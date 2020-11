LIVE Sport Invernali, DIRETTA 27 novembre: sci alpino, sci di fondo e tanto altro. Un venerdì da vivere!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Programma e orari sport invernali oggi (27 novembre)

9.04 SKELETON – Per l’Italia in gara Valentina Margaglio ed Alessia Crippa a Sigulda.

8.59 Buongiorno amici di OA Sport. Questo intenso venerdì di sport invernali prenderà il via a breve con lo skeleton femminile a Sigulda.

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di questo venerdì 27 novembre ricco di sport invernali. È solamente un antipasto di ciò che ci aspetta nelle prossime settimane, ma inizia ad accendersi la stagione. Sci alpino, sci di fondo, skeleton, slittino, pattinaggio artistico e salto con gli sci: il menù è già ricco di appuntamenti interessanti.

Interessante e ricco di pathos il parallelo maschile in quel di Lech: seconda gara stagionale per gli uomini dopo il gigante d’apertura a Soelden. Al via quattro italiani con l’obiettivo di far bene: Luca De Aliprandini, Giovanni Borsotti, Roberto Nani ed Hannes Zingerle.

Il Bel Paese spera nello sci di fondo: si aprono i battenti in quel di Ruka (Finlandia) con le sprint a tecnica classica. Occhi puntati ovviamente su Federico Pellegrino, ma spazio anche a Francesco De Fabiani, Maicol Rastelli, Giandomenico Salvadori, Greta Laurent, Lucia Scardoni e Anna Comarella.

Primo appuntamento anche per la Coppa del Mondo di combinata nordica, sempre in quel di Ruka. Assente Alessandro Pittin, quattro azzurri in gara: Samuel Costa, Aaron Kostner, Giulio Bezzi e Raffaele Buzzi.

In terra finnica va in scena anche il salto con gli sci al maschile: oggi la qualificazione, con al via Alex Insam e Giovanni Bresadola.

Per gli sport da budello si parte nella Coppa del Mondo di slittino in quel di Igls con la Nations Cup. A Sigulda invece vanno in scena le gare-2 per quanto riguarda la Coppa del Mondo di skeleton: Valentina Margaglio e Mattia Gaspari ancora a caccia della top-10.

Seguite tutto in diretta con noi, non perdetevi neanche un istante di questo appassionante venerdì di sport invernale con il nostro LIVE.

Foto: Lapresse