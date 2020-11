Basket: la Dinamo Sassari corre ai ripari, ingaggiato Toni Katic dopo il ko di Pusica

Acquisto lampo della Dinamo Sassari per cautelarsi dopo la rottura del legamento crociato del ginocchio destro di Vasa Pusica, occorso durante la sfida tra il Banco di Sardegna e l’Iberostar Tenerife. Arriva infatti alla corte di Gianmarco Pozzecco il play croato Toni Katic, classe ’92.

Per Katic non sarà la prima volta con Pozzecco: loro due, insieme a Miro Bilan e Filip Kruslin, si trovavano già nella stessa squadra quando, tra il 2015 e il 2017, il Poz era assistant coach al Cedevita Zagabria (prima della fusione con l’Olimpia Lubiana). Proprio nel club croato Katic ha mosso i passi più importanti della carriera, con tre titoli nazionali, quattro coppe di Croazia e un successo nella Supercoppa di Lega Adriatica datato 2017. Per lui anche quattro anni (2009-2013) a Spalato, nella squadra che fu nota come Jugoplastika, fu corazzata d’Europa negli ultimi Anni ’80 e da cui passò gente come Dino Radja, Toni Kukoc e Zoran Savic, prima dei due anni al Siroki, con cui ha vinto una Coppa di Bosnia ed Erzegovina.

Per lui anche alcune presenze con la maglia della Nazionale croata, con cui ha disputato le qualificazioni ai Mondiali di Cina 2019 nello stesso girone dell’Italia. Nell’ultima stagione aveva militato al Cibona Zagabria, la squadra per decenni al vertice del basket croato, oltre che prima custode del talento di Drazen Petrovic tra i tantissimi, ma anche di Kresimir Cosic.

Credit: Ciamillo