Calcio, l’Under 21 convoca due squadre per le qualificazioni agli Europei. Gli elenchi di Nicolato e Bollini

Doppia squadra per l’Italia Under 21 nella corsa verso gli Europei di categoria di calcio del 2021: gli azzurrini giocheranno tre gare in una settimana e così sono 58 in tutto i calciatori convocati. Gli azzurrini hanno agganciato l’Irlanda, prima in classifica, ma con una gara in più, mentre l’Islanda resta è ad un punto dall’Italia, a parità di gare disputate, infine la Svezia è a -1 dalla vetta, ma con una gara in più.

Ad un mese dal rinvio del match di Reykjavik, in Islanda, dove i ragazzi di Paolo Nicolato avrebbero dovuto incontrare i pari età padroni di casa, in previsione degli eventi che hanno già portato contro l’Irlanda a giocare la selezione azzurra infarcita di ragazzi dell’Under 20, a causa delle numerose positività al Coronavirus, lo stesso Nicolato ed Alberto Bollini (panchina al posto di Nicolato nell’ultima uscita), hanno convocato rispettivamente la Squadra A, composta da 30 giocatori, e la Squadra B, formata da 28.

Loading...

Loading...

I CONVOCATI DELL’ITALIA UNDER 21

Squadra A

Portieri: Federico Brancolini (Fiorentina)*, Marco Carnesecchi (Atalanta), Michele Cerofolini (Reggiana), Alessandro Russo (Virtus Entella).

Difensori: Claud Adjapong (Lecce), Alessandro Bastoni (Inter)*, Raoul Bellanova (Pescara), Alessandro Buongiorno (Torino), Nicolò Casale (Empoli), Enrico Delprato (Reggina), Gianluca Frabotta (Juventus), Matteo Gabbia (Milan), Matteo Lovato (Hellas Verona), Riccardo Marchizza (Spezia), Marco Sala (Spal), Marco Varnier (Pisa), Alessandro Vogliacco (Pordenone).

Centrocampisti: Marco Carraro (Frosinone)*, Davide Frattesi (Monza), Giulio Maggiore (Spezia), Youssef Maleh (Venezia), Filippo Melegoni (Genoa)*, Samuele Ricci (Empoli), Nicolò Rovella (Genoa)*, Niccolò Zanellato (Crotone).

Attaccanti: Patrick Cutrone (Fiorentina)*, Andrea Pinamonti (Inter)*, Giacomo Raspadori (Sassuolo)*, Gianluca Scamacca (Genoa)*, Riccardo Sottil (Cagliari).

Allenatore: Paolo Nicolato.

*risponderanno alla convocazione in accordo e nei tempi concordati con le autorità sanitaria competenti

Squadra B

Portieri: Simone Ghidotti (Pergolettese), Stefano Turati (Sassuolo)*.

Difensori: Pietro Beruatto (Vicenza Virtus), Davide Bettella (Monza), Samuele Birindelli (Pisa), Andrea Carboni (Cagliari), Giuseppe Cuomo (Crotone), Christian Dalle Mura (Fiorentina)*, Memeh Caleb Okoli (Spal), Andrea Papetti (Brescia), Lorenzo Pirola (Monza), Luca Ranieri (Spal), Alessandro Tripaldelli (Cagliari), Gabriele Zappa (Cagliari), Nadir Zortea (Cremonese).

Centrocampisti: Andrea Colpani (Monza), Alessandro Cortinovis (Atalanta), Fabio Maistro (Pescara), Hans Nicolussi Caviglia (Parma), Tommaso Pobega (Spezia), Manolo Portanova (Juventus), Filippo Ranocchia (Juventus), Emanuele Zuelli (Chievo Verona).

Attaccanti: Lorenzo Colombo (Milan), Sebastiano Esposito (Spal), Roberto Piccoli (Spezia), Eddie Antonhy Mora Salcedo (Hellas Verona), Emanuel Vignato (Bologna).

Allenatore: Alberto Bollini.

* risponderanno alla convocazione in accordo e nei tempi concordati con le autorità sanitaria competenti

roberto.santangelo@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse