spagnolo, issandosi dunque al primo posto in solitaria nel gruppo A della competizione, dando seguito all’esordio positivo sempre in casa con il Galatasaray (93-84). In campionato invece il Banco di Sardegna è reduce dalla “goleada” contro Varese (104-82) e occupa il terzo posto in classifica a pari merito con Virtus Bologna e Venezia, con un record di 4-2.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale di Aquila Trento-Dinamo Sassari, match valido per la settima giornata di andata del massimo campionato italiano di basket, palla a due prevista per le ore 20.00 al PalaTrento dove come da protocollo si giocherà a porte chiuse, buon divertimento!

